Aylin: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Aylin führt sprachlich zum Mond: Die türkische Wurzel ay bezeichnet ihn. Rund um den Namen kursieren noch poetischere Übersetzungen. Ein genauer Blick hilft, die gesicherte Verbindung zum Wort „Mond“ von freien Ausschmückungen zu trennen.
Aylin gehört in unserer Babynamenliste mit A zu den Namen mit türkischen Sprachwurzeln. Interessant ist hier auch, dass Schreibweise und Aussprache beim Wechsel zwischen Sprachen unterschiedlich erklärt werden können.
Aylin auf einen Blick
Aylin hat eine türkische Wortwurzel für Mond. Poetische Übersetzungen gehen teils über diese gesicherte Verbindung hinaus.
|Herkunft
|Türkisch; auch im Aserbaidschanischen und Kasachischen verwendet
|Bedeutung
|Erweiterte Form zu ay „Mond“
|Aussprache
|Türkisch mit deutlich hörbarem „Ay“ am Anfang; regional verschieden
|Formen
|Ailin als verwandte kasachische Form; Ajlin im Bosnischen
|Namenstag
|Kein allgemein belegter christlicher Namenstag
Was bedeutet Aylin genau?
Die sichere sprachliche Spur führt zum Wort ay für Mond.
Das Namenslexikon Behind the Name beschreibt Aylin als erweiterte Form dieses türkischen, aserbaidschanischen oder kasachischen Wortes. Übersetzungen wie „Mondlicht“ oder „Mondhof“ begegnen häufig, gehen aber über diese knappe Wortwurzel hinaus. Wenn euch eine bestimmte Deutung wichtig ist, lohnt es sich, nach der jeweiligen Sprache und Quelle zu fragen.
Der Name über mehrere Sprachräume hinweg
Aylin ist nicht allein im deutschsprachigen Umfeld gebräuchlich.
In türkischen, aserbaidschanischen und kasachischen Kontexten ist der Name dokumentiert. Behind the Name nennt zudem Ailin und Ajlin als verwandte Formen in anderen Sprachen. Die Varianten sollten nicht automatisch als dieselbe Schreibweise in deutschen Statistiken behandelt werden.
Wie häufig ist Aylin in Deutschland?
Aylin kommt hierzulande vor, gehört aber nicht zu den ganz häufigen Mädchennamen.
Für 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld ungefähr 5.300 Vergaben als ersten Vornamen. Das ist eine eigene Auswertung und keine amtliche Vollzählung sämtlicher Geburten. Die Größenordnung macht Aylin zu einem erkennbaren, aber nicht alltäglich dominierenden Namen.
Aussprache und mögliche Rückfragen
Am Anfang kann der Name je nach Sprachgewohnheit etwas unterschiedlich ausgesprochen werden.
Wer den Namen in der Familie verwendet, kann die gewünschte Aussprache selbstverständlich selbst vorgeben. Auch bei der Schreibung von Ay und Ai sind Rückfragen möglich. Eine erfundene pauschale Hänselei wäre hier fehl am Platz; viel hilfreicher ist die Frage, wie ihr selbst den Namen aussprecht und weitergeben möchtet.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Aylin – Herkunft und Geschichte.
- Knud Bielefeld: Aylin – Erstnamen-Schätzung 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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