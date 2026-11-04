Frede: Bedeutung und die dänische Verbindung zu Frederik

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Frede ist ein kurzer dänischer Jungenname, der im Schriftbild ein wenig an Frederik erinnert. Tatsächlich gibt es diese Verbindung. Die Endung auf E macht ihn auch im Deutschen leicht aussprechbar.

Frede auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Dänisch; Kurzform unter anderem von Frederik Bedeutung über Frederik: friedlicher Herrscher; alter Namensbestandteil „Frieden“ Namenstag Kein eigener christlicher Termin gesichert

Welche Geschichte steckt hinter Frede?

Im Dänischen wird Frede heute besonders als Kurzform von Frederik verstanden.

Frederik gehört zur Namensfamilie von Friedrich. In dessen alten germanischen Bestandteilen stecken „Frieden“ beziehungsweise „Schutz“ und „Herrscher“. Über diesen Herkunftsweg lässt sich Frede sinngemäß mit einem friedlichen Herrscher verbinden.

Das dänische Namenlexikon kennt aber auch ältere Verbindungen: Bereits im Mittelalter und in der Wikingerzeit konnten längere Namen mit dem Bestandteil Fred- zu einer ähnlichen Kurzform werden. Wenn euch vor allem der Friedensgedanke gefällt, findet ihr ihn deshalb schon im ersten Teil. Die vollständige Deutung hängt vom jeweiligen Ausgangsnamen ab.

Aussprache und Schreibweise von Frede

Im Deutschen lässt sich Frede als FRE-de mit zwei Silben sprechen.

Das letzte E ist dabei unbetont, ähnlich wie in „Ende“. Die dänische Aussprache kann davon abweichen. Wenn ihr den Namen aus einer dänischen Familie übernehmt, orientiert euch am besten an ihrer Aussprache.

Kosenamen und verwandte Formen Frederik ist ein wichtiger Ausgangsname, Friedrich dessen deutsche Verwandtschaft. Fred ist eine weitere kurze Form. Fredi wäre eine persönliche Koseform; Frede selbst ist bereits aus einer Verkürzung entstanden.

Welche Namen passen zu Frede?

Wenn euch Frede gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Friedrich zeigt die längere deutsche Form mit derselben Friedenswurzel. Bo ist noch kürzer und ebenfalls im skandinavischen Namensraum zu Hause. Henrik verbindet einen nordischen Gebrauch mit einem kräftigeren Schluss.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Frede Emil: Der unterschiedliche Vokal am Anfang trennt die Namen gut.

Der unterschiedliche Vokal am Anfang trennt die Namen gut. Frede Valentin: Nach dem kurzen Rufnamen folgt eine längere, weich ausklingende Form.

Nach dem kurzen Rufnamen folgt eine längere, weich ausklingende Form. Frede Karl: Ein einsilbiger Abschluss macht die Verbindung besonders knapp. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Frede Namenstag?

Für Frede ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Frede

Frede Christoffersen war ein dänischer Maler und Grafiker. Besonders häufig beschäftigte er sich in seinen Bildern mit Sonne, Licht und Farbe.

Quellen und Datenstand Dansk Navneleksikon: Frede

Frede Christoffersen Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann