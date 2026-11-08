Giorgia: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Giorgia sieht länger aus, als der Name beim Sprechen ist. Im Italienischen reichen zwei Silben: „DSCHOR-dscha“. Die beiden I werden nicht einzeln gesprochen. Wenn ihr kurze italienische Mädchennamen mögt, könnt ihr Giorgia deshalb auch neben Giulia oder Gianna auf eure Liste setzen.

Giorgia auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Italienische weibliche Form von Giorgio/Georgios; griechische Wurzeln Bedeutung „Die Landarbeiterin“ oder „die Bäuerin“ Aussprache DSCHOR-dscha · 2 Silben Namenstag 15. Februar

Die griechischen Wurzeln von Giorgia

Giorgia ist die weibliche italienische Form aus der Namensfamilie von Giorgio und Georgios.

Das griechische Wort georgos bedeutet „Bauer“ oder „Landarbeiter“. Es setzt sich aus ge für „Erde“ und ergon für „Arbeit“ zusammen. Auf Giorgia übertragen ergibt sich „die Bäuerin“ oder „die Landarbeiterin“.

Die Wurzeln sind also griechisch, die hier vorgestellte Form ist italienisch. Mit dem Namen Georgia ist Giorgia verwandt. Die beiden Schreibweisen gehören zur selben großen Namensfamilie, sehen aber unterschiedlich aus und können je nach Sprache anders ausgesprochen werden.

Wie spricht man Giorgia aus?

Italienisch klingt Giorgia ungefähr wie „DSCHOR-dscha“.

Die Lautschrift lautet /ˈdʒordʒa/. Die erste der zwei Silben trägt die Betonung. Beide G-Laute klingen wie das Dsch in „Dschungel“. Die I zeigen die weiche Aussprache des G an, bilden aber keine eigenen Silben. Aus Gio-rgia wird deshalb kein viersilbiges „Gi-o-r-gi-a“.

Kosenamen und verwandte Formen Giorgio ist die männliche italienische Entsprechung; Georgia eine verwandte internationale Form. Giorgina ist eine italienische Verkleinerungsform. Auch Gina kann als Kurzform zu Giorgia gehören, hat aber noch andere Ausgangsnamen. „Gio“ oder „Gigi“ wären persönliche Kosenamen für euer Kind.

Welche Namen passen zu Giorgia?

Bei diesen Namen findet ihr den weichen italienischen Anfang wieder.

Giulia beginnt ebenfalls mit Dsch und hat in der italienischen Aussprache zwei Silben. Gianna ist ähnlich kurz und setzt nach dem Anfang einen deutlichen N-Laut. Chiara hat ebenfalls zwei Silben, beginnt aber mit einem klaren K-Laut. Livia könnte euch gefallen, wenn ihr einen kurzen italienischen Namen mit weicher Vokalverbindung sucht.

Unsere Ideen für einen Zweitnamen Giorgia Marie: Marie beginnt mit einem neuen Mitlaut und endet auf einem betonten I.

Marie beginnt mit einem neuen Mitlaut und endet auf einem betonten I. Giorgia Luise: Der zweite Name verlängert die kurze italienische Aussprache von Giorgia.

Der zweite Name verlängert die kurze italienische Aussprache von Giorgia. Giorgia Elena: Elena ergänzt den kompakten Rufnamen um drei deutlich getrennte Silben. Probiert Giorgia zunächst allein aus und dann zusammen mit dem Zweitnamen. Die beiden stummen I können beim ersten Lesen ungewohnt sein; gesprochen findet ihr den Rhythmus schnell.

Wann hat Giorgia Namenstag?

Giorgia kann am 15. Februar Namenstag feiern.

An diesem Tag wird der heiligen Giorgia von Clermont gedacht. Sie lebte nach der Überlieferung im frühen 6. Jahrhundert im heutigen Frankreich und zog sich zu einem Leben des Gebets aufs Land zurück. Santi e Beati nennt sie im Eintrag zum römischen Martyrologium ausdrücklich am 15. Februar.

Bekannte Personen namens Giorgia

Im Radsport ist der Vorname mit Giorgia Bronzini verbunden.

Giorgia Bronzini Die ehemalige italienische Radrennfahrerin wurde zweimal Straßenweltmeisterin und gewann außerdem einen Weltmeistertitel auf der Bahn. Nach ihrer aktiven Laufbahn wechselte sie in die sportliche Leitung von Radsportteams.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann