Vico: Bedeutung, Herkunft, Aussprache und Namenstag

Bild: © 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Vico ist kurz, klingt italienisch und kann auf zwei verschiedene Namensfamilien zurückgehen. Welche Bedeutung ihr mit ihm verbindet, hängt davon ab, ob ihr ihn als Kurzform von Ludovico oder von Viktor versteht.

Vico auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Italienisch; über Ludwig auch germanische Wurzeln Bedeutung Über Ludovico: berühmter Kämpfer; über Viktor: Sieger Namenstag Zum Beispiel 25. August über Ludwig

Vico zwischen Ludovico und Viktor

Vico ist eine italienische Kurzform von Lodovico beziehungsweise Ludovico.

Diese Namen entsprechen Ludwig. Dahinter stehen alte germanische Namensbestandteile für „berühmt“ und „Kampf“, aus denen die geläufige Deutung „berühmter Kämpfer“ entsteht. Vico bewahrt vom längeren Namen vor allem den Schluss.

Daneben wird Vico auch zu Viktor gestellt. Bei dieser Erklärung gehört die lateinische Bedeutung „Sieger“ dazu. Falls ihr einen Ludwig oder Viktor aus der Familie mit einem kürzeren Namen aufgreifen möchtet, habt ihr damit zwei unterschiedliche Anknüpfungspunkte.

Aussprache und Schreibweise von Vico

Vico sprecht ihr ungefähr „WII-ko“, mit Betonung auf der ersten Silbe.

Das V klingt wie ein deutsches W, das C wie K. Das lange I unterscheidet den Klang von manchen Aussprachen der Schreibweise Vicco.

Kosenamen und verwandte Formen Vicco ist eine nahe Schreibvariante. Vico wird besonders als italienische Kurzform verwendet; bei Vicco begegnet euch häufig die Verbindung zu Viktor. Als persönlichen Kosenamen könntet ihr Vic wählen.

Welche Namen passen zu Vico?

Wenn euch Vico gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Viktor passt, wenn euch die lateinische Namenslinie interessiert. Nico teilt mit Vico den zweisilbigen Klang und die Endung KO. Miro bietet ebenfalls vier Buchstaben und einen offenen O-Ausklang.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Vico Alexander: Auf den kurzen Rufnamen folgt ein deutlich längerer zweiter Name.

Auf den kurzen Rufnamen folgt ein deutlich längerer zweiter Name. Vico Paul: Die einsilbige Ergänzung lässt beide Namen klar voneinander absetzen.

Die einsilbige Ergänzung lässt beide Namen klar voneinander absetzen. Vico Matteo: Beide Namen haben einen italienischen Bezug und unterschiedlich viele Silben. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Vico Namenstag?

Über die Namenslinie Ludovico–Ludwig kommt etwa der 25. August infrage.

Er erinnert an den heiligen Ludwig IX., König von Frankreich. Wenn ihr Vico nach einem Viktor aus der Familie benennt, könnt ihr euch stattdessen an dessen Namenspatron orientieren.

Bekannte Personen mit dem Namen Vico

Vico Torriani war ein Schweizer Sänger und Fernsehunterhalter. Mit „Silberfäden“ wurde er bekannt; im Fernsehen moderierte er „Der goldene Schuss“. Vico war seine öffentliche Kurzform von Ludovico.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann