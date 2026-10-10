Haris: Bedeutung, Herkunft und zwei verschiedene Namensgeschichten

Haris kann zu zwei ganz unterschiedlichen Namensgeschichten gehören. In der bosnischen und arabischen Namenswelt führt er zu Harith und zur Bedeutung „Landwirt“ oder „Pflüger“. Im Griechischen begegnet dieselbe lateinische Schreibweise im Umfeld von Charis – mit dem Wortfeld der Anmut.
Wenn Ihr arabische Namen kennenlernt, findet Ihr bei Ali eine weitere, eigenständige Bedeutung. Einen Überblick über viele Herkunftssprachen bietet unsere Babynamenliste von A bis Z.
Haris auf einen Blick
Die Herkunft entscheidet darüber, welche Bedeutung zu Haris gehört.
|Herkunft
|Arabische Namensfamilie Harith; daneben griechischer Name
|Bedeutung
|Über Harith: „Pflüger, Landwirt“; griechisch: „Anmut, Güte“
|Verwendung
|Arabische Namensfamilie männlich; griechische Formen männlich und weiblich
|Verwandte Formen
|Harith; bei griechischer Herkunft Charis und Chares
|Aussprache
|Abhängig von Sprache und Herkunft
|Vergabe in Deutschland
|Ungefähr 400 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Haris als Form von Harith
Dieser Herkunftsweg verbindet mehrere Sprachräume.
Haris ist unter anderem eine bosnische, Urdu-, indonesische und malaiische Form von Harith. Auch als Umschrift des arabischen Namens kommt Haris vor. Der ursprüngliche Name bezeichnet einen Menschen, der den Boden bearbeitet: einen Pflüger oder Landwirt.
Die Schreibweisen erklären sich auch daraus, dass arabische Laute in andere Sprachen übertragen werden. Das th in Harith und das s in Haris markieren daher nicht einfach eine beliebig austauschbare deutsche Schreibweise. Welche Form eine Familie verwendet, hängt mit ihrer Sprache und Namenstradition zusammen.
Der griechische Name Haris
Hinter dem gleichen Schriftbild kann eine andere Wurzel stehen.
Griechisches Haris kann die Namen Χάρης oder Χάρις in lateinischen Buchstaben wiedergeben. Sie gehören zur Namensfamilie von Chares beziehungsweise Charis. Ihr Wortbestandteil „charis“ bedeutet Anmut oder Güte; in der antiken Mythologie heißen die Chariten auch Grazien.
Die griechischen Formen werden männlich und weiblich verwendet. Das erklärt, warum ein Namenslexikon Haris als Jungennamen aufführen kann, ein anderes zugleich eine weibliche Verwendung nennt. Beide Angaben brauchen den jeweiligen Sprachbezug.
Wie klingt Haris?
Die lateinische Schreibweise bildet die Herkunftslaute nur teilweise ab.
Die griechische Aussprache beginnt mit einem Laut, der ungefähr dem deutschen ch in „Bach“ entspricht. Bei der arabischen Ursprungsform Harith stehen wiederum Laute, für die das Deutsche keine genaue Entsprechung hat.
In einer deutschsprachigen Umgebung kann die Schreibweise deshalb Fragen zur Aussprache auslösen. Die Aussprache der jeweiligen Namensträgerin oder des Namensträgers gibt dabei den konkreten Klang vor. Eine einzige Lautangabe würde die beiden Herkunftswege nicht angemessen wiedergeben.
Haris in der deutschen Namensstatistik
Als erster Vorname ist Haris hier eher selten.
Knud Bielefeld nennt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 400 Vergaben. Seine deutsche Statistik ordnet Haris als Jungennamen ein. Das ist eine Aussage über die erfasste Verwendung in Deutschland, während die griechische Namensgeschichte auch weibliche Formen kennt.
Die Schätzung zählt erste Vornamen in dieser Schreibweise. Aus ihr lässt sich nicht ablesen, wie viele Familien den arabischen oder den griechischen Herkunftsweg mit ihrem Namen verbinden.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Haris in der Namensfamilie Harith
- Behind the Name: arabische Bedeutung von Harith
- Behind the Name: griechische Formen und Verwendung
- Behind the Name: Charis und die Chariten
- Behind the Name: griechischer Wortbestandteil charis
- Knud Bielefeld: deutsche Erstnamen-Schätzung 2010–2025
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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