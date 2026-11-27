Bild: © 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Elea hat drei Silben auf gerade einmal vier Buchstaben. Vor allem das hörbare E-A am Ende gibt dem Namen seinen Schwung. Er kann eine kurze Form von Eleonora sein und funktioniert längst auch als eigenständiger Vorname.

Elea auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Kurzform unter anderem zu Eleonora Bedeutung Bei der Ableitung von Eleonora nicht gesichert Aussprache E-LE-a Silben 3 Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Woher Elea kommt

Eine gut nachvollziehbare Erklärung führt zu Eleonora. Wer den längeren Namen zusammenzieht, bekommt mit Elea eine kurze Form mit ähnlichem Anfang und Ende. Zur Namensgeschichte gehört die mittelalterliche Eleanor-Familie mit Schreibweisen wie Alienor.

Was die alte Namensform ursprünglich bedeutete, lässt sich nicht sicher sagen. Bei Elea tauchen online viele schöne Übersetzungen auf. Über die Ableitung von Eleonora lässt sich keine davon eindeutig festmachen. Für die Namenswahl sind der Klang und eine mögliche Verbindung zu einer Eleonora in der Familie handfestere Anhaltspunkte.

Wie spricht man Elea aus?

E-LE-a lässt sich langsam in drei Silben sprechen. Der kleine Übergang zwischen E und A hilft auch dabei, Elea von Ela zu unterscheiden. Beim Vorlesen lohnt es sich, den Familiennamen direkt anzuhängen, damit ihr hört, wie die Vokale ineinanderlaufen.

Als kurze Rufe bieten sich Elli oder Lea an. Eleonora ist eine mögliche Langform. Elia sieht auf Papier ähnlich aus, unterscheidet sich aber im mittleren Vokal und ist eine eigene Namensform.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Elea

Ähnliche Namen

Eleonora ist die naheliegende längere Form.

Elena teilt den hellen Anfang und hat ebenfalls drei Silben.

Ella ist kürzer und passt, wenn euch vor allem der erste Laut von Elea gefällt.

Elenor gehört wie Eleonora in die Eleanor-Namensfamilie und bietet einen kürzeren, betonten Schluss auf Nor.

Ideen für Zweitnamen

Elea Clara · Der Anfang auf K trennt beide Vornamen beim Sprechen gut.

· Der Anfang auf K trennt beide Vornamen beim Sprechen gut. Elea Marlene · Elea bekommt einen zweiten Namen mit klar hörbarem M und N.

· Elea bekommt einen zweiten Namen mit klar hörbarem M und N. Elea Ruth · Nach drei hellen Silben gibt der kurze Zweitname einen klaren Schluss.

Wann hat Elea Namenstag?

Für Elea ist kein eigener fester Namenstag verlässlich belegt. Wer Elea als Kurzform einer Eleonora in der Familie verwendet, kann sich bei einer persönlichen Feier an deren Tradition orientieren.

Bekannte Namensträgerinnen namens Elea

Elea Geissler. Die Schauspielerin spielte Pünktchen in Caroline Links Verfilmung von Pünktchen und Anton aus dem Jahr 1999. Elea Mischnik. Sie ist die Hauptfigur der Hörspielreihe Elea Eluanda. Abenteuer erlebt sie unter anderem mit ihrer Tröstereule Ezechiel.

Quellen und Datenstand Elea als Kurzform bei firstname.de

Herkunft der Langform Eleanor Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann