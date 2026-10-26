Caroline – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Caroline ist international vertraut und klingt trotzdem nicht überall gleich. Im Deutschen hat der Mädchenname meist vier Silben, im Französischen endet er knapper. Seine Wurzeln teilt er mit Karl – und damit auch die Frage, wie sicher sich seine oft genannte Bedeutung übersetzen lässt.
Wer Caroline mag, begegnet bei der Namenssuche schnell auch Carolin und Carolina. Die Formen gehören zusammen, unterscheiden sich aber in Schreibweise und Klang. In unserer Babynamen-Liste von A bis Z lassen sie sich einzeln entdecken.
Caroline auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Caroline
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Französische weibliche Form von Carolus beziehungsweise Karl; germanische Wurzeln
|Bedeutung
|Zu Karl; häufig als freie Frau gedeutet, ursprüngliche Herkunft von Karl umstritten
|Aussprache
|Deutsch: ka-ro-LI-ne; Französisch etwa ka-ro-LIN
Was bedeutet Caroline?
Die Namensgeschichte führt vom Französischen zurück zu Karl.
Caroline ist eine französische weibliche Form des lateinischen Carolus, der Form von Karl. Oft wird sie als „die freie Frau“ erklärt. Dahinter steckt die traditionelle Deutung von Karl über ein Wort für Mann beziehungsweise freien Mann. Ganz eindeutig ist dessen Herkunft jedoch nicht; auch eine Verbindung zu einem alten Wort für Heer wird diskutiert. „Freie Frau“ ist deshalb eine verbreitete sinngemäße Deutung, keine zweifelsfrei gesicherte Übersetzung.
Caroline in verschiedenen Sprachen
Das Schluss-e verändert den Rhythmus.
Auf Deutsch wird Caroline meist ka-ro-LI-ne gesprochen. Im Französischen hört man ungefähr ka-ro-LIN; das letzte e bildet dort keine eigene Silbe. Auch im Englischen ist der Name verbreitet, unter anderem mit einem Ende wie „lain“. In mehrsprachigen Familien kann Caroline deshalb mehrere vertraute Aussprachen haben.
Caroline, Carolin und Karoline
Ein Buchstabe kann bei diesem Namen einen hörbaren Unterschied machen.
Carolin endet im Deutschen gewöhnlich auf -lin, Caroline auf -line. Karoline ist eine verwandte Schreibweise mit K, Carolina eine Form mit a am Ende. Auch Charlotte gehört zur Karl-Namensfamilie. Die Gemeinsamkeit liegt in der Herkunft; die Namen müssen deshalb nicht gleich ausgesprochen oder in Statistiken zusammengezählt werden.
Wie häufig ist Caroline in Deutschland?
Die Schreibweise mit C und Schluss-e hat ihre eigene Vergabezahl.
Knud Bielefeld nennt für 2010 bis 2025 ungefähr 2.100 Vergaben von Caroline als ersten Vornamen in Deutschland. Die Zahl ist eine gerundete Hochrechnung aus seiner Datensammlung, keine amtliche Vollerhebung. Carolin, Carolina und die Schreibweisen mit K sind darin nicht automatisch enthalten.
Quellen und Datenstand
Behind the Name: Caroline – Herkunft und internationale Aussprachen. Behind the Name: Charles/Carolus – Wortbestandteile und Namensfamilie. Gesellschaft für deutsche Sprache: Karl/Carl – Herkunft und Deutungen. Beliebte Vornamen: Caroline – Vergaben 2010–2025. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
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