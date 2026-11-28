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Katie klingt, als sei das förmliche Katherine schon beim ersten Kennenlernen ein bisschen aufgetaut. Der Name war ursprünglich ein englischer Kurzruf. Heute kommt er gut ohne eine längere Form auf der Geburtsurkunde aus.

Katie auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Englische Koseform von Katherine Bedeutung Traditionell „die Reine“ über Katherine Aussprache KEI-ti Silben 2 Namenstag 25. November über Katharina

Von Katherine über Kate zu Katie

Katie gehört zur englischen Namensfamilie von Katherine. Kate ist die knappe Form mit einer Silbe, Katie hängt einen hellen I-Laut an.

Katherine entspricht dem deutschen Katharina. Daher kommt die geläufige Deutung „die Reine“, die mit dem griechischen Wort katharós verbunden wird. Bei der ältesten Form bleiben verschiedene Erklärungen im Spiel. Die kurzen Rufnamen lassen sich leichter zuordnen als die ganz frühe Herkunft.

Vielleicht kennt ihr Katie aus einer englischen Serie oder von einer Sängerin. Im deutschen Alltag kann euch der Name beim Vorlesen einmal als KA-tie begegnen. Wenn euch der englische Klang gefällt, hilft ein kurzes Vormachen meist schneller als eine Buchstaben-für-Buchstaben-Erklärung.

So klingt Katie auf Englisch

Sprecht ungefähr KEI-ti. Das A gleitet in Richtung I und die erste Silbe ist betont.

Kate ist die kürzere Form. Katy und Kati sehen auf Papier ähnlich aus, können aber je nach Sprache anders gesprochen werden. Wenn euch das lange I am Ende gefällt, lohnt es sich, Katie auch mit einem Nachnamen zu probieren, der vorne einen I-Laut hat. Dann hört ihr gleich, ob sich beides gut trennen lässt. Aus dem skandinavischen Umfeld der Katharina-Familie kommt dagegen die kurze Form Kaja.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Katie

Ähnliche Namen

Katharina. Die längere deutsche Verwandte der englischen Katherine.

Katja. Auch hier steckt Katharina dahinter, diesmal mit einer anderen Kurzformtradition.

Karin. Führt ebenfalls in die Katharina-Familie und klingt im Deutschen anders aus.

Ideen für Zweitnamen

Katie Marie · Der vertraute zweite Name setzt die Betonung ans Ende.

· Der vertraute zweite Name setzt die Betonung ans Ende. Katie Ruth · Ein einsilbiger Kontrast zum hellen I von Katie.

· Ein einsilbiger Kontrast zum hellen I von Katie. Katie Ida · Beide Namen bleiben kurz und bekommen durch den Vokal einen klaren Übergang.

Katies Namenstag über Katharina

Wenn ihr Katie mit Katherine und Katharina verbindet, kommt der 25. November infrage. Dann erinnert die katholische Kirche an Katharina von Alexandrien.

Katie am Mikrofon

Katie Melua. Die Sängerin und Songwriterin wurde mit ihrem Album „Call Off the Search“ bekannt. „The Closest Thing to Crazy“ gehört zu den Liedern daraus.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann