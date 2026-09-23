Herbstgarderobe 2026: 10 Basics für viele Outfits

Morgens wenig Zeit, draußen wird es kühler und vor dem Kleiderschrank stellt sich wieder die Frage: Was ziehe ich an? Eine kleine Capsule Wardrobe für den Herbst kann diese Entscheidung leichter machen. Zehn gut kombinierbare Basics reichen als Ausgangspunkt für bequeme Alltagslooks, das Büro und besondere Anlässe – ganz ohne kompletten Neustart im Kleiderschrank.
Was bedeutet Capsule Wardrobe eigentlich?
Bei einer Capsule Wardrobe, auch Kapselgarderobe genannt, ergänzen sich wenige ausgewählte Kleidungsstücke möglichst gut. Entscheidend ist dabei nicht eine vorgeschriebene Anzahl, sondern dass Farben, Schnitte und Materialien zu dir und deinem Alltag passen.
So kannst du ein Teil öfter und auf unterschiedliche Weise tragen. Das hilft besonders an Tagen, an denen zwischen Arbeit, Einkauf und Familienprogramm kaum Zeit für eine lange Outfitplanung bleibt. Bevor du etwas Neues kaufst, schau deshalb nach, was du bereits gern trägst und welche Kombinationen noch fehlen.
Zehn vielseitige Basics für deine Herbstgarderobe
Diese zehn Teile sind eine mögliche Basis für Herbst-Outfits – keine Einkaufsliste, die du vollständig abhaken musst. Wähle nur die Stücke, die zu deinem Stil und zu den Temperaturen in deinem Alltag passen.
- Langarmshirt oder T-Shirt: Eine schlichte Form in einer Farbe, die du häufig kombinierst, passt unter Hemd, Weste und Strickjacke.
- Jeanshemd oder Karohemd: Beide eignen sich als lockere Lage über einem Shirt oder an milderen Tagen als leichte Außenschicht.
- Gestreifte Bluse: Sie bringt ein Muster in die Garderobe und funktioniert zu einer schlichten Hose ebenso wie zum Rock.
- Weste: Eine klassische Weste macht den Look etwas angezogener; eine Steppweste hält bei Spaziergängen zusätzlich warm.
- Kurzarmpullover: Er lässt sich solo tragen oder über einem Langarmshirt mit einer weiteren Schicht kombinieren.
- Strickjacke: Offen über Shirt und Bluse oder zugeknöpft als Oberteil – praktisch, wenn die Temperaturen im Tagesverlauf wechseln.
- Sweatshirt: Für entspannte Tage, den Weg zum Training oder als bequemer Gegenpart zu einer schickeren Hose.
- Schlichte Stoffhose: Ein gerades Modell kann mit Bluse, Shirt oder Pullover ganz unterschiedlich wirken.
- Ausgestellter Rock: Eine Alternative zur Hose, die mit Sweatshirt lässig und mit Bluse eleganter aussieht.
- Jogginghose oder Strickhose: Für Homeoffice, Reise und alle Tage, an denen Bewegungsfreiheit besonders wichtig ist.
Du brauchst nicht von jedem genannten Teil ein neues Exemplar. Wenn ein gut sitzendes Kleidungsstück schon im Schrank hängt, gehört es bereits zu deiner Herbstgarderobe.
Aus wenigen Teilen mehrere Herbst-Outfits kombinieren
Der Trick liegt im Wechsel der Schichten und im Zusammenspiel von bequemen und etwas schickeren Stücken. Ein Shirt mit Karohemd, Stoffhose und Weste wirkt anders als dasselbe Shirt mit Jeanshemd und Strickhose.
Für einen Spaziergang kannst du zum Beispiel Strickhose, T-Shirt, Karohemd und Steppweste zusammenstellen. Fürs Büro passen eine schlichte Hose oder ein Rock zu Hemd und Weste. Wenn es etwas femininer sein soll, kombiniere Rock, Kurzarmpullover und Strickjacke.
Für Familienausflüge zählt auch der Komfort: Wähle Schuhe und Stoffe, in denen du dich gut bewegen kannst. Weitere Ideen für unkomplizierte Outfits findest du in unserem Beitrag über Anzug und Jumpsuit für Frauen im Familienalltag.
Welche Farben passen in eine herbstliche Capsule Wardrobe?
Starte am besten mit einer kleinen Farbpalette, die du wirklich gern trägst. Dann kannst du ein neues Oberteil leichter mit den vorhandenen Hosen, Röcken und Jacken kombinieren.
- Basisfarben: etwa Dunkelblau, Schwarz, Grau, Beige oder Weiß.
- Ergänzungsfarben: zum Beispiel Bordeaux, Braun, Karamell, Hellblau oder Rosa – zwei oder drei Lieblingsfarben reichen oft.
- Ein Farbakzent: eine kräftigere Farbe oder ein Muster wie Streifen und Karos bringt Abwechslung in die Looks.
In der Herbstkollektion von Pepco findest du beispielsweise Strick, Denim und karierte Hemden. Solche Anregungen kannst du mit deinen vorhandenen Teilen abgleichen, statt eine komplette neue Garderobe zusammenzukaufen.
So beginnst du mit dem, was schon im Schrank hängt
Eine Capsule Wardrobe entsteht am einfachsten aus deinen Lieblingsstücken. Sortiere die Kleidung dafür gedanklich in drei Gruppen: Was trägst du oft, was magst du zwar, ziehst es aber selten an, und was passt überhaupt nicht mehr zu dir?
Aus der ersten Gruppe wird deine Basis. Bei den selten getragenen Teilen hilft die Frage, ob nur eine passende Kombination fehlt. Stücke, die du nicht mehr tragen möchtest, kannst du verkaufen, weitergeben oder für eine andere Saison verstauen.
Erst danach lohnt es sich, gezielt nach einem fehlenden Teil zu suchen. Ein Karohemd, eine Strickjacke oder eine gut passende Hose kann mehrere Outfits verbinden – vorausgesetzt, es passt zu deinem Leben und du ziehst es wirklich gern an.
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