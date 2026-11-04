Heinz: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Heinrich

Heinz ist ein kurzer Klassiker aus der Heinrich-Familie. Wer einen vertrauten alten Namen mit nur einer Silbe sucht, findet hier eine Form, die auch ohne langen Taufnamen vollständig wirkt.
Heinz auf einen Blick
|Verwendung
|Jungenname
|Herkunft
|Deutsch; Kurzform von Heinrich
|Bedeutung
|Herrscher des Hauses
|Namenstag
|Zum Beispiel 13. Juli über Heinrich
Der kurze Weg von Heinrich zu Heinz
Heinz entstand als Kurz- und Koseform von Heinrich.
Heinrich setzt sich aus alten deutschen Namensbestandteilen für „Haus“ beziehungsweise „Heim“ und „Herrscher“ zusammen. Daraus ergibt sich die übliche Deutung „Herrscher des Hauses“. Heinz übernimmt diese Bedeutung über seine Langform.
Besonders in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war Heinz in Deutschland sehr verbreitet. Vielleicht begegnet euch der Name deshalb zuerst beim Großvater oder Urgroßvater. Wenn ihr einen solchen Vornamen aus eurer Familie weitergeben möchtet, könnt ihr Heinz als Rufnamen wählen oder ihn mit einem längeren Zweitnamen verbinden.
Aussprache und Schreibweise von Heinz
Heinz wird einsilbig gesprochen, ungefähr „Haints“.
EI klingt wie in „mein“, das Z am Ende wie TS.
Kosenamen und verwandte Formen
Heinrich ist die Langform; Heiner und Heino sind weitere Formen aus derselben Familie. Henry ist die englische Entsprechung. Heinzi wäre ein persönlicher Kosename, wenn ihr im Alltag eine weichere, zweisilbige Form mögt.
Welche Namen passen zu Heinz?
Wenn euch Heinz gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.
Henry greift die Heinrich-Familie in einer englischen Form auf. Hugo bietet ebenfalls einen alten Namen mit H, aber zwei Silben. Karl passt als weiterer knapper Klassiker mit nur einer Silbe.
Ideen für einen Zweitnamen
Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt:
- Heinz Alexander: Der lange Zweitname bildet einen deutlichen Gegenpol zum knappen Rufnamen.
- Heinz Emil: Auf den einsilbigen Heinz folgt der zweisilbige Name Emil.
- Heinz Gabriel: Die drei Silben von Gabriel lassen die Kombination weicher auslaufen.
Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.
Wann hat Heinz Namenstag?
Über Heinrich wird für Heinz unter anderem der 13. Juli als Namenstag verwendet.
An diesem Tag wird an Kaiser Heinrich II. erinnert, den Gründer des Bistums Bamberg. Bei einer anderen Heinrich-Benennung kann ein anderer Patron maßgeblich sein.
Bekannte Personen mit dem Namen Heinz
Heinz Hoenig ist ein deutscher Schauspieler. Er spielte den Funker Hinrich in „Das Boot“ und war später unter anderem in „Der Schattenmann“ und „Der König von St. Pauli“ zu sehen.
Quellen und Datenstand
Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.
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