Jana: Bedeutung, Herkunft und zwei Wege zu einem kurzen Namen

Jana lässt sich über zwei Namenswege erklären. Im Deutschen wird der Mädchenname meist zur Familie von Jan und Johanna gezählt: „Gott ist gnädig“. In einigen südslawischen Sprachen gibt es Jana außerdem als Form von Ana und damit als Verwandte von Anna.
Gerade die Verbindung zu Anna zeigt, warum bei kurzen Namen manchmal mehrere Erklärungen passen. Weitere Mädchennamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Jana auf einen Blick
Für Jana ist die Johannes-Herleitung üblich; regional kommt ein zweiter Ursprung hinzu.
|Namensart
|Mädchenname
|Häufige Herleitung
|Weibliche Form von Jan beziehungsweise kurze Johanna-Form
|Bedeutung auf diesem Weg
|„Gott ist gnädig“
|Weitere Herleitung
|In Kroatien, Serbien und Nordmazedonien auch eine Form von Ana
|Bedeutung über Ana
|„Gnade“ beziehungsweise „Gunst“
|Deutsche Aussprache
|JA-na, zwei Silben mit langem a
|Deutschland 2010–2025
|Etwa 19.500 Erstnamenvergaben (Knud Bielefeld)
Warum Jana mit Johanna verwandt ist
Die bekannte Erklärung führt über Jan zur hebräischen Johannes-Wurzel.
Jan wird in mehreren europäischen Sprachen als Form von Johannes verwendet. Jana ist die weibliche Entsprechung und gehört deshalb zur gleichen großen Namensfamilie wie Johanna. Der alte Bedeutungsbezug zu Gott und Gnade bleibt erhalten.
Diese Form von Jana ist unter anderem im Deutschen, Tschechischen, Slowakischen, Niederländischen und Slowenischen gebräuchlich. Eine kurze Schreibweise bedeutet also nicht, dass der Name nur in einer Sprache zu Hause wäre.
Der zweite Namensweg über Ana
Im Kroatischen, Serbischen und Mazedonischen wird Jana auch als Variante von Ana erklärt.
Ana entspricht dort Anna. Hinter dieser Familie steht der hebräische Name Channa, dessen Bedeutung mit „Gnade“ oder „Gunst“ wiedergegeben wird. Bei dieser Herleitung fehlt der ausdrücklich auf Gott bezogene Bestandteil der Johannes-Familie.
Die beiden Erklärungen widersprechen sich deshalb nicht. Sie beschreiben verschiedene sprachliche Traditionen, die dieselben vier Buchstaben hervorgebracht haben. Welche Geschichte für eine einzelne Jana wichtig ist, kann auch von ihrer Familie abhängen.
Für Jana sind „Gott ist gnädig“ und „Gnade“ zwei verwandte, aber nicht identische Deutungen. Der jeweilige Namensweg erklärt den Unterschied.
Jana und Janna hören sich im Deutschen unterschiedlich an
Das einzelne n passt beim üblichen deutschen Jana zu einem langen a.
Die Aussprache lässt sich mit JA-na wiedergeben, mit Betonung auf der ersten Silbe. Bei Janna wird im Deutschen häufig ein kürzeres a gesprochen. Die zusätzliche Schreibweise ist deshalb nicht immer nur eine optische Änderung.
Zu Jana gehören regional weitere Formen wie die tschechische Janka oder die niederländische Janneke. Jana selbst wird als vollständiger Vorname verwendet; eine längere Form muss nicht in der Geburtsurkunde stehen.
Wie oft bekommen Babys den Namen Jana?
Jana ist in Deutschland gut bekannt, die neueren Vergaben gehen aber zurück.
Für 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld rund 19.500 Vergaben als ersten Vornamen. Sein Trenddiagramm zeigt eine abnehmende Entwicklung. Die Zahl bezieht sich auf die Schreibweise mit einem n.
Janna und Yana werden gesondert erfasst. Bielefelds Zahlen beruhen auf einer Namenssammlung und sind keine vollständige amtliche Zählung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Jana als weibliche Form von Jan
- Behind the Name: südslawischer Namensweg über Ana
- Behind the Name: Ana und die Anna-Familie
- Behind the Name: Bedeutung der Johannes-Wurzel
- Knud Bielefeld: Jana, Erstnamen 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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