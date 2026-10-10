Hagen: Bedeutung, Herkunft und der Name aus dem Nibelungenlied

Hagen verbindet einen alten germanischen Namen mit einer der bekanntesten Figuren des Nibelungenlieds. Seine sprachliche Bedeutung führt allerdings zu einem anderen Bild als zur Heldensage: zum Hain und zu einem eingefriedeten Bereich. Der Jungenname hat zwei Silben und kommt heute in Deutschland eher selten vor.
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Hagen auf einen Blick
Die Wortherkunft und die bekannte Sagenfigur erzählen verschiedene Seiten des Namens.
|Herkunft
|Germanisch beziehungsweise althochdeutsch
|Bedeutung
|„Einhegung, eingefriedeter Bereich“; auch mit „Hain“ erklärt
|Verwendung
|Männlicher Vorname
|Aussprache
|HAA-gen, Betonung auf der ersten Silbe
|Ältere verwandte Form
|Hagano
|Vergabe in Deutschland
|Ungefähr 900 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Was bedeutet Hagen?
Die Herkunft führt zum alten Wortfeld der Einhegung.
Hagen wird mit dem alten deutschen Namensbestandteil „hag“ verbunden. Dieser bezeichnet einen eingefriedeten Bereich. Knud Bielefeld nennt außerdem das althochdeutsche „hagan“ und erklärt es mit Hain beziehungsweise Einhegung.
Bei diesem Ursprung geht es also um einen abgegrenzten Ort. Eine Deutung wie „Beschützer“ ist bereits eine freie Weiterführung dieses Bildes. Als unmittelbare Wortbedeutung ist die Einhegung genauer. Hagano ist eine ältere verwandte Namensform.
Hagen von Tronje im Nibelungenlied
Der Name gehört zu einer zentralen, widersprüchlichen Sagenfigur.
Hagen von Tronje steht im Dienst des Burgundenkönigs Gunther. Er erfährt von Kriemhild, an welcher Stelle Siegfried verwundbar ist, und tötet ihn während einer Jagd. Später versenkt er den Nibelungenhort im Rhein.
Die Badische Landesbibliothek, die eine bedeutende Handschrift des Nibelungenlieds bewahrt, beschreibt diese Handlung als Teil einer langen Sagenüberlieferung. Der literarische Hagen erklärt die Bekanntheit des Namens, seine Taten erklären jedoch nicht dessen sprachliche Bedeutung.
Ein Name mit langem a
Die deutsche Aussprache ist kurz und zweisilbig.
Hagen wird im Deutschen gewöhnlich HAA-gen gesprochen. Das a ist lang, die Betonung liegt auf dem Anfang. Das e der zweiten Silbe kann im schnellen Sprechen sehr schwach klingen.
Der Name ist außerdem als Ortsname vertraut. Knud Bielefeld verweist etwa auf die Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen. Wer zuerst an die Stadt denkt, begegnet daher einem bekannten gleichen Schriftbild; der Vorname hat daneben seine eigene alte Namenstradition.
Wie häufig wird Hagen heute vergeben?
Die heutige Vergabe ist überschaubar.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld ungefähr 900 Vergaben als ersten Vornamen. Seine Auswertung erfasst Hagen als Jungennamen.
Die Zahl ist eine Schätzung für diesen Zeitraum und diese Schreibweise. Sie zählt nicht alle lebenden Männer namens Hagen. So lässt sich die aktuelle Verwendung des alten Namens von seiner Bekanntheit aus Literatur und Ortsnamen unterscheiden.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: hag, Hagano und deutsche Aussprache
- Knud Bielefeld: althochdeutsche Herkunft und Ortsname
- Badische Landesbibliothek: Hagen von Tronje und das Nibelungenlied
- Knud Bielefeld: Vergaben 2010–2025
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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