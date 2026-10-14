Justus: Bedeutung, Herkunft und ein Name mit Detektivgeschichte

Justus bedeutet „der Gerechte“. Der kurze Jungenname stammt aus dem Lateinischen und war schon in der Antike in Gebrauch. Heute erinnert er viele Menschen an Justus Jonas, den ersten Detektiv der drei ???. Seine Geschichte reicht aber weit über die Hörspielreihe hinaus.
Justus auf einen Blick
Justus hat eine gut belegte Wortbedeutung. Seine deutsche Aussprache bleibt nah an der Schreibweise.
|Bedeutung
|„Der Gerechte“; auch „der Rechtschaffene“
|Herkunft
|Lateinisch; aus iustus
|Geschlecht
|Jungenname
|Deutsche Aussprache
|JUS-tus, mit kurzem u; zwei Silben
|Alte Schreibweise
|Iustus
|Verwandte Sprachformen
|Juste, Giusto und Justo; niederländisch auch Joos und Joost
Woher kommt die Bedeutung von Justus?
Das lateinische Wort iustus bedeutet unter anderem „gerecht“ und „rechtschaffen“.
Anders als bei Namen mit einer unsicheren Wortwurzel lässt sich Justus unmittelbar mit einem lateinischen Wort verbinden. Als deutsche Namensdeutung ist „der Gerechte“ üblich. Die alte Schreibweise Iustus gehört zum römischen Namensgebrauch.
Mehrere frühe Heilige trugen den Namen. Dadurch blieb Justus auch in der christlichen Namenstradition erhalten. Hinter dem heutigen Jungennamen stehen somit sowohl die antike Sprache als auch eine lange religiöse Überlieferung.
Wie wird Justus ausgesprochen?
Im Deutschen heißt es JUS-tus. Beide u-Laute sind kurz, die erste Silbe wird betont.
Das J wird wie in „Jahr“ gesprochen. Im Englischen kann derselbe Name mit einem dsch-Laut beginnen. Auch die Vokale klingen dort anders. Behind the Name führt deutsche, niederländische und englische Aussprachen getrennt auf.
Welche Kurzformen und Varianten gibt es?
Joos und Joost sind im Niederländischen als Kurzformen von Justus belegt.
Die französische Sprachform lautet Juste, die italienische Giusto und die spanische Justo. Sie teilen die lateinische Wurzel. Die weibliche Form heißt Justa.
Das deutsche Namenslexikon von Knud Bielefeld nennt außerdem Jost, Jobst und Just als Kurzformen. Solche Namen können eine eigene Geschichte und weitere Herkunftswege haben. Eine Namensverwandtschaft bedeutet daher nicht, dass jeder Träger eines kurzen Namens offiziell Justus heißt.
Wie häufig wird Justus gewählt?
Justus gehört in Deutschland zu den vertrauten Jungennamen. Häufiger wurde er wieder ab Mitte der 1980er-Jahre.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt Beliebte Vornamen ungefähr 11.800 Vergaben als ersten Vornamen. Der Zeitraum ist wichtig: Ältere Übersichten mit einem anderen Datenstand können andere Summen nennen.
Die Zahl ist eine Schätzung aus Geburtsmeldungen. Zusätzliche Vornamen sind darin nicht enthalten. Wenn ihr weitere Ideen vergleichen möchtet, findet ihr sie in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Justus Jonas: ein Name aus der Kindheit
Justus Jonas ist der erste Detektiv und Gründer der drei ???.
Gemeinsam mit Peter Shaw und Bob Andrews löst er Fälle im fiktiven Rocky Beach in Kalifornien. Die offizielle Serienseite beschreibt ihn als besonders starken Rätsellöser. Die Zentrale des Teams liegt auf dem Schrottplatz seines Onkels Titus.
Dass Justus durch die Geschichten vertraut klingt, ist gut nachvollziehbar. Wie stark die Reihe die tatsächliche Namensvergabe beeinflusst hat, lässt sich aus einer bloßen Häufigkeitskurve allerdings nicht ablesen.
Ein berühmter Justus aus der Wissenschaft
Der Chemiker Justus von Liebig ist bis heute im Namen der Universität Gießen präsent.
Liebig wurde 1803 geboren und 1824 Professor in Gießen. Er prägte die chemische Forschung und die Ausbildung im Labor. Seine Hochschule beschreibt besonders die enge Verbindung von praktischem Forschen und Lehren als wegweisend.
1946 wählte die Universität ihn zu ihrem Namensgeber. Neben dem erfundenen Detektiv begegnet euch Justus deshalb auch in einer sehr realen Wissenschaftsgeschichte.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Justus – Bedeutung, Aussprache und Sprachformen
- Beliebte Vornamen: Justus – Herkunft, Entwicklung und Kurzformen
- Beliebte Vornamen: Justus – Vergaben 2010 bis 2025
- Die drei ???: offizielle Beschreibung der Figuren
- Justus-Liebig-Universität Gießen: ihr Namensgeber
Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Vergabezahlen sind Schätzungen für erste Vornamen. Ein Einfluss der Hörspielreihe auf die Namensvergabe wird nicht als belegt behauptet.
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