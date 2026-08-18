ChatGPT für Jugendliche startet: Das ändert sich jetzt für Familien

Hausaufgaben erklären lassen, für eine Klassenarbeit üben, oder schnell eine Zusammenfassung erstellen: Viele Jugendliche nutzen ChatGPT längst für die Schule und im Alltag. Gleichzeitig fragen sich Eltern, wie zuverlässig die Antworten sind, welche Inhalte ihre Kinder dort sehen – und ob aus einer praktischen Hilfe womöglich eine zu enge Bindung an einen Chatbot entsteht.
OpenAI führt deshalb eine besondere ChatGPT-Erfahrung für Jugendliche ein. Sie soll das Lernen stärker unterstützen, sensible Inhalte begrenzen und Eltern zusätzliche Einstellungen ermöglichen. Der weltweite Start beginnt am 18. August 2026 und erfolgt schrittweise. Es kann deshalb einige Wochen dauern, bis alle vorgesehenen Funktionen auf den jeweiligen Konten erscheinen.
Kein eigener Chatbot nur für Jugendliche
„ChatGPT für Jugendliche“ ist keine separate App und auch keine stark vereinfachte Kinderversion. Jugendliche verwenden grundsätzlich weiterhin das bekannte ChatGPT. Hinzu kommen jedoch Lernfunktionen, Nutzungshinweise und zusätzliche Schutzmaßnahmen.
Nach Angaben von OpenAI wird die neue Erfahrung sowohl für kostenlose als auch für kostenpflichtige private ChatGPT-Konten eingeführt. Sie richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die als unter 18 Jahre alt erkannt werden.
Für jüngere Kinder ist das Angebot allerdings nicht gedacht: Laut den Hinweisen von OpenAI zur Nutzung durch Minderjährige dürfen Kinder unter 13 Jahren ChatGPT nicht selbstständig verwenden. Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren benötigen die Zustimmung eines Elternteils oder einer sorgeberechtigten Person.
So erkennt ChatGPT das Alter
Die Jugendversion muss nicht von den Eltern eingeschaltet werden. ChatGPT kann sie automatisch aktivieren, wenn die im Konto hinterlegten Angaben, eine Altersprüfung oder die Alterseinschätzung des Systems darauf hindeuten, dass das Konto einer minderjährigen Person gehört.
Für diese Altersschätzung betrachtet das System laut OpenAI verschiedene Signale. Dazu können beispielsweise die Gesprächsthemen, die üblichen Nutzungszeiten, die Art der Kontonutzung und das Alter des Kontos gehören. Selbst eine bei der Anmeldung eingetragene Volljährigkeit schließt deshalb nicht vollständig aus, dass ein Konto später als Jugendkonto eingestuft wird.
Ganz fehlerfrei ist dieses Verfahren allerdings nicht. Wird eine erwachsene Person irrtümlich als unter 18 eingestuft, kann sie ihr Alter überprüfen lassen. Dafür arbeitet OpenAI mit einem externen Anbieter zusammen, der je nach Land, ein aktuelles Selfie oder ein Ausweisdokument verlangen kann.
OpenAI erklärt, das Unternehmen selbst erhalte dabei nicht das Bild des Ausweises oder das Selfie, sondern nur die für die Alterszuordnung benötigten Informationen.
Für Deutschland ist eine Einschränkung wichtig: Die neue Jugendversion startet zwar weltweit schrittweise. Die automatische Altersschätzung soll in der Europäischen Union nach dem derzeitigen Stand jedoch erst in den kommenden Wochen eingeführt werden. Es ist daher nicht damit zu rechnen, dass sofort alle deutschen Jugendkonten automatisch erkannt und umgestellt werden. Weitere Einzelheiten nennt OpenAI in seinen Informationen zur Altersschätzung bei ChatGPT.
Der Lernmodus soll beim Verstehen helfen
Ein Schwerpunkt liegt auf dem bereits verfügbaren Lernmodus, dem sogenannten „Study Mode“. Statt sofort eine fertige Lösung auszuspucken, kann ChatGPT zunächst Fragen stellen, Hinweise geben und ein Thema Schritt für Schritt erklären.
Jugendliche können sich damit beispielsweise auf eine Klassenarbeit vorbereiten, Übungsfragen erstellen lassen oder eigene Notizen, Arbeitsblätter und Präsentationen hochladen. ChatGPT kann daraus Quizfragen entwickeln oder gezielt dort weiterhelfen, wo noch Verständnisprobleme bestehen.
Neu sind außerdem stärkere Hinweise bei Hausaufgaben. Erkennt ChatGPT, dass eine Aufgabe offenbar nur möglichst schnell erledigt oder vollständig an die KI abgegeben werden soll, kann das System dazu auffordern, stattdessen gemeinsam im Lernmodus an der Lösung zu arbeiten.
Ob das immer zuverlässig gelingt, bleibt abzuwarten. Auch OpenAI weist ausdrücklich darauf hin, dass der Lernmodus Fehler machen kann. Antworten sollten deshalb überprüft werden – gerade bei Hausaufgaben, Prüfungen und wichtigen Sachinformationen. Zudem kann es vorkommen, dass ChatGPT trotz aktiviertem Lernmodus letztlich doch eine fertige Antwort liefert.
Lernzeiten und Ruhezeiten sind nicht dasselbe
Über sogenannte Lernzeiten können bestimmte Zeitfenster festgelegt werden, in denen neue Unterhaltungen automatisch im Lernmodus beginnen. Das soll Jugendlichen helfen, beim Lernen nicht einfach nur Lösungen abzufragen.
Die Lernzeiten sperren ChatGPT allerdings nicht. Jugendliche können den Dienst weiterhin verwenden. Lediglich geeignete neue Unterhaltungen starten während dieser Zeit im Lernmodus. Bereits bestehende Chats, sowie spezielle GPTs und Projekte, werden davon nicht erfasst.
Anders funktionieren die Ruhezeiten. Während dieser festgelegten Zeiten kann ein verknüpftes Jugendkonto ChatGPT nicht nutzen. Eltern könnten damit beispielsweise vereinbaren, dass der Dienst nachts oder während bestimmter Familienzeiten nicht verfügbar ist.
Zusätzlicher Schutz bei sensiblen Themen
Jugendkonten erhalten zusätzliche Schutzmaßnahmen, die problematische oder nicht altersgerechte Inhalte reduzieren sollen. Dazu gehören beispielsweise:
- drastische Gewaltdarstellungen,
- gefährliche Internet-Challenges,
- sexualisierte, romantische oder gewalttätige Rollenspiele,
- extreme Schönheitsideale,
- ungesundes Diätverhalten und Bodyshaming.
Auch bei Selbstverletzung, Essstörungen und anderen persönlichen Krisen, soll ChatGPT vorsichtiger reagieren und stärker auf Unterstützung durch vertrauenswürdige Menschen im echten Leben verweisen.
OpenAI will zudem deutlicher verhindern, dass der Chatbot bei Jugendlichen den Eindruck erweckt, er habe eigene Gefühle, ein Bewusstsein oder eine persönliche Beziehung zu ihnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein Chatbot kann freundlich, verständnisvoll und erstaunlich menschlich formulieren. Er empfindet diese Nähe aber nicht – und kann keine echte Freundschaft oder verlässliche persönliche Begleitung ersetzen.
Zusätzliche Erinnerungen an Pausen sollen außerdem dabei helfen, ChatGPT nicht stundenlang ohne Unterbrechung zu verwenden.
Diese Möglichkeiten bekommen Eltern
Eltern können ihr eigenes ChatGPT-Konto mit dem Konto ihres Kindes verbinden. Die Verknüpfung erfolgt über eine Einladung, die von beiden Seiten gestartet werden kann und angenommen werden muss. Anschließend lassen sich verschiedene Einstellungen verwalten. Eltern können unter anderem:
- zusätzliche Filter für sensible Inhalte verwalten,
- Lernzeiten und Ruhezeiten festlegen,
- Sprachunterhaltungen deaktivieren,
- die Bilderstellung ausschalten,
- die Nutzung gespeicherter Erinnerungen begrenzen,
- festlegen, ob Gespräche zur Verbesserung der ChatGPT-Modelle verwendet werden dürfen.
Die Einstellungen für sensible Inhalte sind bei Jugendkonten standardmäßig aktiviert. Lernzeiten und Ruhezeiten müssen hingegen bewusst eingerichtet werden.
Jugendliche können die Kontoverknüpfung später selbst wieder aufheben. Die Eltern werden darüber informiert, verlieren anschließend aber den Zugriff auf die entsprechenden Einstellungen und erhalten keine Sicherheitsmeldungen mehr. Ausführlich beschreibt OpenAI die Funktionen in seinen Informationen zu den Jugendschutz-Einstellungen.
Können Eltern die Gespräche ihrer Kinder mitlesen?
Nein. Die Verbindung der Konten erlaubt Eltern weder das Mitlesen einzelner Unterhaltungen, noch den Zugriff auf den Chatverlauf, oder eine Überwachung der aktuellen Nutzung.
Eine Ausnahme bilden begrenzte Sicherheitsmeldungen. Diese sind nach der Verknüpfung der Konten zunächst aktiviert und können Eltern in bestimmten ernsten Situationen erreichen. Dazu gehört beispielsweise ein von geschulten Mitarbeitenden überprüfter Hinweis auf eine mögliche schwere Selbstgefährdung. Eine Benachrichtigung kann auch erfolgen, wenn ein Jugendkonto im Zusammenhang mit Gesprächen über Gewalttaten gesperrt wird.
Eltern erhalten dabei keinen vollständigen Chatverlauf. Die Mitteilung kann lediglich die Art der Sorge, Informationen über eine mögliche Kontosperrung und Hinweise auf Unterstützungsangebote enthalten.
Diese Sicherheitsmeldungen sind ausdrücklich keine lückenlose oder sofortige Überwachung. Sie können Warnzeichen übersehen und ersetzen weder ärztliche beziehungsweise psychologische Hilfe, noch den Notruf in einer akuten Gefahrensituation.
Was passiert mit dem 18. Geburtstag?
Sobald ChatGPT ein Konto als das einer volljährigen Person erkennt, kann die Jugendversion beendet werden. Zusätzliche Schutzmaßnahmen werden dann standardmäßig abgeschaltet.
War das Konto mit einem Elternkonto verbunden, endet auch diese Verbindung. Eltern können anschließend keine Einstellungen mehr verwalten und erhalten keine Sicherheitsmeldungen mehr. Beide Seiten sollen über die Änderung informiert werden.
Wird die Volljährigkeit fälschlicherweise zu früh angenommen, kann die betroffene Person ihr Alter überprüfen lassen. Eltern können diese Prüfung nach Angaben von OpenAI nicht stellvertretend durchführen.
Ein sinnvoller Schritt – aber keine Sicherheitsgarantie
Die neue Jugendversion greift einige Probleme auf, die Familien im Umgang mit KI beschäftigen. Ein Lernmodus, der zum Mitdenken auffordert, ist sinnvoller, als ein Chatbot, der auf Knopfdruck fertige Hausaufgaben produziert. Auch Zeitbegrenzungen und zusätzliche Schutzmaßnahmen können Eltern dabei helfen, gemeinsam mit ihren Kindern Regeln für die Nutzung zu entwickeln.
Trotzdem bleiben offene Fragen. Die Altersschätzung kann potenziell schwer falschliegen, und sie wertet verschiedene Signale aus dem Nutzungsverhalten aus. Eltern sollten sich deshalb gemeinsam mit ihren Kindern ansehen, welche Daten im Konto gespeichert werden – und ob Gespräche zur Verbesserung der Modelle verwendet werden dürfen.
Dass eine Volljährigkeit theoretisch nur per Algorithmus geschätzt wird, kann nicht im Geringsten irgendwelchen Jugendschutzgesetzen auf der Welt gerecht werden.
Darüber hinaus kann auch ein besonders geschütztes ChatGPT falsche Antworten liefern – oder problematische Inhalte nicht wirklich zuverlässig erkennen. Technische Schutzmaßnahmen sind deshalb kein Ersatz für Gespräche in der Familie. Jugendliche sollten wissen, dass sie persönliche Krisen, Selbstverletzungsgedanken oder andere ernste Probleme, nicht alleine mit einer KI besprechen sollten. Ein Chatbot kann Informationen geben – echte Hilfe, Verantwortung und menschliche Nähe kann er nicht ersetzen.
Also bitte verlasst euch als Eltern nicht ausschließlich auf das Gespür einer trainierten KI. Denn auch wenn ihr ChatGPT selber fragt, wie es die geplanten Sicherheitsfeatures einschätzt, ist speziell bei der Altereinschätzung sehr skeptisch. Hier die KI-Antwort auf Nachfrage:
Die Altersschätzung ist der größte Schwachpunkt
ChatGPT kann das tatsächliche Alter eines Menschen nicht aus seiner Sprache „erkennen“. Ein zwölfjähriges Kind kann sehr erwachsen formulieren, während ein Erwachsener kurze, einfache Fragen stellt oder nach Hausaufgaben und Jugendthemen fragt.
OpenAI betrachtet nach eigenen Angaben nicht nur die Ausdrucksweise, sondern mehrere Signale:
- Gesprächsthemen,
- typische Nutzungszeiten,
- Art und Verlauf der Kontonutzung,
- Alter des Kontos,
- hinterlegte oder bereits überprüfte Altersangaben.
Das macht die Einschätzung vermutlich besser als eine reine Analyse einzelner Nachrichten. Zu einer verlässlichen Altersprüfung wird sie dadurch aber nicht. OpenAI schreibt selbst, dass das System falschliegen kann. Eine konkrete Trefferquote oder Zahlen dazu, wie häufig Minderjährige als Erwachsene eingestuft werden, nennt das Unternehmen in den aktuellen Informationen zur Altersschätzung nicht.
Besonders wichtig ist außerdem: Das System soll offenbar vor allem einschätzen, ob jemand unter oder über 18 Jahre alt ist. Es ist keine verlässliche Kontrolle, die zwischen einem zwölfjährigen Kind und einer 15-jährigen Jugendlichen unterscheiden kann. Erkennt das System den Zwölfjährigen als „unter 18“, erhält er möglicherweise die Jugendversion – obwohl ChatGPT laut OpenAI von Kindern unter 13 Jahren gar nicht selbstständig genutzt werden soll.
Damit ist die Altersschätzung eher ein zusätzliches Sicherheitsnetz als eine echte Zugangskontrolle.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗