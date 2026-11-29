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Was im Russischen vertraut und familiär klingt, kann hier als voller Vorname auf der Geburtsurkunde stehen. Aljoscha ist so ein Name. In Dostojewskis Roman begegnet er euch als Rufname, während deutsche Namensträger ihn auch ganz offiziell tragen.

Aljoscha auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft russische Koseform von Alexei Bedeutung über Alexei: der Helfende oder der Beschützende Aussprache a-LJO-scha mit betonter Mitte Silben 3 Namenstag kein eigener Termin belegt

Aus Alexei wird Aljoscha

Aljoscha ist die vertraute russische Form von Alexei.

Die Bedeutung führt über Alexei zum griechischen Namen Alexios. Dahinter steckt ein Verb, das „abwehren“, „schützen“ oder „helfen“ heißen kann. Im Russischen zeigt die Kurzform ebenfalls, wie die Beteiligten zueinanderstehen: Im Gespräch mit jemandem aus der Familie passt der Name oft anders als auf einem amtlichen Schreiben.

Welchen Laut hat das J?

Bei Aljoscha liegt der Nachdruck auf LJO. Sprecht das J ungefähr wie in „ja“ und lasst das L direkt davor stehen.

Die russische Form lautet Алёша. Das russische ё wird in der deutschen Schreibung hier mit JO wiedergegeben. In englischen Übertragungen seht ihr häufig Alyosha. Falls ihr zu Hause weiter abkürzen mögt, kann Joscha ein persönlicher Rufname sein. Auch Alexander hat eine griechische Wurzel rund um das Beschützen. Die direkte Langform zu Aljoscha ist Alexei. In der polnischen Form Aleksander begegnet euch derselbe griechische Wortstamm rund um das Beschützen.

Ideen für einen Zweitnamen

Aljoscha Milan und Aljoscha Paul setzen zwei verschiedene Akzente.

Milan hält den Rhythmus mehrsilbig und greift die hellen Vokale wieder auf. Paul macht nach drei Silben einen knappen Schluss. Ilja wiederum ist ein guter Vergleich, wenn euch vor allem der J-Laut in einem russisch geprägten Rufnamen gefällt.

Der Namenstag von Aljoscha

Für Aljoscha selbst gibt es keinen verlässlich belegten eigenen Termin. Wer in der Familie den Namen Alexei als Bezug wählt, kann sich nach dem dort gefeierten Heiligentag richten.

Aljoscha in Film und Roman

Aljoscha Stadelmann Der deutsche Schauspieler arbeitet am Theater und regelmäßig für Film und Fernsehen. Sein Profil im Filmportal dokumentiert beides.

Der junge Aljoscha Karamasow ist eine der zentralen Figuren in Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“. Sein voller Vorname lautet Alexei.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann