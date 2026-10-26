Emilie – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Emilie sieht Emily zum Verwechseln ähnlich – und gehört tatsächlich zur selben Namensfamilie. Bei der Aussprache kann es trotzdem einen Unterschied geben. Der Mädchenname hat römische Wurzeln und ist auch mit Emil und Emilia verwandt.
Neben Emily und Emilia ist Emilie eine eigene Schreibweise mit langer Tradition. Wer diese Namensfamilie mag, findet in unserer Babynamen-Liste von A bis Z außerdem den Jungennamen Emil.
Emilie auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Emilie
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Weibliche Form aus der römischen Namensfamilie Aemilius
|Bedeutung
|Häufig mit aemulus für nacheifernd oder wetteifernd verbunden; Herleitung nicht sicher
|Aussprache
|Deutsch traditionell etwa e-MI-lje; heute auch wie Emily: E-mi-li
Was bedeutet Emilie?
Der Name führt zur römischen Familie der Aemilier.
Ausgangspunkt ist der römische Familienname Aemilius. Häufig wird er mit dem lateinischen aemulus verbunden: nacheifernd, wetteifernd oder auch Rivale. Daher begegnet man für Emilie Erklärungen wie „die Eifrige“. Die Verbindung zu diesem Wort ist jedoch nicht sicher geklärt. Der römische Familienname ist sicher belegt; „die Eifrige“ bleibt eine mögliche Deutung.
Wie spricht man Emilie aus?
Die Schreibweise legt den Klang nicht in jeder Familie gleich fest.
Traditionell wird Emilie im Deutschen mit einer Endung wie bei „Familie“ gesprochen, ungefähr e-MI-lje. Heute kommt auch eine Aussprache wie beim englischen Emily vor, also ungefähr E-mi-li. Der Name wird dann vorn betont. Wer Emilie auswählt, sollte deshalb die bevorzugte Aussprache gleich dazusagen – beide Varianten begegnen im Alltag.
Emilie, Emilia und Amelie
Nicht jeder ähnlich klingende Name hat dieselbe Wurzel.
Emilie und Emilia gehören zur gleichen römischen Namensfamilie. Amelie führt dagegen auf Amalia und eine germanische Namenswurzel zurück. Dass sich die Buchstaben ähneln, macht die Namen noch nicht zu bloßen Schreibvarianten. Gerade wenn euch die Herkunft wichtig ist, lohnt sich diese Unterscheidung.
Wie häufig ist Emilie in Deutschland?
Die Form mit Schluss-e wird getrennt von Emily betrachtet.
Knud Bielefelds Auswertung nennt ungefähr 6.900 Vergaben von Emilie als ersten Vornamen zwischen 2010 und 2025. Die Angabe ist eine gerundete Hochrechnung für Deutschland, keine vollständige amtliche Zählung. Daraus lässt sich weder die gewünschte Aussprache ablesen noch die Zahl aller Mädchen bestimmen, die einen ähnlich klingenden Namen tragen.
Quellen und Datenstand
Behind the Name: Emilie – Namensform. Behind the Name: Emily – römische Namensfamilie. Behind the Name: Aemilius – römische Namensform. Behind the Name: Emil – Aemilius und aemulus. Behind the Name: Amalia – andere germanische Namensfamilie. Beliebte Vornamen: Emily/Emilie – deutsche Aussprache von Emilie. Beliebte Vornamen: Emilie – Vergaben 2010–2025. Nordic Names: Aemilius – unsichere Wortherkunft und Fachliteratur. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗