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Jovin sieht aus, als müsste man nur zwei Silben lesen und hätte die Sache verstanden. Beim Klang stimmt das. Bei der Herkunft führt der Name von Graubünden aus auf mehrere Spuren, darunter eine bis zum römischen Jupiter.

Jovin auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Unter anderem in Graubünden belegt Bedeutung Je nach Herleitung unterschiedlich Aussprache JO-win, als deutsche Lesehilfe Silben 2 Namenstag Kein eindeutig zugeordneter Termin

Warum bei Jovin auch Jupiter auftaucht

Jovin ist unter anderem als Bündner Vorname dokumentiert. Namensübersichten führen verschiedene Erklärungen auf, die jeweils von anderen älteren Namen ausgehen.

Eine Spur führt zu Jove beziehungsweise Jupiter, der obersten Gottheit der römischen Mythologie. Dazu passt, dass in französischen historischen Texten ein römischer General und Konsul als Jovin auftaucht. Sein lateinischer Name war Flavius Iovinus. Das ist ein Beleg für eine historische Form und für sich genommen noch keine Erklärung für jede heutige Vergabe.

Daneben wird Jovin zu Johannes gestellt. In dieser Familie liegt die Bedeutung bei „Gott ist gnädig“. Wer den Namen aus Graubünden oder aus der eigenen Familie kennt, kann oft mehr über die konkrete Tradition erfahren als über eine Tabelle mit hübschen Übersetzungen. Eine weitere Sprachform aus der Johannes-Familie ist das italienische Giovanni.

Wie klingt Jovin im Alltag?

Auf Deutsch könnt ihr mit JO-win beginnen. Die erste Silbe trägt dabei den Ton, das V klingt in dieser Lesehilfe wie deutsches W.

Jovi ist ein naheliegender privater Kurzruf und lässt den Namen auf einem I ausklingen. Jovinus ist die historisch belegte längere Form im römischen Beispiel. Wenn der Name in eurer Familie verwendet wird, ist die dort gewohnte Aussprache der beste Ausgangspunkt.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Jovin

Ähnliche Namen

Johannes. Auf dieser Spur findet ihr die Deutung „Gott ist gnädig“.

Julius. Ein weiterer Vorname mit einer Geschichte, die bis ins antike Rom reicht.

Joris. Klingt mit JO ähnlich und hat eine eigene Namensgeschichte.

Ideen für Zweitnamen

Jovin Alexander · Ein langes, deutlich gegliedertes Gegenstück zu den zwei Silben.

· Ein langes, deutlich gegliedertes Gegenstück zu den zwei Silben. Jovin Paul · Setzt am Ende einen kräftigen, kurzen Ton.

· Setzt am Ende einen kräftigen, kurzen Ton. Jovin Anton · Der Vokal am Anfang bringt nach dem N etwas Luft.

Gibt es einen Namenstag für Jovin?

Für Jovin selbst haben wir keinen verlässlich zugeordneten Namenstag gefunden. Wenn ihr euch bewusst für die Herleitung über Johannes entscheidet, könnt ihr euch an einem Gedenktag dieser Namensfamilie orientieren.

Jovin auf der Bluesbühne

Jovin Webb. Der Sänger aus Louisiana wurde 2020 durch „American Idol“ bekannt. Auf seinem Album „Drifter“ verbindet er Blues, Soul und eine Stimme, die man schnell wiedererkennt.

Quellen und Datenstand Namensübersicht zu Jovin und seinen verschiedenen Herleitungen

Larousse zum römischen General Jovin Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann