Genna: Bedeutung, unterschiedliche Herkunftswege und Aussprache

Bild: © 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Genna ist ein Mädchenname mit zwei Silben, der an Jenna erinnert. Wer nach seiner Bedeutung sucht, findet unterschiedliche Erklärungen: Ein deutsches Namenslexikon nennt einen arabischen Hintergrund, andere ordnen ihn der Familie von Guinevere zu. Für die Auswahl lohnt sich deshalb ein Blick auf beide Wege.

Genna auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Unterschiedliche Zuordnungen: arabisch und walisische Namensfamilie Bedeutung in einem deutschen Namenslexikon: Himmel; je nach Herkunft andere Deutung Namenstag Kein eigener christlicher Termin gesichert

Was bedeutet Genna?

Bei Genna hängt die Erklärung davon ab, welcher Namensgeschichte ihr folgt.

Das Vornamenlexikon von wissen.de führt Genna als arabischen Namen mit der Bedeutung „Himmel“. Das englischsprachige Namenportal Nameberry beschreibt dagegen eine Variante von Guinevere, dem walisischen Namen, der auch hinter Jennifer steht.

Falls der Name in eurer Familie bereits vorkommt, ist deren sprachlicher Hintergrund ein guter Ausgangspunkt. Bei einer freien Namenswahl könnt ihr euch überlegen, welcher Bezug euch besonders anspricht.

Aussprache und Schreibweise von Genna

Im Deutschen liegt die Lesart GEN-na mit einem G wie in „Garten“ nahe.

Im englischen Namensgebrauch kann der Anfang wie das Dsch in „Dschungel“ klingen. Wenn euch eine dieser Aussprachen wichtig ist, sagt sie bei der ersten Vorstellung am besten gleich dazu.

Kosenamen und verwandte Formen Jenna ist eine nahe Schreibform. Die Verbindung zu Jennifer und Guinevere gehört zum walisischen Erklärungsweg. Geni oder Gennie wären persönliche Kosenamen; sie passen vor allem dann, wenn euch der jeweilige Anfangslaut gefällt.

Welche Namen passen zu Genna?

Wenn euch Genna gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Lena hat ebenfalls zwei Silben und die Endung -na. Alina bietet einen längeren Namen mit weichem Schluss. Selina nimmt den hellen Klang auf und verteilt ihn auf drei Silben.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Genna Marie: Der Wechsel von der ersten zur letzten betonten Silbe schafft Bewegung.

Der Wechsel von der ersten zur letzten betonten Silbe schafft Bewegung. Genna Louise: Der längere zweite Name gibt der kurzen Form mehr Raum.

Der längere zweite Name gibt der kurzen Form mehr Raum. Genna Liv: Der einsilbige Schluss eignet sich für eine sehr knappe Kombination. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Genna Namenstag?

Für Genna ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Genna

Genna Moroni ist eine amerikanische Tänzerin und Choreografin. Sie gehörte zur Gründungsbesetzung der Ate9 Dance Company und entwickelt eigene Bühnenarbeiten.

Quellen und Datenstand wissen.de: Genna

Nameberry: Genna

Genna Moroni Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann