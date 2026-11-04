Annemarie: Bedeutung, Herkunft und die Namen Anne und Marie

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Annemarie vereint zwei vertraute Namen zu einem Rufnamen: Anne und Marie. Wenn euch beide gefallen, bekommt ihr hier eine zusammengezogene Form mit langen Wurzeln und mehreren kurzen Möglichkeiten für den Alltag.

Annemarie auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Verbindung von Anne und Marie; hebräische Wurzeln Bedeutung Über Anne: Gnade; Bedeutung von Marie ungeklärt Namenstag Zum Beispiel 26. Juli über Anna

Zwei Namensgeschichten in Annemarie

Annemarie ist eine Verbindung von Anne und Marie.

Anne gehört zur Familie von Anna und Hannah und führt zur hebräischen Bedeutung „Gnade“. Marie ist eine Form von Maria, deren ursprüngliche Bedeutung nicht sicher geklärt ist.

Mit Annemarie könnt ihr zum Beispiel zwei Vornamen aus eurer Familie aufgreifen. Die zusammengeschriebene Form wird dabei als ein Name geschrieben. Anne-Marie mit Bindestrich und die getrennte Kombination Anne Marie sehen auf Einladungen oder Namensschildern anders aus.

Aussprache und Schreibweise von Annemarie

Annemarie hat vier Sprechsilben: „ANN-e-ma-rie“.

Die erste Silbe trägt meist den Hauptakzent, die Endung RIE kann einen zweiten Akzent bekommen. Das IE klingt wie ein langes I.

Kosenamen und verwandte Formen Annemie und Amrei sind gewachsene Kurzformen. Anni oder Anne könnt ihr ebenfalls zum Rufen wählen. Annmarie und Anne-Marie sind nahe Schreibformen; Annamaria verwendet die entsprechenden Formen mit A am Ende.

Welche Namen passen zu Annemarie?

Wenn euch Annemarie gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Anna greift den ersten Namensteil auf. Marie zeigt euch den zweiten Bestandteil als eigenen Rufnamen. Clara passt als kürzerer, ebenfalls traditioneller Mädchenname.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Annemarie Liv: Nach dem langen Rufnamen bildet Liv einen knappen Abschluss.

Nach dem langen Rufnamen bildet Liv einen knappen Abschluss. Annemarie Juna: Vier und zwei Silben verteilen die Betonungen unterschiedlich.

Vier und zwei Silben verteilen die Betonungen unterschiedlich. Annemarie Claire: Die einsilbige Ergänzung hält den vollständigen Namen überschaubar. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Annemarie Namenstag?

Über Anne beziehungsweise Anna bietet sich der 26. Juli an.

Der Tag erinnert an Anna, die in der christlichen Überlieferung als Mutter Marias gilt. Bei einer Benennung nach Maria kann stattdessen ein entsprechender Mariengedenktag passen.

Bekannte Personen mit dem Namen Annemarie

Annemarie Jacir ist eine palästinensische Regisseurin und Drehbuchautorin. Zu ihren Filmen gehört „Salt of This Sea“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann