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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Der Löffel landet im Mund, aber euer Baby will ihn unbedingt selbst halten. Und wenn ihr die Schuhe holt, versucht es vielleicht schon, einen davon anzuziehen. Mit 14 Monaten stecken überall im Alltag kleine Gelegenheiten zum Mitmachen. Hier findet ihr Spielideen, Tipps fürs Essen am Familientisch und Hilfe für Abende, an denen das Einschlafen mal wieder länger dauert.

Die Übersicht über alle bisherigen Monate findet ihr im Baby-Entwicklungskalender. Im Ratgeber zum 13. Monat geht es um die ersten Wochen nach dem ersten Geburtstag.

Was kann ein Baby mit 14 Monaten?

Vielleicht wagt dein Kind schon ein paar freie Schritte. Oder es hält sich noch am Sofa fest und kommt auf allen vieren am schnellsten voran. Kleinkinder werden unterschiedlich früh sicher auf den Beinen.

Zum Ausprobieren reicht ein freier Fleck auf dem rutschfesten Boden. Geh ein Stück in die Hocke und lass dein Kind entscheiden, ob es sich auf den Weg zu dir macht. Wie sich die Bewegung von den ersten freien Schritten bis zum sicheren Gehen entwickelt, liest du in unserem Ratgeber zum Laufenlernen.

Wenn dein Baby sich inzwischen überall hochzieht, geh mal auf Augenhöhe mit ihm und schau, was es von dort erreichen kann. Ein Regal, an dem es sich hochziehen kann, sollte kippsicher befestigt sein. Eine frei zugängliche Treppe braucht ein passendes Schutzgitter. Unser Rundgang zur Kindersicherheit in Haus und Wohnung hilft dir dabei.

Was beim Hochziehen und Hinhocken passiert

Am Sofa lässt sich gut beobachten, wie viel Bewegung in einem kleinen Moment steckt. Dein Kind zieht sich hoch, verlagert sein Gewicht und versucht vielleicht, mit einer Hand nach einem Spielzeug zu greifen. Runterkommen ist anfangs oft schwieriger als Aufstehen. Wenn dein Kind dabei kurz auf dem Po landet und gleich wieder kichert, kann das schon das ganze Spiel sein.

Wenn dein Kind oben feststeckt, bleib in Reichweite und geh selbst langsam in die Hocke. So kann es zuschauen und vielleicht die Knie beugen. Wenn es nach dir greift, gib ihm Halt. Ihr könnt gleich noch eine Runde dranhängen oder euch erst einmal zusammen auf den Boden setzen.

Auch beim Aufräumen kann dein Kind ausprobieren, wie es aus der Hocke wieder hochkommt. Leg einen großen Bauklotz neben das Sofa und stell den Korb in Reichweite. Manche Kleinkinder stützen sich gern mit einer Hand ab, während sie mit der anderen etwas aufheben. Andere plumpsen auf den Po und räumen im Sitzen weiter. Beides bringt den Klotz ans Ziel.

Verstehen, zeigen und erste Wörter

Wenn euer Kind auf seinen Becher zeigt, hat es euch schon etwas mitgeteilt. Vielleicht kommt zu der Geste schon ein Laut. Wenn ihr darauf eingeht, kann aus dem Moment ein kleines Gespräch werden.

Greift auf, was euer Kind gerade interessiert. Wenn es draußen auf den Bus zeigt, könnt ihr sagen „Ja, da fährt der Bus.“ Lasst ihm danach einen Moment Zeit. Vielleicht antwortet es mit einem Laut oder schaut noch einmal aus dem Fenster. Kleinkinder nutzen Gesten, Laute und Wörter oft nebeneinander. Wie sich daraus nach und nach mehr Sprache entwickelt, erklären wir im Beitrag zum Sprechenlernen.

Wenn euch etwas an der Entwicklung Sorgen macht Vielleicht reagiert euer Kind selten, wenn ihr es ansprecht. Oder es nutzt eine Fähigkeit, die es schon sicher konnte, plötzlich gar nicht mehr. Schildert eure Beobachtungen in der kinder- und jugendärztlichen Praxis. Ein konkretes Beispiel aus eurem Alltag hilft, die Situation einzuschätzen.

Wenn die ersten Wörter noch kurz sind

Ein „wau“ kann den Hund draußen meinen oder den Stoffhund im Bett. Wenn ihr versteht, worum es geht, antwortet einfach in einem kurzen Satz. „Der Hund bellt“ reicht schon. Auf diese Weise hört euer Kind das ganze Wort in genau dem Moment, in dem es für euch beide etwas bedeutet.

Beim Bilderbuchschauen könnt ihr die Seite aufgreifen, bei der euer Kind hängen bleibt. Vielleicht ist es immer wieder der Bagger. Erzählt, was ihr darauf entdeckt, und wartet kurz. Auch ein Blick, ein Zeigefinger oder ein Laut ist eine Antwort. Wenn euer Kind dieselbe Seite mehrmals anschauen möchte, könnt ihr jedes Mal eine andere Kleinigkeit entdecken. Lasst das Buch ruhig zugeklappt, wenn euer Kind für heute genug hat.

Essen mit 14 Monaten am Familientisch

Wenn dein kleiner Schatz dir den Löffel aus der Hand nimmt, kannst du ihm einen eigenen anbieten. So kann dein Kind selbst probieren, und du kannst helfen, wenn es Hilfe möchte. Dass am Anfang etwas daneben geht, gehört dazu.

Am Familientisch kannst du deinem Kind zum Beispiel weiche Kartoffelstücke, gut gegartes Gemüse oder weiche Nudeln anbieten. Nimm eine Portion ab, bevor du das Essen für die Erwachsenen kräftig salzt oder würzt. Starte mit einer kleinen Portion. Wenn dein Kind noch Hunger hat, kann es nachnehmen.

Sicher essen am Familientisch Dein Kind sollte beim Essen aufrecht sitzen. Bleib dabei, auch wenn es schon vieles selbst isst. Kleinkinder können sich an ganzen Nüssen und an harten Stücken wie rohen Möhren leicht verschlucken. Biete Möhren lieber weich gegart an und verwende Nüsse nur fein gemahlen oder als glattes Nussmus, dünn untergerührt.

Kleine Portionen und selbst trinken

Auf dem Kinderteller darf Verschiedenes nebeneinanderliegen. Stell ein paar weiche Nudeln neben etwas gegartes Gemüse. Dein Kind kann sich aussuchen, womit es anfängt. Wenn es das Gemüse erst einmal liegen lässt, kannst du es bei einer späteren Mahlzeit wieder mit auf den Tisch stellen. Kleinkinder nehmen sich oft erst Zeit zum Anschauen und Anfassen, bevor sie etwas probieren.

Beim Trinken hilft ein kleiner, offener Becher mit einem Schluck Wasser darin. Du kannst den Becher anfangs mit festhalten, bis dein Kind ausprobiert hat, wie weit es ihn kippen muss. Das klappt oft leichter in einem ruhigen Moment am Tisch. Stell dir ruhig ein Tuch bereit. Ein verschütteter Schluck ist schnell weggewischt und dein Kind kann beim nächsten Mal wieder selbst probieren.

Ein oder zwei Schläfchen mit 14 Monaten?

Ob euer Kind tagsüber einmal oder zweimal schläft, kann sich gerade verändern. Wenn ihm schon vormittags die Augen zufallen und es später am Tag noch einmal müde wird, können zwei Schläfchen gut passen.

Schwerer wird es manchmal, wenn das zweite Schläfchen so spät endet, dass euer Kind abends lange wach bleibt. Beobachtet ein paar Tage lang, wann euer Kind tatsächlich müde wird und wie fit es bis zum Abend ist. Wenn es vormittags gut durchhält, könnt ihr den Mittagsschlaf schrittweise in Richtung Mittagszeit rücken.

An unruhigen Abenden können vertraute Abläufe helfen. Vielleicht zieht ihr den Schlafanzug an, schaut ein kurzes Buch an und singt zum Schluss dasselbe Lied. Wählt ein Einschlafritual, das auch an einem langen Tag gut zu euch passt.

Wenn euer Kind nachts wieder wach wird

Mal schläft euer Kind nach kurzem Aufwachen gleich weiter. In anderen Nächten braucht es euch, um wieder zur Ruhe zu finden. Probleme mit dem Wiedereinschlafen sind im Kleinkindalter häufig. Probiert, was euer Kind von euch kennt. Manchmal reicht eine ruhige Stimme oder eine Hand auf dem Rücken. In anderen Nächten braucht es mehr Nähe.

Wenn sich unruhige Nächte häufen, könnt ihr euch für ein paar Tage die Schlafzeiten notieren. Wann war der letzte Tagschlaf vorbei? Wie lange hat das Einschlafen gedauert? Wann wurde euer Kind nachts wach? Wenn ihr einen Zusammenhang vermutet, probiert zunächst eine kleine Änderung. So fällt es euch leichter zu merken, ob der veränderte Ablauf eurem Kind und euch hilft.

Drei Spielideen zum Mitmachen

Vielleicht möchte dein Kind mit den Dingen hantieren, die du sowieso gerade benutzt. Das macht es leicht, aus einer kleinen Aufgabe ein gemeinsames Spiel zu machen.

Diese Ideen passen in einen ganz normalen Tag

Socken in den Korb. Leg zwei oder drei Socken auf den Boden und stell den Wäschekorb daneben. Dein Kind kann sie hineinwerfen, wieder herausholen und vielleicht eine davon zu dir bringen.

Leg zwei oder drei Socken auf den Boden und stell den Wäschekorb daneben. Dein Kind kann sie hineinwerfen, wieder herausholen und vielleicht eine davon zu dir bringen. Was passt wo hinein? Stell zwei große Stapelbecher auf den Teppich. Lass dein Kind ausprobieren, welcher Becher in den anderen passt. Wenn es ihn lieber umdreht und draufklopft, habt ihr eben eine kleine Trommel.

Stell zwei große Stapelbecher auf den Teppich. Lass dein Kind ausprobieren, welcher Becher in den anderen passt. Wenn es ihn lieber umdreht und draufklopft, habt ihr eben eine kleine Trommel. Eine Seite aussuchen. Lass dein Kind in einem Pappbilderbuch blättern und bei einem Bild anhalten. Schaut es euch zusammen an und beschreibt, was euch daran auffällt.

Wenn dein Kind dir etwas abguckt

Vielleicht hält dein kleiner Schatz den Spielbecher ans Ohr, nachdem er dich telefonieren gesehen hat. Oder er fährt mit einem Tuch über den Tisch, weil du kurz vorher darübergewischt hast. Solche Momente entstehen oft mitten im Alltag. Mach kurz mit und schau, wohin dein Kind das Spiel lenkt.

Probier das in der Küche aus, während ihr auf das Essen wartet. Stell eine leichte Schüssel und einen Kochlöffel auf den Boden und rühr in einer zweiten Schüssel, als würdest du etwas kochen. Vielleicht rührt dein Kind mit. Vielleicht legt es den Löffel quer über die Schüssel oder reicht ihn dir. Wenn dein Kind sich unterwegs etwas Eigenes ausdenkt, könnt ihr da einfach einsteigen.

Eine Idee für unterwegs ist das Nachmachen von Geräuschen. Wenn ihr einen Vogel hört, kannst du versuchen, das Zwitschern nachzumachen. Vielleicht pfeift dein Kind zurück oder antwortet mit einem ganz anderen Laut. Du kannst darauf eingehen und seinen Laut zurückgeben. So entsteht auch ohne Spielzeug eine kleine Unterhaltung.

Wenn Selbermachen im Frust endet

Da soll der Schuh alleine an den Fuß, und dann klappt es einfach nicht. Das kann euer Kind ganz schön wütend machen. Gebt ihm erst einen Moment zum Probieren und bietet dann einen kleinen Teil der Hilfe an.

Ihr könnt den Schuh zum Beispiel festhalten und euer Kind den Fuß selbst hineinschieben lassen. Wenn etwas schnell gehen muss, hilft manchmal eine kleine Wahl. „Möchtest du den linken oder den rechten Schuh zuerst anziehen?“

Wenn ihr beim Selbermachen eingreifen müsst

Eine kleine Auswahl kann Druck rausnehmen, solange beide Möglichkeiten für euch in Ordnung sind. In anderen Situationen ist die Entscheidung schon klar. Wenn euer Kind an der Straße die Hand loslassen will, haltet ihr sie fest. Ihr könnt knapp sagen, dass ihr zusammen über die Straße geht. Auf einem sicheren Stück Weg kann euer Kind später wieder selbst laufen.

Der Protest kann trotzdem laut werden. Ihr könnt beim Kind bleiben und seinen Ärger ernst nehmen. „Du wolltest das allein machen“ sagt manchmal schon genug. Sobald ihr an einem sicheren Ort seid und sich der erste Frust gelegt hat, könnt ihr schauen, was euer Kind selbst übernehmen kann. So erlebt es im Alltag immer wieder, wo es schon mitentscheiden und mitmachen darf.

Ihr könnt euer Kind mitmachen lassen, wo es gerade passt. Manchmal ist es schon genug, wenn es euch den Löffel für den nächsten Bissen selbst reicht.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann