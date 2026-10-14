Kyran: Bedeutung und irische Herkunft des seltenen Namens

Kyran ist eine kurze Schreibweise mit irischer Geschichte. Er gehört zu Ciarán und Kieran. Seine Wurzel wird mit „dunkel“ verbunden. Doch genau bei seltenen Namen lohnt es sich, Schreibweise und Herkunft sorgfältig auseinanderzuhalten: Kyran ist nicht einfach eine andere Form des indischen Namens Kiran.
Ihr sucht einen Namen, der im Schriftbild ungewöhnlich, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen ist? Kyran hat eine belegte irische Namensfamilie. Im Vornamen-Verzeichnis könnt ihr außerdem weitere kurze Jungennamen finden.
Kyran auf einen Blick
Kyran wird als Variante von Kieran geführt. Beide gehen auf das ältere irische Ciarán zurück.
|Geschlecht
|Jungenname
|Herkunft
|Irische Variante aus der Ciarán-Familie
|Bedeutung
|Über Ciar: Bezug zu „dunkel“; Ciarán als Verkleinerungsform
|Aussprache
|Vor der Wahl festlegen und im eigenen Umfeld ausprobieren
|Verwandte Formen
|Ciarán, Kieran, Kieron
|Häufigkeit
|Für die genaue Schreibweise Kyran keine belastbare deutsche Vergabezahl gefunden
Was bedeutet Kyran?
Die ältere Form Ciarán ist eine Verkleinerungsform von Ciar. In dieser Namensfamilie steckt das irische Wort für „dunkel“.
Als sinngemäße Wiedergabe begegnet euch deshalb „der kleine Dunkle“. Das Wort beschreibt ursprünglich einen dunklen Farbton oder ein äußeres Merkmal. Es sagt nichts über den Charakter eines Kindes aus. Wenn ihr eine knappe Bedeutung für Kyran sucht, ist „aus der irischen Ciarán-Familie“ genauer als eine frei erfundene neue Übersetzung.
Behind the Name führt Kyran ausdrücklich als Variante von Kieran und nennt Ciarán als ältere Form. Für die irische Ausgangsform sind schon Namensträger aus dem 6. Jahrhundert bekannt. Kyran ist im Schriftbild modern, die zugrunde liegende Namensfamilie aber alt.
Kyran, Kieran und Ciarán: drei Schreibweisen
Die Namen sind verwandt. Ihre Schreibweisen verraten, aus welcher Sprachumgebung ihr sie möglicherweise kennt.
Ciarán ist die irische Form mit Akzent. Kieran lässt sich als englisch geprägte Schreibweise lesen. Kyran verkürzt das Bild noch einmal und verwendet ein y. Bei der Suche nach der Herkunft ist der Stamm entscheidend, nicht die bloße Ähnlichkeit der Buchstaben.
Für deutschsprachige Familien kann die Aussprache zur wichtigsten Alltagsfrage werden. Der Name hat in seinem Herkunftsumfeld einen anderen Klang, als manche Menschen beim ersten Lesen der Buchstaben erwarten. Sagt Kyran zusammen mit eurem Nachnamen laut und entscheidet, wie ihr ihn selbst aussprechen möchtet. So könnt ihr später auch Kita und Schule eine klare Orientierung geben.
Nicht mit Kiran verwechseln
Kiran ist ebenfalls ein Vorname. Die ähnliche Schreibweise reicht aber nicht aus, um beide Namen gleichzusetzen.
Kiran ist unter anderem als Name aus südasiatischen Sprachen belegt und wird dort mit „Lichtstrahl“ verbunden. Die irische Kyran-Linie führt dagegen zu Ciarán und der Deutung „dunkel“. Solche Gegensätze zeigen, warum ein einzelner Buchstabe bei seltenen Namen nicht nur eine Designfrage ist.
Manche Namensseiten vermischen diese Wege oder schreiben die Bedeutung von Kiran kurzerhand Kyran zu. Für eine irisch verstandene Form wäre das irreführend. Wenn euch gerade die Lichtbedeutung anspricht, solltet ihr die Schreibweise Kiran bewusst prüfen.
Wie verbreitet ist Kyran?
Für die genaue Schreibweise Kyran liegt uns keine zuverlässige deutsche Vergabezahl vor.
Die verwandte Form Kieran ist in Knud Bielefelds Sammlung für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 mit ungefähr 200 ersten Vornamen erfasst. Diese Zahl darf nicht als Kyran-Statistik ausgegeben werden. Sie zeigt nur, dass eine andere Schreibweise derselben Namensfamilie in Deutschland vorkommt.
Wenn ihr einen seltenen Namen sucht, kann Kyran interessant sein. Wie selten er tatsächlich ist, lässt sich aus den verfügbaren Daten hier nicht genau beziffern. Wichtiger für den Alltag sind oft die Fragen: Wird der Name richtig gelesen? Und fühlt er sich zusammen mit eurem Familiennamen gut an?
Eine Geschichte hinter dem Namen
Zwei irische Heilige des 6. Jahrhunderts trugen die ältere Form Ciarán.
Einer wird mit Saighir, der andere mit dem Kloster Clonmacnoise verbunden. Diese historischen Namensträger erklären, warum Ciarán in Irland eine lange Tradition hat. Ihr müsst eure Wahl nicht religiös begründen: Die Herkunft kann einfach eine Geschichte sein, die ihr eurem Kind eines Tages erzählen möchtet.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Kyran als Variante von Kieran
- Behind the Name: Ciarán und die ältere Namensgeschichte
- Beliebte Vornamen: Kieran, getrennte deutsche Vergabezahlen
- Behind the Name: Kiran als eigenständiger Name
Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Für die genaue Schreibweise Kyran liegt hier keine belastbare deutsche Vergabezahl vor.
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