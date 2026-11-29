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Zwei Namen rücken in Alireza so dicht zusammen, dass ihr sie beim ersten Lesen vielleicht überseht. Trennt ihr einmal nach dem I, kommen Ali und Reza zum Vorschein. Zusammen erinnern sie an eine Person, die in der schiitischen Tradition bis heute eine wichtige Rolle spielt.

Alireza auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft persisch, aus Ali und Reza Bedeutung Ali und Reza, nach dem Imam Ali ar-Rida Aussprache persisch etwa ä-li-re-SAA mit stimmhaftem S Silben 4 Namenstag kein eigener Termin belegt

Wer hat Alireza seinen Namen gegeben?

Alireza ist die persische Form, die an den achten schiitischen Imam Ali ar-Rida erinnert.

In persischer Schrift steht علیرضا. Der erste Teil, Ali, geht auf ein arabisches Wort für „hoch“ oder „erhaben“ zurück. Reza ist die persische Form von Rida und hängt mit „Zufriedenheit“ oder „Wohlgefallen“ zusammen. Wichtiger als eine zusammengebastelte Übersetzung ist hier der Bezug zu Ali ar-Rida. Die beiden Teile verweisen gemeinsam auf seinen Namen.

Das Wortfeld rund um „erhaben“ begegnet euch auch bei der arabischen Lesart von Aliyah. Alif beginnt ähnlich wie Alireza und hat eine eigene arabische Namensgeschichte.

Alireza, Ali Reza oder Ali-Reza?

In lateinischer Schrift findet ihr den Namen zusammen, getrennt und mit Bindestrich.

Bei der persischen Aussprache kommt ä-li-re-SAA dem Klang nahe. Das Z klingt ungefähr wie das stimmhafte S in „Sonne“, die letzte Silbe trägt den Nachdruck. Ali oder Reza lassen sich im Alltag gut rufen. Wenn ihr eine dieser Kurzformen verwenden möchtet, bleibt damit jeweils ein ganzer Bestandteil des Namens erhalten.

Zweitnamen mit einem kurzen Gegenstück

Alireza Samir bringt nach vier Silben einen vertrauten Zweisilber ins Spiel.

Alireza Paul klingt durch den einsilbigen Abschluss knapper. Wenn euch bei Namen eher die Geschichte als die Länge gefällt, könnt ihr auch bei Eldin weiterlesen. Seine Namensgeschichte führt ebenfalls in einen religiösen Zusammenhang, über einen anderen Weg.

Gibt es einen Namenstag für Alireza?

Für Alireza ist kein eigener Namenstag verlässlich belegt. Der Bezug zum Imam erklärt, warum der Name vergeben wird.

Alireza in der Musik

Alireza Ghorbani Der iranische Sänger ist für seine Interpretationen persischer Musik bekannt. Seine Künstlerbiografie erzählt, wie der gesungene Vortrag des Korans den Anfang seiner musikalischen Ausbildung prägte.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann