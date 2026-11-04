Phil: Bedeutung, Herkunft und die Kurzform von Philipp

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Phil ist die kurze englische Form von Philip und gehört damit zur Familie von Philipp. Hinter den vier Buchstaben steckt die griechische Bedeutung „Pferdefreund“.

Phil auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Englische Kurzform mit griechischen Wurzeln Bedeutung Über Philipp: Pferdefreund Namenstag 3. Mai; weitere Termine über Philipp

Die lange Geschichte hinter dem kurzen Phil

Phil führt über Philip beziehungsweise Philipp zum griechischen Namen Philippos.

Darin stecken philos für „Freund“ beziehungsweise „Liebender“ und hippos für „Pferd“. Die ganze Bedeutung lässt sich als „Pferdefreund“ wiedergeben.

Im englischen Sprachraum begegnet euch Phil oft als Rufname eines Philip. In Deutschland wird er auch als eigener Vorname vergeben. Ihr könnt euch also für die knappe Form entscheiden, wenn euch gerade der einsilbige Klang gefällt.

Aussprache und Schreibweise von Phil

Phil wird einsilbig gesprochen und klingt ungefähr wie „Fill“.

Die Buchstaben PH ergeben einen F-Laut; das I ist kurz. Die englische und die übliche deutsche Aussprache liegen hier nah beieinander.

Kosenamen und verwandte Formen Philip und Philipp sind die zugehörigen Langformen; Filip ist eine weitere verwandte Schreibweise. Fips oder Phili wären persönliche Kosenamen. Bei Phil selbst braucht ihr fürs Rufen schon keine Verkürzung mehr.

Welche Namen passen zu Phil?

Wenn euch Phil gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Philipp zeigt euch die längere deutsche Form derselben Namensfamilie. Finn ist ähnlich kurz und beginnt ebenfalls mit einem F-Laut. Till hat denselben einsilbigen Rhythmus und einen ähnlichen Ausklang.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Phil Alexander: Die vier Sprechsilben von Alexander geben dem sehr kurzen Rufnamen einen langen Gegenpart.

Die vier Sprechsilben von Alexander geben dem sehr kurzen Rufnamen einen langen Gegenpart. Phil Jonas: Zwei Silben im zweiten Namen bringen einen klaren, knappen Rhythmus.

Zwei Silben im zweiten Namen bringen einen klaren, knappen Rhythmus. Phil Valentin: Der längere zweite Name hat seine Betonung am Ende. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Phil Namenstag?

Phil kann am 3. Mai Namenstag feiern.

Der Tag erinnert an den Apostel Philippus; katholisch.de nennt Phil ausdrücklich als zugehörige Namensform. Je nach gewähltem Philipp-Patron kommen weitere Termine infrage.

Bekannte Personen mit dem Namen Phil

Phil Collins ist ein britischer Sänger und Schlagzeuger, der als Mitglied von Genesis und als Solokünstler bekannt wurde. Zu seinen Liedern gehört „In the Air Tonight“; Phil ist die öffentliche Kurzform seines Vornamens Philip.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann