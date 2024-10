Auch dieser Junge genießt in unserer Ausmalvorlage den frischen Wind um die Nase. Der Herbst hat einen ganz speziellen Duft. Könnt ihr diesen Duft in Farben ausdrücken?

Dieses Ausmalbild zeigt ein junges Mädchen, das sich im Herbst in einem Park die Beine vertritt. Ladet euch das Bild herunter und malt es aus.

Dieses Mädchen genießt den bunten Herbst, um mit ihrem besten tierischen Freund, Gassi zu gehen. Offenbar ist die dritte Jahreszeit gar nicht so schlimm, wie immer alles sagen. Denn Beide lächeln und sind auf diesem herbstlichen Ausmalbild sichtlich guter Laune.

Diese jungen Freunde, oder Geschwister, nutzen das windige Wetter im Herbst, um ihren Drachen hoch in die Lüfte steigen zu lassen. Das Herbstwetter ist perfekt dafür. Es ist manchmal recht stürmisch, aber noch nicht zu kalt, um es draußen auch eine ganze Weile lang auszuhalten.

Dieses kleine Kind läuft mit Regenschirm durch ganz typisches Herbstwetter. Natürlich regnet es, Blätter fallen von den Bäumen. Trotzdem ist der Herbst nicht farblos. Schenke diesem Ausmalbild all die herbstlichen Farben, die es verdient hat.

Auf dieser ersten Seite unserer Herbst-Ausmalbilder, dreht sich alles um Kinder im Herbst. Im Herbst lässt sich in der Natur so einiges entdecken. Tolle Farben, spannende Gerüche und ganz viel Bastelmaterial, das von den Bäumen fällt.

Willkommen in unserer Ausmalbilder-Galerie rund um den Herbst. Hier findet ihr wunderschöne Ausmalbilder und Malvorlagen für kleine und große Kinder. Natürlich kostenlos, als Download zum Ausdrucken.

Auf dieser Seite findet ihr Ausmalbilder und Malvorlagen rund um Landschaften und die Natur im Herbst. Wälder, Bäume und Seen.

Alter Baum im Herbst

Bäume bekommen im Herbst einen ganz besonderen und mystischen Charakter. Wenn das Grün aus den Blättern weicht, zeigen sie ihre wahre Farbe. Das ist beinahe magisch. Welche Farbe gibst du diesem Baum in unserer Malvorlage?

Brücke über Fluss im Herbst

Wenn der Herbst einkehrt, wird jede Waldlandschaft zu einem bunten Gemälde. Erst recht in der Dämmerung, wenn der Himmel in gelb oder leichtem pink leuchtet.

Feld und Bauernhaus im Herbst

Auf diesem Ausmalbild blicken wir über einen See, bis hin zu einem alten Bauernhaus. Ringsherum sind Wiesen und ganz viele Bäume.

Gruselige herbstliche Landschaft

Dass der Herbst manchmal auch ein wenig gruselig aussehen kann, verrät uns dieses Ausmalbild. Denn auch Halloween liegt mitten im Herbst. Wer nach echten Halloween-Ausmalbildern sucht, kann hier klicken.

Herbstwald Ausmalbild

Hier haben wir eine etwas einfachere Malvorlage, bei der ganz bestimmt auch schon kleinere Kinder ganz tolle Ergebnisse erzielen können. Dieser Wald bietet alles, was das Herz begehrt: Schicke große Bäume, Tannen, Blumen und einen kleinen See in der Mitte.

Kleiner Waldtümpel im Herbst

Hier haben wir ein besonders schickes Ausmalbild von einem Wald im Herbst. Egal ob mit Buntstiften, Filzstiften, Wassermalfarbe oder Acrylfarben, wir sind uns sicher, dass ihr ein tolles Kunstwerk für euer Zimmer daraus zaubern könnt.

Ländliche Häuser im Herbst

Dieses Ausmalbild ist ein wenig besonders. Man kann es entweder recht einfach mit seinen Lieblingsfarben ausmalen. Oder man nutzt die vielen kleinen Details, um mit Hilfe von Farbe, ganz viel Tiefe und Charakter in die Malvorlage zu bekommen.

Pilzhaus im Wald

Dieses schicke Pilzhaus, entstammt aus einem Märchen oder einer wahren Geschichte. Wer kann das schon wissen? Aber vor allen Dingen: Wer mag darin wohnen? Wisst ihr es?

Bergsee im Herbst

Dieser einsame Bergsee ist umringt von bunt gefärbten Herbstbäumen. Der perfekte Ort für eine Rast, wenn man auf Wanderschaft ist.

Hier findet ihr Ausmalbilder zu ganz typischen Blumen und Pflanzen, die man im Herbst findet. Aber auch ein paar Tiere, auf die man im Herbst treffen kann, sind dabei.

Sonnenblume im Herbst

Natürlich blüht einen Sonnenblume auch schon mitten im Sommer. Schon ab dem Juli kann man diese wunderschönen Blumen bestaunen. Aber – und das ist hier besonders wichtig, Sonnenblumen blühen bis in den herbstlichen Oktober.

Herbstblume Kornblume

Hier seht ihr eine Malvorlage der Kornblume. Diese Blume hat meist Blütenfarben in blau, weiß oder pink. Aber wenn ihr sie ausmalt, kann sie natürlich jede Farbe haben, die ihr mögt.

Herbstblätter als Ausmalbild und Malvorlage

Leider verlieren im Herbst die Bäume ihr Blätterkleid. Nachdem sich alle Blätter in den tollsten Farben gezeigt haben, fallen sie zu Boden oder werden vom Wind weit weg geweht. Hier seht ihr eine kleine Sammlung voller Herbstlaub als Ausmalbild und Malvorlage.

Bollerwagen / Schubkarre mit Schild Herbst

Auf dieser Malvorlage seht ihr eine Schubkarre mit ganz viel herbstlichem Gemüse. Denn im Herbst liegt auch das Erntedankfest.

Eichhörnchen frisst Tannenzapfen

Dieses Eichhörnchen knabbert genüsslich an einem Tannenzapfen.

Süße Hamster

Zwei freundlich lächelnde Hamster zum Ausmalen.

Auf dieser Seite findet ihr Ausmalbilder von Autos und Fahrzeugen in herbstlicher Atmosphäre.

Cadillac auf Straße in Siedlung im Herbst

Ein wirklich schicker alter Cadillac steht vor diesem amerikanischen Holzhaus geparkt. Schnappt euch dieses Ausmalbild und gebt ihm Farbe.

Schicker Oldtimer auf Straße im Herbst

Straßenbahn Herbst

Wohnmobil im Herbst in den Bergen