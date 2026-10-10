Hana: Bedeutung und Herkunft zwischen Gnade, Glück und Blüte

Hana klingt vertraut – und führt doch in mehrere Sprachen. Als Form von Hannah gehört der Mädchenname zur hebräischen Namenswelt. Unabhängig davon gibt es arabisches Hana mit der Bedeutung „Glück“, japanisches Hana mit möglichen Blumen-Schriftzeichen und koreanisches Hana für „eins“. Dieselben vier Buchstaben erzählen also verschiedene Geschichten.
Die hebräische Namensfamilie begegnet Euch auch bei Anna. Noch mehr Namen aus unterschiedlichen Sprachen findet Ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Hana auf einen Blick
Hana hat mehrere eigenständige Ursprünge, die getrennt betrachtet werden sollten.
|Herkunft
|Hebräische Namensfamilie Hannah; außerdem Arabisch, Japanisch und Koreanisch
|Bedeutung
|Je nach Herkunft: „Gnade/Gunst“, „Glück“, „Blume“ oder „eins“
|Verwendung
|Weiblicher Vorname
|Verwandte Formen
|Bei hebräischer Herkunft Hanna und Hannah; arabisch auch Hanaa
|Besonderheit
|Bei japanischer Herkunft hängt die genaue Bedeutung von den Schriftzeichen ab
|Vergabe in Deutschland
|Ungefähr 3.600 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Hana in der Namensfamilie von Hannah
Ein einzelnes n begegnet in mehreren europäischen Sprachen.
Hana ist etwa im Tschechischen, Slowakischen, Kroatischen und Slowenischen eine Form von Hannah. Diese Namensfamilie geht auf das Hebräische zurück. Ihre Bedeutung wird mit Gunst oder Gnade wiedergegeben.
Hana ist in diesem Zusammenhang keine verkürzte Übersetzung, sondern eine sprachliche Form desselben Namens. Die Schreibweise mit nur einem n hat ihre eigene Tradition. Dass sie deutschen Leserinnen und Lesern wie eine Variante von Hanna erscheint, erfasst deshalb nur einen Teil ihrer Geschichte.
Was bedeutet das arabische Hana?
Hier führt der Name zum Wortfeld des Glücks.
Der arabische Name Hana, auch Hanaa geschrieben, bedeutet Glück oder Glückseligkeit. Er hat einen anderen Ursprung als die hebräische Form, auch wenn beide in lateinischen Buchstaben sehr ähnlich aussehen.
Die arabische Aussprache betont die zweite Silbe. Das zeigt, dass die gleiche Schreibweise nicht automatisch den gleichen Klang bedeutet. Mit der Herkunft einer konkreten Namensträgerin können sich daher sowohl Bedeutung als auch Aussprache verändern.
Hana in Japan und Korea
Zwei weitere Herkunftswege machen die kurze Form besonders vielseitig.
Im Japanischen kann Hana mit 花 oder 華 geschrieben werden. Beide Schriftzeichen lassen sich mit Blume erklären. Es gibt aber auch andere Zeichen und Zeichenkombinationen für diesen Namen. Die lateinische Schreibweise Hana allein legt deshalb die genaue japanische Bedeutung noch nicht fest.
Im Koreanischen wird Hana als 하나 geschrieben und bedeutet „eins“. Diese Erklärung ist wiederum unabhängig von der japanischen Blume und der europäischen Hannah-Familie. Wer Hana wegen einer bestimmten Bedeutung auswählt, verbindet den Namen also mit einem konkreten sprachlichen Ursprung.
Wie verbreitet ist Hana in Deutschland?
Die Schreibweise steht in der Statistik für sich.
Knud Bielefeld nennt ungefähr 3.600 Vergaben als ersten Vornamen für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025. In dieser Auswertung wird Hana als Mädchenname erfasst.
Die Schätzung fasst Hana nicht pauschal mit Hanna oder Hannah zusammen. Sie sagt zudem nichts darüber aus, welche Herkunft Eltern jeweils mit dem Namen verbinden. Gerade bei Hana ist die geschriebene Form international weiter verbreitet als eine einzelne Bedeutung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Hana als Form von Hannah in mehreren Sprachen
- Behind the Name: hebräische Herkunft und Bedeutung
- Behind the Name: arabisches Hana
- Behind the Name: japanische Schriftzeichen und mögliche Bedeutungen
- Behind the Name: koreanisches Hana
- Knud Bielefeld: Vergaben 2010–2025
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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