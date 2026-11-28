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Romi und Romy klingen beim Rufen gleich. Auf dem Papier macht der letzte Buchstabe aber einen Unterschied, gerade wenn ihr an eine Rosemarie in eurer Familie erinnern möchtet. In Romi lassen sich noch Spuren ihres Namens entdecken.

Romi auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Deutschsprachige Kurzform, Schreibvariante von Romy Bedeutung über Rosemarie mit Rose und Maria verbunden Aussprache „Roh-mi“, erste Silbe betont Silben 2 Namenstag 7. Oktober über Rosemarie

Woher kommt der Mädchenname Romi?

Im deutschen Sprachraum gehört Romi zu den Kurzformen von Rosemarie. Der längere Name verbindet Rose und Marie. Aus dem Anfang Ro und dem hellen I entsteht eine Form, die sich sehr leicht rufen lässt. Das ist besonders reizvoll, wenn euch die Familienverbindung gefällt, aber Rosemarie als alltäglicher Rufname zu lang erscheint.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache erklärt diesen Weg für die bekannte Schreibweise Romy. Bei Romi übernimmt das I am Ende genau denselben Laut. Die beiden Formen lassen sich beim Vorlesen also kaum unterscheiden. Ob ihr euch beim Schreiben eher für das gerade I oder das geschwungene Y entscheidet, ist vor allem eine Frage eures Geschmacks.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Die erste Silbe ist betont, das O bekommt Zeit. Danach folgt ein kurzes „mi“. Wer den Namen buchstabiert, kann einfach „Romi mit I“ sagen. Das hilft auch dann, wenn jemand beim Hören gleich die in Deutschland vertraute Schreibweise Romy vor Augen hat.

Romi ist schon eine Koseform. Für zu Hause könnte daraus noch Ro werden, etwa als kurze Unterschrift auf einem Zettel. Rosemarie oder Rosa Maria erzählen dagegen die längere Namensgeschichte. Den Namen Romina könnt ihr wegen des Klangs danebenlegen, wenn euch eine dritte Silbe fehlt.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Romi

Mit Romy seht ihr die andere Schreibweise im direkten Vergleich. Rosa bewahrt das Rosenmotiv und endet offener.

Romi Louisa hat durch den längeren zweiten Namen einen bewegten Rhythmus. Romi Marie spielt hörbar mit dem Ursprung in Rosemarie.

Zwei weitere kurze Rufnamen sind Vivi und Trixie. Bei Vivi wiederholt sich dieselbe Silbe, bei Trixie bleibt der markante Schluss von Beatrix hörbar.

Wann hat Romi Namenstag?

Wer Romi als Kurzform von Rosemarie versteht, kann am 7. Oktober feiern. Der katholische Kalender führt Rosemarie und Romy an diesem Tag zum Rosenkranzfest.

Romi in der Animewelt

Romi Park Die japanische Synchronsprecherin leiht im Anime „Fullmetal Alchemist“ Edward Elric ihre Stimme. Bei ihr begegnet euch dieselbe lateinische Schreibweise in einem anderen sprachlichen Umfeld.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann