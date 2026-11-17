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Wenn die eigenen Eltern Goldene Hochzeit feiern, fällt euch beim Schreiben vielleicht plötzlich der Küchentisch von früher ein. Oder ihr sucht nach einem Satz, den Oma und Opa schon beim Lesen mit eurer Stimme hören. Hier findet ihr 50 Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit für Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn. Kurze Grüße passen auf einen Blumenanhänger, längere Texte auf die Karte oder ins Gästebuch.

Sucht euch einen Text aus, den ihr dem Paar auch vorlesen würdet. Den Küchentisch im Beispiel könnt ihr gegen die Bank im Garten tauschen, wenn ihr dort die besten Gespräche hattet. So klingt der Gruß nach euch.

Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit für die eigenen Eltern

Wenn eure Eltern 50 Jahre verheiratet sind, habt ihr einen Teil dieser Zeit aus nächster Nähe miterlebt. Vielleicht fällt euch ein Satz ein, den ihr zu Hause immer gehört habt. Oder ihr erinnert euch daran, wie die beiden sich in einem schwierigen Jahr den Rücken freigehalten haben.

Liebe Mama, lieber Papa, ich denke so gern an unseren Küchentisch zurück. Da wurden Hausaufgaben gemacht, schlechte Tage besprochen und die guten mit Kuchen verlängert. Danke, dass bei euch bis heute ein Stuhl für mich frei ist. Alles Liebe zur Goldenen Hochzeit!

Ihr habt mir früh beigebracht, wie sich Verlässlichkeit anfühlt. Wenn ich spät nach Hause kam, war im Flur noch Licht an. Heute hoffe ich, dass ich euch genauso oft zeigen kann, dass ihr euch auf mich verlassen könnt. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden!

Liebe Mama, lieber Papa, ich habe euch oft erst abends gefragt, ob ihr am nächsten Morgen helfen könnt. Irgendwie stand dann um acht jemand mit Kaffee und einem Schraubenzieher vor der Tür. Heute habt ihr frei. Wir kümmern uns um alles, und Kaffee gibt’s natürlich auch.

Zu eurem 50. Hochzeitstag denke ich daran, wie ihr nach einem Streit wieder ins Gespräch gekommen seid. Das hat mir als Kind mehr Mut gemacht, als ihr wahrscheinlich ahnt. Ich hab euch lieb und feiere heute sehr gern mit euch.

Liebe [Namen], als ich ausgezogen bin, habt ihr gefragt, was ich aus der Küche mitnehmen möchte. Dabei hätte ich am liebsten die langen Sonntagsfrühstücke eingepackt. Ich wünsche euch noch viele davon, heute gern mit mir am Tisch.

Manchmal frage ich am Telefon nur kurz, wie es euch geht, und lege eine Stunde später auf. Eure Geschichten haben nämlich erstaunlich viele Nebenstraßen. Bitte erzählt mir heute wieder eine vom Anfang. Alles Liebe zu eurer Goldenen Hochzeit!

Liebe Mama, lieber Papa, auf eurem Hochzeitsfoto seid ihr jünger, als ich heute bin. Ich schaue es mir gern an und frage mich, was ihr damals wohl für Vorstellungen vom Leben hattet. Wie schön, dass ich ein Stück davon mit euch teilen darf. Auf eure 50 Jahre!

Liebe Mama, lieber Papa, wir sind uns als Geschwister erstaunlich selten einig, wenn es um Geschichten von früher geht. Aber wir wissen alle noch, wie ihr bei unseren Geburtstagen morgens zusammen in der Tür standet und gesungen habt. Heute sind wir dran. Alles Liebe von euren Kindern!

Liebe Mama, lieber Papa, wenn ich heute bei euch klingele, höre ich manchmal schon durch die Tür, wie einer von euch dem anderen zuruft, dass ich da bin. Das ist so ein kleiner Moment, auf den ich mich jedes Mal freue. Zu eurem 50. Hochzeitstag wollte ich euch das einfach mal sagen. Ich hab euch lieb.

Wenn ihr als Geschwister gemeinsam schreibt, kann jeder einen Satz beisteuern, der mit ‚Ich weiß noch, wie ihr …‘ anfängt. Daraus wird schnell eine Karte, in der eure Eltern euch alle wiedererkennen.

Kurze Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit

Für einen Blumenanhänger oder eine kleine Karte reichen ein oder zwei Sätze. Sucht euch den aus, der sich für euch richtig anfühlt.

Alles Liebe zu 50 Ehejahren! Wir freuen uns, dass wir heute mit euch anstoßen dürfen.

Zur Goldenen Hochzeit wünschen wir euch viele gute Tage zu zweit und einen besonders schönen heute.

Auf euch beide und auf alles, was ihr in 50 Jahren miteinander erlebt habt. Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen euch, dass ihr euch auch in den nächsten Jahren noch oft gegenseitig zum Lachen bringt. Alles Liebe zum 50. Hochzeitstag!

Heute stoßen wir auf zwei Menschen an, die wir sehr gern um uns haben. Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit!

Fünfzig Jahre Ehe. Wie schön, dass wir diesen Tag heute mit euch feiern können. Alles Liebe!

Wenn ihr noch Ideen für das Fest sucht, findet ihr in unserer Übersicht zur Goldenen Hochzeit nach 50 Ehejahren einen Feierplan zum Ausdrucken.

Kleine Glückwünsche von Enkelkindern

Ein Kind darf seinen Gruß selbst sagen und ihn sich aufschreiben lassen. Diese kurzen Vorlagen lassen Platz für seinen eigenen Satz oder ein Bild.

Liebe Oma, lieber Opa, heute ist euer Fest. Ich habe euch beide gemalt. Wer von euch das gelbe Hemd anhat, dürft ihr aussuchen.

Alles Liebe zur Goldhochzeit! Ich hab euch beide lieb, auch wenn ihr beim Memory inzwischen ziemlich gut seid.

Oma und Opa, ich finde schön, dass ihr geheiratet habt. Kommt ihr nach der Torte mit mir tanzen?

Für euch habe ich beim Malen das ganze Gold aufgebraucht. Zum Glück hatte ich noch Rot für die Herzen. Alles Liebe, [Name].

Fünfzig Jahre sind ganz schön viel. Ich bin erst sieben und hab euch schon so lieb. Herzlichen Glückwunsch, Oma und Opa!

Wenn mehrere Enkelkinder unterschreiben, kann jedes einen kleinen Gruß beisteuern. Ein gemalter Hund unter der Unterschrift zählt genauso wie ein ganzer Satz.

Persönliche Glückwünsche von erwachsenen Enkeln

Mit den Jahren merkt man manchmal erst, was die Großeltern einem mitgegeben haben. Ein vertrauter Satz, ein Geruch aus ihrer Küche oder die Erinnerung an einen gemeinsamen Nachmittag kann der Anfang eures Grußes sein.

Liebe Oma, lieber Opa, immer wenn ich heute Pfannkuchen backe, geht der erste daneben. Bei euch war das auch so. Nur habt ihr ihn einfach gegessen, während der nächste in der Pfanne lag. Ich mag, dass ich genau solche Dinge von euch gelernt habe. Alles Liebe zur Goldenen Hochzeit!

Bei euch durfte ich schon als Kind lange am Tisch sitzen bleiben und den Erwachsenen zuhören. Heute erzähle ich selbst mit und freue mich immer noch, wenn der Abend länger dauert. Ich wünsche euch, dass heute niemand zu früh auf die Uhr schaut.

Auf dem Foto von eurer Hochzeit sehe ich, woher ich mein Lachen habe. Ihr wisst schon, das laute, bei dem sich im Café manchmal jemand umdreht. Ich bin froh, dass ich es mit euch teile. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden!

Ich erinnere mich daran, wie ihr mich zum Bahnhof gebracht und vom Bahnsteig gewinkt habt, bis der Zug weg war. Auch heute fühle ich mich bei euch noch so willkommen wie damals. Alles Liebe zu eurem 50. Hochzeitstag!

Liebe Oma, lieber Opa, wenn ich an euch denke, fällt mir als Erstes die Bank vor eurer Tür ein. Da haben wir als Kinder jeden begrüßt, der vorbeiging. Ich würde mich sofort wieder mit euch dort hinsetzen. Wie wär’s nächsten Sonntag?

Wenn ihr heute tanzt, möchten wir gern ein Foto machen. Danach legen wir die Handys weg und tanzen mit. Alles Liebe zur Goldenen Hochzeit von euren Enkeln!

Liebe [Namen], ihr habt mich immer gefragt, wie es mir wirklich geht, und auf die Antwort gewartet. Wie gut, dass ich bei euch gelernt habe, wie schön so ein Gespräch sein kann. Heute habe ich Zeit für euch und für all eure Geschichten.

Glückwünsche von Freunden und Nachbarn

Freunde erinnern sich oft an andere Momente als die Familie. Vielleicht habt ihr euch beim Gartenzaun kennengelernt, seid zusammen verreist oder trefft euch bis heute jede Woche zum Kaffee.

Liebe [Namen], für uns hat die Freundschaft mit einer ausgeliehenen Leiter angefangen. Die Leiter ist längst kaputt, wir kommen euch immer noch gern besuchen. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Ehejahren!

Das Schönste an unseren gemeinsamen Reisen war oft der Abend, an dem jemand die Karte falsch herum hielt und wir trotzdem gut essen gingen. Wir wünschen euch noch viele solcher Abende. Alles Liebe zur Goldenen Hochzeit!

Wir freuen uns, dass aus ‚einmal kurz Hallo sagen‘ bei euch so oft ein ganzer Nachmittag wird. Danke für die offenen Türen und die guten Gespräche. Heute kommen wir mit Blumen und etwas mehr Zeit.

Ihr beide gehört zu den Menschen, bei denen man sich auch mit Schlamm an den Schuhen willkommen fühlt. Wir sind gern eure Nachbarn und gratulieren euch ganz herzlich zum 50. Hochzeitstag.

Auf unserem ältesten gemeinsamen Foto ist der Himmel grau und wir lachen alle vier. So habe ich euch in Erinnerung, wenn ich an unsere Ausflüge denke. Wie schön, dass wir heute auf euch anstoßen dürfen!

Liebe [Namen], zum 50. Hochzeitstag wünschen wir euch Gesundheit, Zeit füreinander und einen Festtag, an den ihr euch gern erinnert. Herzliche Grüße von [Namen].

Lustige Sprüche zur Goldenen Hochzeit mit Herz

Am schönsten ist ein Witz, bei dem beide im ersten Moment schon wissen, welche Geschichte ihr meint. Hier sind ein paar Grüße für Paare, die gern miteinander lachen.

50 Jahre Ehe und auf jeder Urlaubsfahrt mindestens einmal ‚Da vorne kann man bestimmt wenden‘. Wie gut, dass ihr immer noch gern zusammen losfahrt. Alles Liebe zur Goldenen Hochzeit!

Wenn ihr erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt, gibt es bei der Uhrzeit zwei Fassungen. Zum Glück sind sich beide über das Wichtigste einig. Auf eure Geschichte und auf euch!

50 Jahre verheiratet, und ihr nehmt vom Bäcker immer noch das mit, was der andere am liebsten mag. Wir würden sagen, ihr habt das mit der Liebe ziemlich gut raus.

Ihr habt mich gebeten, heute bloß keine lange Rede zu halten. Hier ist also die Kurzfassung. Ich hab euch beide lieb. Die Langfassung gibt’s später. Ihr seid gewarnt.

Bei euch heißt ‚Möchtest du noch ein Stück?‘ eigentlich ‚Ich nehme eins, wenn du mitmachst.‘ Zum Glück habt ihr euch bei der Torte schon vor 50 Jahren aufeinander verlassen können.

Wenn einer von euch sagt ‚Das war vor drei Jahren‘ und der andere ‚Vor acht!‘, dann wissen wir wenigstens, dass sich beide an den Ausflug erinnern. Auf viele weitere, über deren Datum ihr euch streiten könnt!

Heute dürft ihr euch beide das Lied wünschen, bei dem der andere immer mitsingt. Wir haben Zeit für zwei Zugaben. Alles Liebe zu 50 Ehejahren!

Glückwünsche fürs Gästebuch zur Goldenen Hochzeit

Wenn das Paar sein Gästebuch später aufschlägt, ist ein kleines Detail vom Fest besonders schön. Ihr könnt den Lieblingsmoment erst beim Schreiben einsetzen.

Heute habe ich euch bei [euer Lied] tanzen sehen. Für einen Moment war es am Tisch ganz still. Ich glaube, den Anblick nehmen wir alle mit nach Hause.

Wenn ihr das hier in ein paar Wochen lest, erinnert euch daran, wie laut der Beifall heute war. So viele Menschen haben sich mit euch gefreut. Ich war sehr gern dabei.

Beim Essen hat [Name] die Geschichte von [Erinnerung] erzählt. Ich kannte sie schon und habe trotzdem wieder gelacht. Bitte erzählt sie beim nächsten Fest noch einmal.

Es war so schön, heute die Menschen kennenzulernen, von denen ihr uns sonst nur erzählt. Jetzt weiß ich endlich, wer euch damals [gemeinsame Erinnerung] eingebrockt hat. Danke für den schönen Tag!

Wie liebevoll heute alle von euch erzählen. Schön, dass ihr mich an diesen Tisch eingeladen habt. Ich wünsche euch für die nächsten Jahre viele Tage, an denen ihr so gern zusammensitzt wie heute.

Für heute merken wir uns [euer Lieblingsmoment]. Beim nächsten Besuch lassen wir uns die Geschichte dazu noch mal erzählen. Alles Liebe und danke, dass wir mit euch feiern durften.

Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit für WhatsApp

Wenn ihr erst später beim Fest dazustoßt oder von unterwegs schreibt, darf die Nachricht klingen wie ein kurzes Hallo von euch.

Guten Morgen, ihr zwei! 50 Jahre verheiratet! Wir denken an euch und freuen uns schon, euch nachher zu umarmen. Alles Liebe!

Liebe Oma, lieber Opa, ich wäre heute so gern beim ersten Stück Torte dabei. Feiert schön und schickt mir ein Bild von euch beiden. Ich drück euch aus der Ferne!

Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit! Wir stoßen heute Abend hier auf euch an. Sagt Bescheid, wann wir euch morgen in Ruhe anrufen können.

Ich habe gerade dieses alte Foto von uns gefunden und musste sofort an euch denken. Alles Liebe zum 50. Hochzeitstag! Die Geschichte zum Bild erzähle ich euch nachher.

Glückwunschkarte zur Goldenen Hochzeit zum Ausdrucken

Die Karte zum Falten hat innen Platz für einen persönlichen Gruß und eine gemeinsame Erinnerung. Links könnt ihr ein kleines Foto einkleben oder aufschreiben, woran ihr besonders gern zurückdenkt. Rechts ist Platz für euren Glückwunsch und die Unterschriften.

Schreibt den Ort oder das Jahr unter ein Bild aus dem Familienalbum. Vielleicht fällt euch beim Anschauen auch wieder ein, was direkt nach dem Foto passiert ist. Wenn ihr die Karte zu Hause schon beschriftet, könnt ihr auch später noch ein Familienfoto vom Fest dazulegen.

Kostenlose Druckvorlage PDF herunterladen Druckt das PDF im A4-Querformat bei 100 Prozent aus. Für den beidseitigen Druck wählt ihr ‚an kurzer Kante wenden‘. Faltet das Blatt anschließend mittig. Wenn euer Drucker nur einseitig druckt, könnt ihr die Außenseite einzeln verwenden und die Karte innen frei beschreiben.

Für den 25. Hochzeitstag findet ihr bei uns auch Glückwünsche zur Silberhochzeit und eine passende Karte zum Ausdrucken.

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