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Juni steht hierzulande meistens zwischen Mai und Juli. In Norwegen könnt ihr ihn auch auf einer Geburtskarte lesen. Der Monatsname klingt als Vorname so selbstverständlich, dass man ihn eigentlich nur vom Kalenderblatt herunterholen muss.

Juni auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Vor allem skandinavischer Monatsname Bedeutung Abgeleitet vom Monat Juni Aussprache JU-ni, auf Deutsch Silben 2 Namenstag 1. Juni in Norwegen

Wie Juni zum Vornamen wurde

In Norwegen führt Juni direkt zum gleichlautenden Monatsnamen. Das norwegische Nationallexikon dokumentiert den Gebrauch als Vornamen seit 1860.

Der Name wurde in Norwegen häufiger für Mädchen gewählt, die im Juni geboren wurden. Das ist eine hübsche Verbindung, wenn Monat und Geburtstag zusammenfallen. Vielleicht gefällt euch aber gerade der helle Klang mit dem I am Ende. Den bringt Juni zu jeder Jahreszeit mit.

Auch in Schweden ist die Form bekannt. Englisch begegnet euch vor allem June. Im Indonesischen wird die Schreibung Juni ebenfalls verwendet, dort auch für Jungen. Wenn ihr den Namen aus einem bestimmten Sprachraum kennt, lohnt sich deshalb ein Blick auf die dortige Aussprache.

Juni aussprechen und von June unterscheiden

Auf Deutsch könnt ihr Juni genauso sprechen wie den Monat, also JU-ni. Das englische June klingt ungefähr wie DSCHUUN und hat eine Silbe.

Junie ist als schwedische Schreibvariante dokumentiert. Juju könnt ihr als privaten Ruf ausprobieren, wenn ihr den Namen im Familienalltag einmal verdoppeln wollt. Wenn euch beim Vorstellen möglichst selten jemand nach der Schreibung fragen soll, hat Juni im Deutschen mit dem bekannten Monat einen praktischen Startvorteil. Der ähnlich klingende Vorname Juna hat andere mögliche Herkunftsspuren.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Juni

Ähnliche Namen

Jill. Ein kurzer Mädchenname mit englischer Aussprache und ebenfalls einem Namenstag in Norwegen.

Mila. Hat zwei Silben und beginnt wie Juni weich.

Luna. Der Name hat wie Juni einen Bezug zu einem vertrauten Wort, hier zum Mond.

Ideen für Zweitnamen

Juni Marie · Ein langer I-Klang kommt noch einmal vor, jetzt am Ende.

· Ein langer I-Klang kommt noch einmal vor, jetzt am Ende. Juni Ida · Macht aus zwei kurzen Namen eine helle, flüssige Kombination.

· Macht aus zwei kurzen Namen eine helle, flüssige Kombination. Juni Ruth · Schließt nach dem offenen I kompakt und deutlich.

Juni feiert am 1. Juni

In Norwegen steht Juni am 1. Juni im Namenstagskalender. Auch die Schreibweise June wird dort an diesem Tag gefeiert.

Juni auf der Theaterbühne

Juni Dahr. Die norwegische Schauspielerin entwickelte eigene Theaterabende über historische Frauen. Zu ihren bekanntesten Rollen auf dieser Bühne zählt Jeanne d’Arc.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann