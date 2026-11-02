Dante: Bedeutung, Herkunft, Aussprache und Namenstag

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Dante ist kurz, klingt italienisch und hat eine schöne Bedeutung: „der Ausdauernde“. Hinter den fünf Buchstaben steckt eine lange Geschichte. Der Name entstand aus Durante und wurde durch den Dichter Dante Alighieri weit über Italien hinaus bekannt.

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Dante auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Italienisch, mit lateinischer Wurzel Bedeutung „der Ausdauernde“ oder „der Beständige“ Aussprache DAN-te, zwei Silben Ausgangsform Durante Namenstag Kein eindeutig zugeordneter Termin belegt

Was bedeutet Dante?

Dante gehört zu den Namen, die aus einer längeren Form entstanden sind.

Im mittelalterlichen Italien wurde Durante zu Dante verkürzt. Durante geht auf das lateinische Durans zurück, das „ausdauernd“ oder „beständig“ bedeutet. Dahinter steckt der Wunsch, dass ein Kind seinen Weg mit Ausdauer geht. Heute steht Dante längst für sich; eine Langform braucht ihr dazu nicht.

Besonders bekannt wurde der Name durch Dante Alighieri. Der italienische Dichter schrieb die „Göttliche Komödie“, ein berühmtes langes Gedicht der italienischen Literatur. So verbindet Dante eine knappe Schreibweise mit einer Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht.

So sprecht ihr Dante aus

Die Betonung liegt auf der ersten Silbe: DAN-te.

Im Italienischen hört ihr beide Silben deutlich. Das E am Ende wird mitgesprochen. In englischsprachigen Ländern begegnen euch auch andere Aussprachen; wenn euch die italienische Form gefällt, könnt ihr sie bei der Vorstellung einmal vorsprechen. Kosenamen und andere Formen Dan und Danny werden als Kosenamen genannt. Für euren persönlichen Rufnamen könnt ihr ebenso Danti ausprobieren. Durante ist dagegen die ursprüngliche längere Namensform.

Wann hat Dante Namenstag?

Einen verlässlich zugeordneten Namenstag können wir für Dante derzeit nicht nennen.

Welche Namen passen zu Dante?

Bei ähnlichen Namen lohnt es sich, auf den Klang zu hören.

Dario hat ebenfalls einen deutlichen Anfang mit D und eine italienische Form. Elio klingt durch seine Vokale fließender und endet auf O. Beide können interessant sein, wenn euch an Dante vor allem der kurze italienische Klang gefällt.

Ideen für einen Zweitnamen Dante Emil: Zwei kurze Namen mit unterschiedlichem Anfang; beim Sprechen entsteht eine kleine Pause zwischen ihnen.

Zwei kurze Namen mit unterschiedlichem Anfang; beim Sprechen entsteht eine kleine Pause zwischen ihnen. Dante Alexander: Die längere zweite Form setzt einen Kontrast zum knappen Dante.

Die längere zweite Form setzt einen Kontrast zum knappen Dante. Dante Matteo: Beide Namen greifen den italienischen Klang auf; zusammen werden daraus fünf Silben. Das sind unsere eigenen Vorschläge. Sprecht eure Favoriten mit dem Nachnamen aus – dann merkt ihr am besten, welche Verbindung euch gefällt.

Berühmte Personen mit dem Vornamen Dante

Auch in Film und Musik begegnet euch der Name.

Dante Basco ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher. Er spielte Rufio in „Hook“ und spricht in der englischen Originalfassung Prinz Zuko in „Avatar – Der Herr der Elemente“. Dante Spinetta ist ein argentinischer Musiker. Er verbindet unter anderem Funk, Soul und Hip-Hop und wurde mit dem Duo Illya Kuryaki and the Valderramas bekannt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann