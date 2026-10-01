Dalia: Bedeutung, Herkunft und die verschiedenen Namensgeschichten

Ein Zweig, eine Dahlie oder das Schicksal: Dalia hat gleich mehrere Namensgeschichten. Die hebräische Erklärung erzählt von einem herabhängenden Ast, die litauische von Glück und dem Anteil am Leben. Und wer bei Dalia an die Blume denkt, liegt ebenfalls richtig. Hinter dem kurzen Mädchennamen steckt also mehr als eine mögliche Herkunft.
Die Geschichten sind unabhängig voneinander entstanden. Dalia bedeutet deshalb nicht überall dasselbe. Weitere Mädchennamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Dalia auf einen Blick
Dalia kommt in mehreren Sprachen vor. Besonders bekannt sind die hebräische, litauische und blumenbezogene Erklärung.
|Geschlecht
|weiblich
|Hebräische Erklärung
|„hängender Zweig“; außerdem als Kurzform von Gedalja erklärt
|Litauischer Bezug
|Litauisch dalis: „Anteil“; Verbindung zu Glück und Schicksal
|Blumenname
|Dalia als Schreibform von Dahlia, nach der Dahlie
|Verwandte Schreibformen
|je nach Herkunft unter anderem Dalya und Dahlia
|Vergabe in Deutschland
|rund 2.900 erste Vornamen in den Jahrgängen 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Die hebräische Dalia: ein Zweig
Im Hebräischen bedeutet Dalia „hängender Zweig“. Gemeint ist ein Ast, der sich nach unten neigt. Diese Bedeutung passt zu einem Namen mit Pflanzenbezug — führt aber nicht zur Dahlie. Die Blume hat ihre eigene Geschichte.
Dalia kann auch eine Kurzform von Gedalja sein. Für diese Verbindung wird die Bedeutung „Gott hat Großes getan“ genannt. Beide Erklärungen könnt ihr beim Nachschlagen finden: Die eine stammt von einem hebräischen Wort, die andere vom längeren Namen Gedalja.
In Litauen geht es um Glück und Schicksal
Das litauische Wort dalis bedeutet „Anteil“. Dalia wird mit dem Anteil verbunden, den ein Mensch am Leben erhält — mit seinem Schicksal. In litauischen Märchen und Sagen trägt auch eine Gestalt, die Glück und Erfolg verkörpert, den Namen Dalia.
Als Schicksalsgöttin wird sie oft neben Laima genannt. Weben und Geburt gehören ebenfalls zu den Bereichen, mit denen Dalia in der Mythologie verbunden wird. Das ist eine andere Geschichte als die hebräische Zweig-Bedeutung, obwohl der Name gleich geschrieben wird.
Eine bekannte litauische Dalia ist Grybauskaitė. Sie war Finanzministerin und EU-Kommissarin, bevor sie 2009 Präsidentin Litauens wurde. Das Amt hatte sie bis 2019 inne.
Die Dahlie hat ihren Namen von einem Botaniker
Auch die Blume kann hinter dem Vornamen Dalia stehen. Als Vorname findet ihr sowohl Dahlia als auch Dalia ohne h. Die botanische Schreibweise lautet Dahlia, auf Deutsch heißt die Pflanze Dahlie.
1791 benannte Antonio José Cavanilles die Pflanzengattung nach dem schwedischen Naturforscher Anders Dahl. Der Blumenname erinnert also an einen Menschen. Über die Blume wurde daraus wiederum ein Vorname.
Dahlien kamen aus Amerika nach Europa. Als Nahrungsmittel fanden sie hier wenig Anklang; beliebt wurden sie als Zierpflanzen. Heute gibt es sehr unterschiedliche Blütenformen, darunter kleine runde Pompons und die spitzen Blüten der Kaktusdahlien. Wer bei Dalia an eine Blume denkt, muss also nicht nur eine einzige Blüte vor Augen haben.
Wie häufig ist Dalia in Deutschland?
Dalia wird hier regelmäßig vergeben, gehört aber nicht zu den häufigsten Mädchennamen. Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld ungefähr 2.900 Kinder mit Dalia als erstem Vornamen.
Dahlia und Dalya werden in dieser Auswertung getrennt erfasst. Die Zahl ist eine Schätzung aus Bielefelds Namenssammlung, keine vollständige amtliche Zählung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: hebräische Dalia, Zweig und Dalya
- Brown–Driver–Briggs: hebräischer Wortbereich Zweig und Ast
- wissen.de: hebräische Kurzformdeutung
- vorname.com: Dalia als Kurzform von Gedalja; weitere Angaben kritisch geprüft
- Behind the Name: litauisches dalis und mythologischer Bezug
- Litauische Nationalenzyklopädie: Dalia in der Volksüberlieferung
- Historischer Präsidentenpalast Litauens: Dalia Grybauskaitės Amtszeit
- Royal Botanic Gardens, Kew: Dahlia, Anders Dahl und Benennung 1791
- Knud Bielefeld: Dalia und die Blumenherkunft
- Knud Bielefeld: Dalia, erste Vornamen 2010–2025
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