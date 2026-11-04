Ilay: Bedeutung, Herkunft und die türkische Form İlay

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Ilay begegnet euch als Jungen- und Mädchenname. Die gleiche Buchstabenfolge kann zu einer hebräischen Namensgeschichte oder zur türkischen Form İlay gehören – deshalb lohnt sich hier ein genauer Blick auf die Herkunft.

Ilay auf einen Blick

Verwendung Für Mädchen und Jungen Herkunft Hebräisch; türkische Form İlay mit eigener Erklärung Bedeutung Hebräisch etwa erhöht; türkische Deutung nicht eindeutig Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Zwei Sprachräume hinter Ilay

Bei der hebräischen Erklärung wird Ilay als Schreibform von Ilai verstanden und mit „erhöht“ verbunden.

Im Türkischen begegnet der Name als Mädchenname İlay. Für diese Form gibt es verschiedene Erklärungen: etwa eine Verbindung zu İlayda oder zu den Wörtern il für „Land“ und ay für „Mond“. Die genaue Bildung ist nicht eindeutig geklärt.

Für eure Namenswahl könnt ihr deshalb zuerst überlegen, welche Sprache oder Familiengeschichte ihr mit Ilay verbinden möchtet. Das hilft auch bei der Aussprache und bei der Wahl der Schreibweise: Im Türkischen trägt der große Anfangsbuchstabe İ einen Punkt.

Aussprache und Schreibweise von Ilay

Eine ungefähre Lesehilfe ist „i-lai“, mit zwei Silben und einem AI-Laut am Ende.

Die gewünschte Betonung besprecht ihr am besten innerhalb der Familie, weil unter derselben Schreibung verschiedene Sprachtraditionen zusammenkommen.

Kosenamen und verwandte Formen Ilai ist eine nahe hebräische Schreibform. İlay ist die türkische Schreibung mit punktiertem großem İ; İlayda wird als mögliche längere Ausgangsform genannt. Ili wäre dagegen ein persönlicher Kosename, den ihr selbst wählen könntet.

Welche Namen passen zu Ilay?

Wenn euch Ilay gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Elias passt, wenn ihr einen anderen Namen mit hebräischer Geschichte vergleichen möchtet. Deniz ist ebenfalls geschlechtsübergreifend und aus dem Türkischen vertraut. Aylin greift einen weiteren türkischen Namen mit Mondbezug auf.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Ilay Jonathan: Ein längerer zweiter Name ergänzt den kurzen Anfang in der Jungenkombination.

Ein längerer zweiter Name ergänzt den kurzen Anfang in der Jungenkombination. Ilay Marie: Die betonte Endsilbe von Marie bringt einen anderen Rhythmus in die Mädchenkombination.

Die betonte Endsilbe von Marie bringt einen anderen Rhythmus in die Mädchenkombination. Ilay Robin: Beide Namen können geschlechtsübergreifend verwendet werden und haben zwei Silben. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Ilay Namenstag?

Für Ilay ist kein allgemein etablierter christlicher Namenstag belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Ilay

İlay Erkök ist eine türkische Schauspielerin, bekannt aus der Serie „Hercai“. Ihr Vorname wird im Türkischen mit punktiertem İ geschrieben; internationale Profile geben ihn auch als Ilay wieder.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann