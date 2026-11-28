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Auf einer Geburtskarte braucht Quang kaum Platz. Beim Vorlesen lohnt es sich, kurz hinzuhören. Das A trägt fast den ganzen Namen, und das NG am Ende klingt noch einen Moment nach. Hinter dem vietnamesischen Jungennamen steckt das Bild von Licht.

Quang auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Vietnamesisch, sino-vietnamesischer Ursprung Bedeutung hell, strahlend, klar Aussprache eine Silbe, etwa „kwang“ Silben 1 Namenstag Kein fester Termin belegt

Was bedeutet Quang im Vietnamesischen?

Quang geht auf das Schriftzeichen 光 zurück. Es gehört zu den chinesischen Zeichen, die auch in der vietnamesischen Sprachgeschichte eine Rolle spielen. Quang ist seine vietnamesische Lesung. Als Bedeutung passen im Deutschen „hell“ oder „strahlend“. Wer sich mit dem Namen an einen Menschen erinnern möchte, der für die Familie ein Lichtblick war, findet hier also einen sehr unmittelbaren Bezug.

Vielleicht begegnet euch Quang zuerst in einem längeren vietnamesischen Namen. Dann ist es hilfreich, sich den ganzen Namen sagen zu lassen. Zwei Wörter, die im Deutschen wie getrennte Rufnamen aussehen, können für die Person zusammengehören. Ihr könnt Quang aber auch für sich betrachten. Die Lichtbedeutung steckt bereits in dieser einen Silbe.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Das NG klingt ähnlich wie am Ende von „Klang“. Hängt also kein zweites, hartes G an. Für viele deutschsprachige Familien ist „kwang“ eine brauchbare erste Annäherung. Bei vietnamesischen Sprecherinnen und Sprechern könnt ihr am Anfang je nach Region auch einen Laut hören, der näher an einem W liegt.

Quang trägt in dieser Schreibweise kein Tonzeichen. Wenn ihr den Namen aus der Familie übernehmt, lasst ihn euch einmal langsam und dann im normalen Sprechtempo sagen. Für einen Kosenamen muss man hier nichts kürzen. Gerade der ausklingende letzte Laut macht den ganzen Rufnamen gut erkennbar.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Quang

Wer seltene Namen mit Q sammelt, kann bei Quinn weiterstöbern. Geht es euch vor allem um das Licht, lohnt sich Luz.

Als Zweitname lässt Milan zwischen Quangs kurzem Auftakt und dem Nachnamen etwas Raum. Bei Quang Emil hört man besonders gut, wo der zweite Name beginnt.

Quang und Yue passen beide in eine Silbe. Beim vietnamesischen Quang geht es um Helligkeit, beim chinesischen Yue kann das Schriftzeichen 月 den Mond bezeichnen.

Wann hat Quang Namenstag?

Für Quang ist kein fester Namenstag belegt.

Quang in der Musik

Quang Dũng Der vietnamesische Sänger tritt unter dem Künstlernamen Quang Dũng auf. Mit bürgerlichem Namen heißt er Thái Văn Dũng. Bei einem Gesangswettbewerb in Huế gewann er 1998 eine Goldmedaille.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann