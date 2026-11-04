Marita: Bedeutung, Herkunft, Aussprache und Namenstag

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Marita lässt sich sowohl mit Margarete als auch mit Maria verbinden. Der dreisilbige Mädchenname hat dadurch zwei vertraute Namensfamilien im Hintergrund – und klingt mit der betonten Mitte anders als die kürzere Form Marit.

Marita auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Unter anderem skandinavisch und spanisch Bedeutung Über Margarete: Perle; auch Koseform von Maria Namenstag Je nach Namenslinie; etwa 15. August über Maria

Warum Marita mehr als eine Herkunft hat

Im skandinavischen Namensraum führt ein Weg von Marita über Marit zu Margarete.

Zu dieser Namensfamilie gehört die Bedeutung „Perle“, die auf das griechische Wort margarites zurückgeht. Wenn euch gerade dieses Bild gefällt, ist die Verbindung zu Margarete für eure Auswahl der passende Ausgangspunkt.

Daneben wird Marita als Koseform von Maria verwendet, unter anderem im Spanischen. Marias ursprüngliche Bedeutung ist nicht sicher geklärt.

Aussprache und Schreibweise von Marita

Im Deutschen klingt Marita ungefähr „ma-RII-ta“.

Die mittlere Silbe ist betont, das I lang. Anders als beim zweisilbigen Marit hört ihr am Ende eine zusätzliche TA-Silbe.

Kosenamen und verwandte Formen Mari und Rita bieten sich als persönliche Kurzformen an. Wenn ihr Rita verwendet, bleibt dabei der betonte Teil von Marita erhalten. Als Schreibvariante begegnet euch auch Maritta mit zwei T.

Welche Namen passen zu Marita?

Wenn euch Marita gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Marit ist die kürzere nordische Form ohne das abschließende A. Rita greift den Schluss auf und gehört ebenfalls zur Margarete-Familie. Marie passt zum Herkunftsweg über Maria und klingt am Ende weicher.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Marita Louise: Die unterschiedliche Betonung gibt der Kombination einen fließenden Rhythmus.

Die unterschiedliche Betonung gibt der Kombination einen fließenden Rhythmus. Marita Liv: Der einsilbige Zweitname setzt einen kurzen Abschluss nach drei Silben.

Der einsilbige Zweitname setzt einen kurzen Abschluss nach drei Silben. Marita Johanna: Zwei dreisilbige Namen ergeben eine längere Kombination, die ihr besonders mit dem Nachnamen testen könnt. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Marita Namenstag?

Bei Marita richtet sich der Namenstag nach der gewählten Namenslinie.

Über Maria kommt beispielsweise der 15. August, Mariä Aufnahme in den Himmel, infrage. Über Margarete kann ein entsprechender Margareten-Gedenktag gewählt werden.

Bekannte Personen mit dem Namen Marita

Marita Böhme ist eine deutsche Schauspielerin. Sie wurde mit dem Film „Auf der Sonnenseite“ bekannt und spielte später in der Fernsehreihe „Polizeiruf 110“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann