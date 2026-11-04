Cindy: Bedeutung, Herkunft, Aussprache und Namenstag

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Cindy ist ein kurzer Mädchenname mit englischer Geschichte. Hinter ihm können unterschiedliche längere Namen stehen – besonders Cynthia und Lucinda. Deshalb hat Cindy mehr als nur eine mögliche Bedeutung.

Cindy auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Englische Kurzform; je nach Langform griechisch oder lateinisch Bedeutung Über Cynthia: vom Kynthos; über Lucinda: Lichtbezug Namenstag Je nach Langform; über Lucia etwa 13. Dezember

Welche Langform zu Cindy gehört

Als Kurzform von Cynthia führt Cindy zu einem Berg auf der griechischen Insel Delos: dem Kynthos.

Cynthia bedeutet sinngemäß „die vom Kynthos Stammende“. In der griechischen Mythologie war Cynthia ein Beiname der Göttin Artemis. Auf diesem Weg bekommt Cindy einen Ortsbezug.

Eine andere Erklärung geht über Lucinda zur Namensfamilie von Lucia. Hier steckt das lateinische Wort für Licht dahinter. Auch Cinderella, die englische Aschenputtel-Figur, wird als mögliche Langform genannt. Wenn ihr Cindy nach einer bestimmten Person benennt, kann deren eigener Namenshintergrund für euch den Ausschlag geben.

Aussprache und Schreibweise von Cindy

Cindy klingt ungefähr „SSIN-di“, mit Betonung auf der ersten Silbe.

Das C wird englisch als stimmloses S gesprochen, das I kurz. Beim Y am Ende hört ihr ebenfalls einen I-Laut.

Kosenamen und verwandte Formen Sindy ist eine nahe Schreibvariante. Cindi und Cyndi begegnen euch ebenfalls. Ein eigener Kosename wie Cini wäre eine persönliche Idee für eure Familie.

Welche Namen passen zu Cindy?

Wenn euch Cindy gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Romy hat ebenfalls zwei Silben und einen I-Laut am Ende. Clara bietet einen anderen Mädchennamen mit C, das hier wie K klingt. Lia ist noch kürzer und kommt mit zwei offenen Sprechsilben aus.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Cindy Marie: Die betonte Endung von Marie ergänzt die anfangsbetonte Cindy.

Die betonte Endung von Marie ergänzt die anfangsbetonte Cindy. Cindy Josephine: Der längere zweite Name setzt einen deutlichen Gegenpol.

Der längere zweite Name setzt einen deutlichen Gegenpol. Cindy Lou: Mit der einsilbigen Lou bleibt die Kombination sehr kurz. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Cindy Namenstag?

Ein Namenstag hängt bei Cindy von der zugrunde gelegten Langform ab.

Über Lucinda und Lucia kann der 13. Dezember gewählt werden. Er erinnert an Lucia von Syrakus; für die Erklärung über Cynthia gehört dieser Termin nicht automatisch dazu.

Bekannte Personen mit dem Namen Cindy

Cindy Berger ist eine deutsche Schlagersängerin, bekannt aus dem Duo Cindy & Bert und dem Lied „Immer wieder sonntags“. Cindy ist ihr Künstlername; ihr Vorname lautet Jutta.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann