Felicia – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Felicia bringt einen schönen Wunsch im Namen mit: Glück. Der Mädchenname hat lateinische Wurzeln und ist mit Felix verwandt. Sein Klang kann sich von Sprache zu Sprache verändern – die freundliche Bedeutung bleibt Teil derselben Namensgeschichte.
Wenn euch Felix wegen seiner Bedeutung gefällt, lohnt sich ein Blick auf die weiblichen Formen der Namensfamilie. Neben Felicia gehört auch Felicitas dazu. Viele weitere Namen mit ihren Bedeutungen findest du in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Felicia auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Felicia
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Lateinisch; weibliche Form von Felicius aus der Namensfamilie von Felix
|Bedeutung
|Die Glückliche beziehungsweise die vom Glück Begünstigte
|Aussprache
|Deutsch häufig etwa fe-LI-tsja; international unterschiedliche Aussprachen
Was bedeutet Felicia?
Die Bedeutung führt zum lateinischen Wort felix.
Felicia ist die weibliche Form des römischen Namens Felicius, der wiederum von Felix abgeleitet ist. Felix bedeutet unter anderem glücklich, vom Glück begünstigt oder erfolgreich. Für Felicia passen daher Erklärungen wie „die Glückliche“.
Wie wird Felicia ausgesprochen?
Vor allem die Buchstaben ci klingen nicht in jeder Sprache gleich.
Im Deutschen begegnet eine Aussprache etwa wie fe-LI-tsja. Auf Italienisch klingt der Name ungefähr fe-LI-tscha, auf Englisch eher fe-LI-scha. Die Betonung liegt jeweils im Bereich der Silbe li. Wer den Namen in mehreren Sprachen verwenden möchte, sollte deshalb den ganzen Namen laut ausprobieren und die gewünschte Aussprache mitdenken.
Felicia, Felizia und Felicitas
Verwandte Formen sind nicht einfach dieselbe Schreibweise.
Felizia mit z gibt den im Deutschen vertrauten z-Laut unmittelbar wieder. Felicia mit c ist international verbreitet. Felicitas gehört ebenfalls zur lateinischen Glücks-Namensfamilie, ist aber ein eigener Name. Bei der Suche nach Vergabezahlen sollte man diese Formen deshalb unterscheiden und nicht ohne Weiteres zusammenzählen.
Wie häufig wird Felicia vergeben?
Die Schreibweise mit c ist in Deutschland vertreten, ohne allgegenwärtig zu sein.
Knud Bielefeld nennt für 2010 bis 2025 ungefähr 2.600 Vergaben als ersten Vornamen. Die Zahl ist eine gerundete Hochrechnung aus seiner Datensammlung für Deutschland, keine vollständige amtliche Zählung. Sie betrifft Felicia und verrät nicht, welche der möglichen Aussprachen in den einzelnen Familien verwendet wird.
Quellen und Datenstand
Behind the Name: Felicia – Ableitung und internationale Aussprache. Behind the Name: Felix – lateinische Bedeutung. Duden: Felizia – deutsche Schreibweise und Betonung. Beliebte Vornamen: Felicia – Bedeutung und Schreibweisen. Beliebte Vornamen: Felicia – Vergaben 2010–2025. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗