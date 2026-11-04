Aaliyah: Bedeutung, arabische Herkunft und Aussprache

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Aaliyah ist ein arabischer Mädchenname mit einer Bedeutung rund um Höhe und Erhabenheit. Die Schreibweise mit zwei A am Anfang wurde auch durch die amerikanische Sängerin Aaliyah bekannt.

Aaliyah auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft arabisch; international verbreitete Schreibweise Bedeutung die Hohe; die Erhabene Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Was bedeutet Aaliyah?

Aaliyah gehört zur arabischen Namensfamilie um Aali.

Der arabische Name wird mit „hoch“, „erhaben“ oder „hochrangig“ erklärt. Für die weibliche Form passen deshalb Übersetzungen wie „die Hohe“ oder „die Erhabene“.

Im Englischen hat sich Aaliyah als gut erkennbare Schreibweise etabliert. Zu dieser Bekanntheit trug die Sängerin Aaliyah Dana Haughton bei. Die beiden A am Anfang und das H am Ende gehören zu dieser Form.

Aussprache und Schreibweise von Aaliyah

Im englisch geprägten Gebrauch hört ihr häufig a-LII-a, mit drei Silben und Betonung auf dem langen I.

Die arabische Aussprache beginnt stärker auf der ersten Silbe und hat einen hörbaren Übergang zum letzten A. Für den deutschen Alltag könnt ihr eure bevorzugte Form einmal deutlich vorsprechen.

Kosenamen und verwandte Formen Aliyah, Aliya und Alia begegnen euch als verwandte Schreibweisen beziehungsweise Namensformen. Sie werden nicht in jeder Sprache genau gleich ausgesprochen. Lia oder Lili wären persönliche Kosenamen, die ihr aus Aaliyah bilden könnt.

Welche Namen passen zu Aaliyah?

Wenn euch Aaliyah gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Alia ist eine kürzere verwandte Form ohne die doppelte Anfangsschreibung. Eliana bietet ebenfalls einen langen, vokalreichen Klang.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Aaliyah Marie: Das M gibt dem zweiten Namen einen klaren Beginn.

Das M gibt dem zweiten Namen einen klaren Beginn. Aaliyah Sophie: Die unterschiedlichen Anfänge lassen beide Namen gut zur Geltung kommen.

Die unterschiedlichen Anfänge lassen beide Namen gut zur Geltung kommen. Aaliyah Noor: Der kurze zweite Name setzt einen knappen Abschluss. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Aaliyah Namenstag?

Für Aaliyah ist kein eigener verlässlich zugeordneter kirchlicher Namenstag belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Aaliyah

Aaliyah Dana Haughton war eine amerikanische Sängerin und Schauspielerin, die unter ihrem Vornamen Aaliyah auftrat. Zu ihren bekannten Veröffentlichungen gehören „One in a Million“ und „Try Again“.

Quellen und Datenstand Behind the Name: Aaliyah und Aussprachen

Offizielle Aaliyah-Seite: Biografie Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann