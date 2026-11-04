Marita: Bedeutung, Herkunft, Aussprache und Namenstag

Marita lässt sich sowohl mit Margarete als auch mit Maria verbinden. Der dreisilbige Mädchenname hat dadurch zwei vertraute Namensfamilien im Hintergrund – und klingt mit der betonten Mitte anders als die kürzere Form Marit.
Marita auf einen Blick
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Unter anderem skandinavisch und spanisch
|Bedeutung
|Über Margarete: Perle; auch Koseform von Maria
|Namenstag
|Je nach Namenslinie; etwa 15. August über Maria
Warum Marita mehr als eine Herkunft hat
Im skandinavischen Namensraum führt ein Weg von Marita über Marit zu Margarete.
Zu dieser Namensfamilie gehört die Bedeutung „Perle“, die auf das griechische Wort margarites zurückgeht. Wenn euch gerade dieses Bild gefällt, ist die Verbindung zu Margarete für eure Auswahl der passende Ausgangspunkt.
Daneben wird Marita als Koseform von Maria verwendet, unter anderem im Spanischen. Marias ursprüngliche Bedeutung ist nicht sicher geklärt.
Aussprache und Schreibweise von Marita
Im Deutschen klingt Marita ungefähr „ma-RII-ta“.
Die mittlere Silbe ist betont, das I lang. Anders als beim zweisilbigen Marit hört ihr am Ende eine zusätzliche TA-Silbe.
Kosenamen und verwandte Formen
Mari und Rita bieten sich als persönliche Kurzformen an. Wenn ihr Rita verwendet, bleibt dabei der betonte Teil von Marita erhalten. Als Schreibvariante begegnet euch auch Maritta mit zwei T.
Welche Namen passen zu Marita?
Wenn euch Marita gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.
Marit ist die kürzere nordische Form ohne das abschließende A. Rita greift den Schluss auf und gehört ebenfalls zur Margarete-Familie. Marie passt zum Herkunftsweg über Maria und klingt am Ende weicher.
Ideen für einen Zweitnamen
Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt:
- Marita Louise: Die unterschiedliche Betonung gibt der Kombination einen fließenden Rhythmus.
- Marita Liv: Der einsilbige Zweitname setzt einen kurzen Abschluss nach drei Silben.
- Marita Johanna: Zwei dreisilbige Namen ergeben eine längere Kombination, die ihr besonders mit dem Nachnamen testen könnt.
Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.
Wann hat Marita Namenstag?
Bei Marita richtet sich der Namenstag nach der gewählten Namenslinie.
Über Maria kommt beispielsweise der 15. August, Mariä Aufnahme in den Himmel, infrage. Über Margarete kann ein entsprechender Margareten-Gedenktag gewählt werden.
Bekannte Personen mit dem Namen Marita
Marita Böhme ist eine deutsche Schauspielerin. Sie wurde mit dem Film „Auf der Sonnenseite“ bekannt und spielte später in der Fernsehreihe „Polizeiruf 110“.
Quellen und Datenstand
- wissen.de: Marita
- Behind the Name: Marita als Maria-Koseform
- Behind the Name: Margareta und verwandte Formen
- Duden: Marita und Worttrennung
- Beliebte Vornamen: Marita und Maritta
- Marita Böhme
Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.
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