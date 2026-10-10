Jasper: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Caspar

Jasper ist mit Caspar und Kaspar verwandt. Der Jungenname wird gewöhnlich als „Schatzmeister“ erklärt, wobei der genaue alte Namensweg nicht vollständig gesichert ist. Im Deutschen klingt Jasper anders als im Englischen – obwohl die Buchstaben gleich bleiben.
Die Verbindung zu Caspar führt auch zur Überlieferung von den Heiligen Drei Königen. Weitere Jungennamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Jasper auf einen Blick
Jasper verbindet eine alte Namensfamilie mit mehreren europäischen Sprachformen.
|Namensart
|Jungenname
|Herkunft
|Form der Caspar-/Kaspar-Familie; unter anderem niederdeutsch, friesisch und englisch
|Übliche Bedeutung
|„Schatzmeister“, wahrscheinlich über eine alte persische Wurzel
|Deutsche Aussprache
|JAS-per, mit J wie in „ja“
|Englische Aussprache
|Ungefähr DSCHÄS-per
|Verwandte Formen
|Caspar, Kaspar, Casper, Jesper, Gaspard
|Deutschland 2010–2025
|Etwa 7.500 Erstnamenvergaben (Knud Bielefeld)
Woher kommt die Bedeutung „Schatzmeister“?
Die geläufige Erklärung reicht weit über die heutige Schreibweise hinaus.
Behind the Name führt Jasper auf die Form Gaspar zurück und nennt als möglichen Ausgangspunkt ein hebräisches Wort für Schatzmeister. Dieses Wort geht seinerseits auf das alte Persische zurück. Bielefeld ordnet Jasper ebenfalls der Kaspar-Familie zu.
Ein Schatzmeister verwaltet wertvolle Güter. Die Übersetzung beschreibt also ursprünglich eine Aufgabe oder einen Titel. Sie ist die übliche Erklärung für diese Namensfamilie; der sprachliche Weg bis zum Vornamen bleibt an einigen Stellen unsicher.
Was Jasper mit den Drei Königen verbindet
Die christliche Namensüberlieferung ist älter als die heutigen Varianten.
Einem der Besucher des Jesuskindes wurde später der Name Caspar beziehungsweise Kaspar zugeordnet. Jasper gehört zu den Formen dieser Familie. So entsteht die Verbindung zur Dreikönigsgeschichte.
Im Matthäusevangelium selbst werden die Besucher nicht mit diesen Namen vorgestellt. Der Bericht nennt ihre Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe, lässt aber ihre Namen und ihre genaue Zahl offen. Namensgeschichte und biblischer Wortlaut sind hier zwei verschiedene Ebenen.
Jasper trägt eine Verbindung zur Dreikönigsüberlieferung. Daraus folgt nicht, dass der Name bereits im biblischen Bericht steht.
JAS-per oder DSCHÄS-per?
Bei Jasper macht der Sprachraum einen hörbaren Unterschied.
Im Deutschen ist JAS-per mit dem J wie in „ja“ üblich. Die englische Form beginnt ungefähr mit „Dsch“ und hat einen anderen a-Laut: DSCHÄS-per. In beiden Fällen liegt die Betonung auf der ersten Silbe.
Wer eine englische Aussprache bevorzugt, kann das bei der ersten Vorstellung kurz sagen. Wer die deutsche Form wählt, knüpft an eine norddeutsche Namenstradition an. Die Schreibweise allein verrät nicht immer, welche Aussprache eine Familie verwendet.
Caspar und Kaspar beginnen dagegen mit einem K-Laut. Jesper mit e ist eine weitere verwandte Form, die unter anderem in skandinavischen Sprachen vorkommt.
Wie oft wird Jasper heute vergeben?
Jasper kommt seltener vor als viele häufige Jungennamen, wird aber wieder öfter gewählt.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Bielefeld rund 7.500 Erstnamenvergaben in Deutschland. Sein aktuelles Trenddiagramm zeigt eine aufwärts gerichtete Entwicklung.
Caspar, Kaspar oder Jesper sind in dieser Zahl nicht enthalten. Das ist für Vergleiche wichtig, weil die gemeinsame Namensfamilie mehrere eigenständige Schreibweisen umfasst.
Die Zahlen beruhen auf Bielefelds Sammlung von Vornamen. Sie sind keine vollständige amtliche Erhebung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Jasper, mögliche Wortwurzel und Sprachformen
- Knud Bielefeld / Annemarie Lüning: Jasper und Kaspar
- Matthäus 2,1–12: Bericht über den Besuch der Sterndeuter (NIV)
- Knud Bielefeld: Jasper, Erstnamen 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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