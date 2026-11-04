Holger: Bedeutung, nordische Herkunft und Namenstag

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Holger ist ein vertrauter Jungenname mit nordischer Geschichte. Die beiden Silben klingen im Deutschen klar und kräftig. Wer bei der Namenswahl auch an die eigene Familie denkt, kann mit Holger einen älteren Namen wieder aufgreifen – samt einer Herkunft, die weit nach Skandinavien zurückführt.

Holger auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Altnordisch; über skandinavische Formen Bedeutung aus „kleine Insel“ und „Speer“ Namenstag 30. März in Norwegen und Schweden

Warum Holger mit einer Insel verbunden ist

Holger geht auf den altnordischen Namen Hólmgeirr zurück.

Darin stehen holmr für eine kleine Insel und geirr für einen Speer. Die beiden Wortteile verbinden einen Ortsbezug mit einer Waffe.

Aus älteren Formen wie Holmger entstand die kürzere Form Holger. In Dänemark und Schweden gehört sie schon lange zum Namensgebrauch. Auch im Deutschen wird sie eigenständig verwendet. Wenn euch skandinavische Namen gefallen, bietet Holger eine Variante, die hierzulande vielen Menschen bereits vertraut ist.

Aussprache und Schreibweise von Holger

Holger wird im Deutschen HOL-ger gesprochen.

Die erste Silbe ist betont, das O klingt kurz. Am Ende kann das ER wie ein unbetontes A klingen. So bleiben im gesprochenen Namen zwei Silben.

Kosenamen und verwandte Formen Holmger und Holgeir gehören zur gleichen nordischen Namensfamilie. Holgi wäre ein vertraut wirkender Kosename. Wenn ihr es kürzer mögt, könntet ihr zu Hause auch Hol ausprobieren; das ist unsere persönliche Anregung.

Welche Namen passen zu Holger?

Wenn euch Holger gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Henrik verbindet einen skandinavischen Bezug mit einem ähnlich kräftigen Klang. Erik ist kürzer und ebenfalls nordisch geprägt. Hugo behält den H-Anfang und klingt durch die offene Endung weicher.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Holger Emil: Der zweite Name beginnt mit einem anderen Vokal und löst den kräftigen Schluss auf.

Der zweite Name beginnt mit einem anderen Vokal und löst den kräftigen Schluss auf. Holger Johann: Zwei zweisilbige Namen ergeben eine gleichmäßige Folge.

Zwei zweisilbige Namen ergeben eine gleichmäßige Folge. Holger Finn: Ein kurzer zweiter Name hält die gesamte Verbindung kompakt. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Holger Namenstag?

Im norwegischen und schwedischen Namenskalender steht Holger am 30. März.

Das ist ein skandinavischer Kalendertermin; er ist nicht an einen gleichnamigen christlichen Heiligen gebunden.

Bekannte Personen mit dem Namen Holger

Holger Czukay war Musiker und Mitgründer der Band Can. Die Gruppe verband experimentelle Klänge mit Rockmusik und prägte damit auch spätere Bands.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann