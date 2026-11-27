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Emmi ist schnell gerufen, klingt freundlich und passt auch dann, wenn der Nachname lang ausfällt. Die beiden M geben dem Namen einen schönen Rhythmus. In Finnland steht Emmi sogar mit einem eigenen Termin im Namenstagskalender.

Emmi auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Deutsch und Finnisch, unter anderem aus der Emma- und Emilia-Familie Bedeutung Je nach Ausgangsname verschieden Aussprache EM-mi Silben 2 Namenstag 19. Mai im finnischsprachigen Kalender

Zwei mögliche Namensfamilien

Emmi kennt man als kurze Ruf- und Koseform, unter anderem zu Emma oder Emilie beziehungsweise Emilia. Bei Emma führt die Spur zu germanischen Namen mit einem Bestandteil, der „ganz“ oder „umfassend“ bedeuten kann. In der Emilia-Familie ist der römische Familienname Aemilius ein wichtiger Ausgangspunkt.

Beide Geschichten können erklären, wie Familien zu Emmi kommen. Welche Bedeutung ihr damit verbindet, könnt ihr darum am besten vom Namen her entscheiden, den ihr vielleicht bewusst ehren möchtet. In Finnland wird Emmi auch für sich verwendet und im Kalender beim Namen genannt.

Wie spricht man Emmi aus?

EM-mi lässt sich mit Betonung auf der ersten Silbe gut aussprechen. Das kurze E und das M hört man auch, wenn ihr Emmi schnell ruft. Emmi und Emmy klingen im Deutschen für viele gleich. Auf Papier unterscheiden sich die beiden Formen durch ihr Ende.

Emmchen ist eine mögliche Koseform. Emma wirkt im Vergleich etwas offener am Ende, Emilia hat zwei Silben mehr. Von Emmi lässt sich also gut ausgehend überlegen, wie viel Länge der Name im Alltag haben soll.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Emmi

Ähnliche Namen

Emma und Emilia zeigen die zwei Namensgeschichten hinter Emmi.

Mila ist ein guter Vergleich, wenn euch ein kurzer Name mit ähnlichem Rhythmus und offenem Ende gefällt.

Emily klingt am Anfang ähnlich und hat drei Silben. Über Emilie lässt sich der Name mit einer der Namensgeschichten von Emmi verbinden.

Ideen für Zweitnamen

Emmi Johanna · Das J trennt die beiden Namen gut und Johanna sorgt für einen schwungvollen Schluss.

· Das J trennt die beiden Namen gut und Johanna sorgt für einen schwungvollen Schluss. Emmi Rose · Ein knapper Zweitname lässt den ersten schön im Vordergrund.

· Ein knapper Zweitname lässt den ersten schön im Vordergrund. Emmi Clara · Nach dem weichen M macht der klare K-Laut einen frischen Übergang.

Wann hat Emmi Namenstag?

Im finnischsprachigen Namenstagskalender ist der 19. Mai für Emmi belegt. Auch Emma und Emilia stehen dort an diesem Datum. Damit gibt es hier einen klaren Termin für die Schreibweise Emmi selbst.

Bekannte Namensträgerinnen namens Emmi

Emmi Itäranta. Die finnische Schriftstellerin schreibt auf Finnisch und Englisch. Ihr Debüt erschien auf Englisch als Memory of Water.

Quellen und Datenstand Finnische Namensformen bei Bibliotheken.fi

Emmi im finnischen Namenstagskalender Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann