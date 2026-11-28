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Bei Judas haben viele sofort eine bestimmte Geschichte im Kopf. Der Vorname ist älter als diese Geschichte. Und im Neuen Testament kommt er bei mehreren Personen vor, unter anderem bei einem Apostel mit eigenem Namenstag.

Judas auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Griechische Form des hebräischen Juda Bedeutung Traditionell „Gott sei gepriesen“ Aussprache JU-das Silben 2 Namenstag 28. Oktober über Judas Thaddäus

Warum Judas mit Juda beginnt

Die griechische Form Ioudas geht auf den hebräischen Namen Jehuda zurück. In deutschen Bibeln begegnet euch dessen ältere Form meist als Juda.

Im Buch Genesis ist Juda der vierte Sohn von Lea und Jakob. Bei seiner Geburt lobt Lea Gott. An diese Stelle knüpft die traditionelle Namensdeutung „Gott sei gepriesen“ an. Die Verbindung zum Loben steckt also bereits in der älteren biblischen Erzählung.

Im Neuen Testament tragen sowohl Judas Iskariot als auch Judas Thaddäus den Namen. Der erste ist mit der Auslieferung Jesu verbunden. Der zweite gehört ebenfalls zum Kreis der Apostel und wird in der Kirche eigens geehrt. Wer Judas als Vornamen erwägt, begegnet im Deutschen wahrscheinlich zuerst der bekannteren Geschichte. Nach der biblischen Erzählung wurde Matthias als Nachfolger von Judas Iskariot gewählt.

Von Judas bis Jude

Im Deutschen klingt Judas ungefähr JU-das. Die erste Silbe ist betont und das J klingt wie in „ja“.

Juda ist die Form, die viele aus dem Alten Testament kennen. Im Englischen gehört auch Jude in diese Namensfamilie. Juju wäre ein privater Kurzruf. Wenn euch der biblische Bezug gefällt, könnt ihr die Formen samt Familiennamen gegeneinander hören. Der Unterschied ist mit einem einzigen Laut am Ende schon ziemlich deutlich.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Judas

Ähnliche Namen

Jakob. Er ist in der biblischen Erzählung der Vater von Juda, der älteren Form des Namens.

David. Ein weiterer hebräischer Jungenname mit langer biblischer Geschichte.

Jael. Der kurze biblische Vorname bietet einen Vergleich mit ähnlichem Anfang.

Ideen für Zweitnamen

Judas Paul · Der einsilbige Name setzt einen knappen, ruhigen Schluss.

· Der einsilbige Name setzt einen knappen, ruhigen Schluss. Judas Benjamin · Eine längere Kombination, die in der biblischen Namenswelt bleibt.

· Eine längere Kombination, die in der biblischen Namenswelt bleibt. Judas Anton · Der Vokal am Anfang hebt den zweiten Namen beim Rufen ab.

Der Namenstag gehört zu Judas Thaddäus

Am 28. Oktober gedenkt die katholische Kirche der Apostel Simon und Judas Thaddäus. Daher kommt der Namenstag in dieser Namensfamilie.

Judas als Figur auf der Bühne

Judas Iskariot. In „Jesus Christ Superstar“ steht die biblische Figur als Bühnenrolle im Mittelpunkt. Die Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice erzählt die letzten Tage Jesu und gibt Judas dabei eine wichtige Stimme.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann