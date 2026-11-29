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Alif passt in vier Buchstaben und erzählt trotzdem zwei verschiedene Geschichten. Wer Arabisch lernt, begegnet Alif gleich am Anfang des Alphabets. Für den Vornamen kommt außerdem ein anderes arabisches Wort infrage, das viel mit Vertrautheit zu tun hat.

Alif auf einen Blick

Verwendung weiblich und männlich verwendet Herkunft arabisch, auch im malaiischen und indonesischen Sprachraum belegt Bedeutung unter anderem der Name des ersten arabischen Buchstabens Aussprache A-lif beim Buchstabennamen, a-LIIF bei der arabischen Namensdeutung أليف Silben 2 Namenstag kein eigener Termin belegt

Was bedeutet der Vorname Alif?

Alif heißt der erste Buchstabe der arabischen Schrift: ا.

In lateinischen Buchstaben sieht der Name des Buchstabens genauso aus wie der Vorname. Für eine zweite Deutung führt ein Namenslexikon die arabische Form أليف an. Das Wort kann je nach Zusammenhang „vertraut“, „umgänglich“ oder „zahm“ bedeuten. Welche Lesart eine Familie meint, lässt sich am lateinisch geschriebenen Namen allein kaum erkennen. Den Namen findet ihr auch im malaiischen und indonesischen Sprachraum. Eine indonesische Namensstichprobe erfasst Alif überwiegend bei Jungen und Männern, aber auch bei Mädchen und Frauen.

Wo liegt die Betonung?

Beim Buchstabennamen hört ihr ungefähr A-lif, beim arabischen أليف liegt der Nachdruck auf dem langen I.

Wenn ihr den Namen aus einer anderen Sprache in eure Familie mitbringt, ist die dort vertraute Aussprache ein guter Ausgangspunkt. Als persönliche Kurzform bietet sich Ali an. Das ist zugleich ein eigenständiger Vorname mit eigener Herkunft.

Ähnliche Namen und Ideen für den Zweitnamen

Ali ist besonders nah am Anfang von Alif. Alf lohnt sich als Vergleich, wenn ihr einen kurzen Namen mit denselben Konsonanten mögt. In Alireza bleibt Ali als eigener Namensbestandteil erkennbar. Aman ist wie Alif kurz und hat ebenfalls einen arabischen Bezug.

Den Zweitnamen könnt ihr rhythmisch ganz anders wählen. Alif Yusuf hat zwei deutlich voneinander abgesetzte Namen. Bei Alif Miran lässt das M nach dem F den Übergang weicher klingen. Beide Paare haben je zwei Silben pro Name und lassen auch einem langen Nachnamen Platz.

Gibt es einen Namenstag für Alif?

Für Alif ist kein eigener Namenstag verlässlich belegt.

Alif auf der Bühne

Alif Satar Der malaysische Sänger und Moderator tritt mit seiner Band Alif Satar & The Locos auf. In den Aufnahmen der Gruppe könnt ihr hören, wie sein Vorname in Malaysia klingt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann