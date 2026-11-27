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Ela passt auf fast jedes Namensschild, hat aber zwei ganz verschiedene Geschichten im Gepäck. Im Türkischen erinnert der Name an haselnussbraune Augen. In Polen ist Ela eine vertraute Kurzform für Elżbieta.

Ela auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Türkisch sowie polnische Kurzform Bedeutung Im Türkischen „haselnussfarben“ Aussprache EE-la im Deutschen; türkisch etwa e-LAA Silben 2 Namenstag Je nach Namensherkunft verschieden

Eine Augenfarbe und ein langer Familienname

Das türkische Wort ela beschreibt einen Haselnusston, besonders bei Augen. Gemeint ist ein Farbton, in dem Braun und Grün ineinandergehen können. Wer Ela aus dem Türkischen kennt, hat damit schon einen ganz konkreten Bezug zur Bedeutung.

Im Polnischen führt die Spur zu Elżbieta, der polnischen Form von Elisabeth. Dort entstand Ela als kurzer Rufname. Die Bedeutung rund um die Augenfarbe gehört nur zur türkischen Geschichte. Wenn Ela bei euch eine Elżbieta in der Familie ehrt, ist das eine eigene, genauso schlüssige Geschichte.

Wie spricht man Ela aus?

Im Deutschen taugt EE-la als erste Lesehilfe. Im Türkischen liegt die Betonung auf dem langen A am Schluss, also ungefähr e-LAA. Viele deutsche Ohren hören bei Ela ein längeres E als beim ähnlich geschriebenen Ella.

Ela, Ella und Eila sehen sich ähnlich. Ob sie verwandt sind, hängt beim kurzen Ela davon ab, woher seine Form kommt. Eli ist eine mögliche Koseform, die man spontan im Alltag verwenden kann.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Ela

Ähnliche Namen

Von Elisabeth führt die polnische Geschichte nach Ela.

Ella ist beim Schriftbild besonders nah.

Esma ist für euch interessant, wenn ihr einen weiteren kurzen Mädchennamen aus dem türkischen Namensalltag sucht.

Elea sieht auf Papier ähnlich aus. Beim Sprechen hört man durch den Übergang von E zu A klar die zusätzliche Silbe.

Ideen für Zweitnamen

Ela Theresa · Die drei Silben von Theresa machen aus Ela einen schwungvollen Doppelnamen.

· Die drei Silben von Theresa machen aus Ela einen schwungvollen Doppelnamen. Ela Clara · Ein klarer K-Laut bringt Abstand zwischen die beiden ähnlichen Endungen.

· Ein klarer K-Laut bringt Abstand zwischen die beiden ähnlichen Endungen. Ela Nur · Der einsilbige zweite Name hält die Kombination sehr kurz.

Wann hat Ela Namenstag?

Im deutschsprachigen katholischen Kalender bietet sich für die polnische Kurzform der 19. November über Elisabeth von Thüringen an. Für Ela in der türkischen Bedeutung ist kein fester Namenstag belegt.

Bekannte Namensträgerinnen namens Ela

Ela Weissberger. Sie überlebte das Ghetto Theresienstadt und spielte als Kind dort die Katze in der Kinderoper Brundibár. Später berichtete sie öffentlich über diese Zeit.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann