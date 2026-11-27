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Davit klingt vertraut und hat mit dem T am Ende eine ganz eigene Note. Im Georgischen und Armenischen ist er die Form von David. Die Bedeutung „der Geliebte“ bringt eine schöne Portion Wärme in den kurzen Namen.

Davit auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Georgisch und Armenisch, aus dem Hebräischen Bedeutung „Der Geliebte“ ist die gängige Deutung Aussprache DA-wit Silben 2 Namenstag 29. Dezember über David

Zwei Sprachen, zwei Schriften, ein verwandter Name

Auf Georgisch schreibt man Davit დავით, auf Armenisch Դավիթ. Beide Formen gehen über David auf den hebräischen Namen Dawid zurück. Dessen Wortwurzel wird oft mit „geliebt“ oder „Geliebter“ verbunden. So bleibt die verbreitete Deutung auch bei Davit erhalten, obwohl die Schreibweise anders aussieht.

In Georgien begegnet euch der Name auch in der Geschichte. König Davit IV. trägt den Beinamen „der Erbauer“. Im Deutschen findet ihr ihn oft als David IV. Daran sieht man schön, wie dieselbe Person je nach Sprache unter einer anderen Namensform auftaucht.

Wie spricht man Davit aus?

Das T darf man am Ende klar hören. DA-wit ist eine einfache Annäherung fürs Deutsche. Viele, die den Namen zuerst hören, werden David schreiben. Wer Davit heißt, kann den Unterschied mit „David mit T am Schluss“ flott erklären.

Dav oder Davi funktionieren als private Kosenamen. David ist die verwandte Namensform, der italienische Davide und der polnische Dawid sind weitere Formen aus derselben Familie.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Davit

Ähnliche Namen

David ist die vertrauteste Alternative.

Wenn es euch um biblische Wurzeln geht, ist Daniel eine stimmige Idee.

Avi bleibt sogar noch etwas kürzer und hat ebenfalls Wurzeln im Hebräischen.

Danyal ist eine weitere Form eines biblischen Namens. Danyal wird im Türkischen verwendet und gehört zur Namensfamilie von Daniel.

Ideen für Zweitnamen

Davit Elias · Auf die zwei Silben von Davit folgen drei helle Silben.

· Auf die zwei Silben von Davit folgen drei helle Silben. Davit Alon · Beide Namen sind kurz und das A am Anfang des zweiten Namens ist schön hörbar.

· Beide Namen sind kurz und das A am Anfang des zweiten Namens ist schön hörbar. Davit Josef · Die beiden Namen haben einen klaren Abschluss und biblische Bezüge.

Wann hat Davit Namenstag?

Wer sich am deutschsprachigen katholischen Namenstagskalender orientiert, kann den 29. Dezember wählen. Er erinnert an König David aus der Bibel. Der Termin kommt über die verwandte Namensform und steht hier für diese Tradition.

Bekannte Namensträger namens Davit

Davit Gobejishvili. Der in Georgien geborene Freistilringer gewann 1988 in Seoul olympisches Gold im Superschwergewicht.

Quellen und Datenstand Herkunft und Namensform bei Behind the Name

König David im Namenstagskalender Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann