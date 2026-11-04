Aische: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Ayşe

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Aische ist eine im Deutschen verwendete Schreibform von Ayşe. Der Mädchenname hat arabische Wurzeln und gehört zur großen Namensfamilie um Aischa und Aisha.

Aische auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Über türkisch Ayşe aus dem Arabischen Bedeutung Die Lebende; die Lebendige Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Von Aischa über Ayşe zu Aische

Hinter Aische steht der arabische Name Aischa mit der Bedeutung „die Lebende“ oder „die Lebendige“.

Die türkische Form lautet Ayşe. Aische gibt ihren Klang mit deutschen Buchstaben wieder: AI für den Anfang, SCH für den Laut in der Mitte. So könnt ihr den Namen auch ohne den türkischen Buchstaben Ş schreiben.

Zur Geschichte der Namensfamilie gehört Aischa bint Abi Bakr, eine Frau des Propheten Mohammed. Ihre arabische Namensform ist vor allem für Familien interessant, die Aische mit der islamischen Tradition verbinden.

Aussprache und Schreibweise von Aische

Aische klingt ungefähr „AI-sche“, mit zwei Silben.

AI wird wie in „Mai“ gesprochen; SCH klingt wie am Anfang von „Schule“. Das E am Ende bleibt hörbar.

Kosenamen und verwandte Formen Ayşe ist die türkische Form; Aischa, Aisha und Ayesha gehören zur arabisch geprägten Namensfamilie. Aischi wäre ein persönlicher Kosename. Für die Auswahl könnt ihr die Formen einmal aufschreiben und laut sprechen, denn besonders die Endung klingt nicht überall gleich.

Welche Namen passen zu Aische?

Wenn euch Aische gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Ayla teilt den AI-Anfang und die zwei Silben. Aylin bietet einen ähnlichen Beginn mit einem anderen Ausklang. Zeynep passt, wenn ihr einen weiteren Mädchennamen aus dem türkischen Namensraum sucht.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Aische Nur: Nach den zwei Silben des Rufnamens bildet Nur einen kurzen Abschluss.

Nach den zwei Silben des Rufnamens bildet Nur einen kurzen Abschluss. Aische Mariam: Der zweite Name bringt einen anderen Rhythmus und endet auf einem Konsonanten.

Der zweite Name bringt einen anderen Rhythmus und endet auf einem Konsonanten. Aische Selin: Die betonte Endsilbe von Selin hebt sich vom Anfang des Rufnamens ab. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Aische Namenstag?

Für Aische ist kein allgemein etablierter christlicher Namenstag belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Aische

Kennt ihr eine bekannte Person oder eine Figur aus einem Buch, Film oder einer Serie, die Aische heißt? Schreibt uns euren Tipp gern in die Kommentare – wir freuen uns darauf.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann