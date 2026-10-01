Dario: Bedeutung, Herkunft und die Geschichte des Vornamens

Dario klingt nach Italien. Seine Geschichte beginnt aber viel weiter östlich, bei einem alten persischen Königsnamen. Von dort ging es über Griechenland und Rom bis auf italienische Theaterbühnen. Dario Fo machte den Namen schließlich auch im Nobelpreis-Verzeichnis bekannt.
Dario ist eine italienische Form von Darius und bedeutet sinngemäß „der das Gute festhält“. Die weibliche Form ist Daria. Weitere Namen mit langer Geschichte findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Dario auf einen Blick
Ein Jungenname mit italienischer Form und persischen Wurzeln.
|Geschlecht
|männlich
|Herkunft
|italienische Form von Darius; letztlich altpersisch
|Bedeutung
|sinngemäß „der das Gute festhält“
|Aussprache
|italienisch mit betontem A; spanisch Darío mit betontem I
|Verwandte Formen
|Darius, Darío, Darijo; weiblich Daria
|Namenstag
|19. Dezember, mit Bezug auf Darius von Nicaea
Vom Königsnamen zu Dario
Im alten Persien hieß der Name Dārayavauš.
Mehrere Könige trugen ihn, darunter Darius der Große. Die ursprünglichen Wörter bedeuten „halten“ und „gut“. Daraus lässt sich „der das Gute festhält“ erklären; „Besitzer des Guten“ greift einen ähnlichen Gedanken auf.
Die Griechen machten daraus Dareios, die Römer Darius. Dario ist eine der Formen, die sich daraus entwickelt haben. Wer den Namen wegen seines italienischen Klangs mag, bekommt also eine deutlich ältere Geschichte dazu.
Ein Akzent verschiebt die Betonung
Dario und Darío sehen fast gleich aus, klingen aber unterschiedlich.
Im Italienischen liegt die Betonung auf dem a: etwa DAA-rjo. Im spanischen Darío betont ihr dagegen das i: da-RII-o. Der Akzent zeigt genau diesen Unterschied. Das kroatische Darijo gehört ebenfalls zur Namensfamilie.
Der Namenstag am 19. Dezember erinnert an Darius von Nicaea. Er wird mit drei Gefährten als christlicher Märtyrer verehrt. Mit dem persischen König hat dieser Namenspatron nichts zu tun.
Knud Bielefeld schätzt für Deutschland rund 3.700 Vergaben von Dario als erstem Vornamen in den Geburtsjahrgängen 2010 bis 2025. Andere Schreibweisen werden getrennt erfasst. Grundlage ist seine Namenssammlung, keine vollständige amtliche Zählung.
Dario Fo: Theater, das sich einmischt
1997 erhielt der italienische Autor und Schauspieler den Nobelpreis für Literatur.
Fo schrieb Stücke, führte Regie und stand selbst auf der Bühne. Mit der Schauspielerin und Autorin Franca Rame arbeitete er über viele Jahre zusammen. Sein Theater war komisch, politisch und oft unbequem für die Mächtigen.
Für Mistero buffo griff er Erzählungen und die Spielweise mittelalterlicher Gaukler auf. Er machte daraus Monologe, die ein heutiges Publikum verstehen konnte. Der Erfolg war so groß, dass das Stück auch in Sporthallen vor Tausenden gespielt wurde.
Quellen und Datenstand
- Rüdiger Schmitt, Encyclopaedia Iranica: Darius und seine Wortbestandteile
- wissen.de: Dario als Form von Darius; abweichende Bedeutungsangabe
- Dario: italienische Namensgeschichte, Betonung und verwandte Formen
- Dario und die Betonung von spanischem Darío
- Heiligenlexikon: Darius von Nicaea am 19. Dezember
- Knud Bielefeld: Dario, Erstnamenstatistik 2010–2025
- Nobelpreis: Dario Fos Biografie
- Nobelpreis: Dario Fo, Franca Rame und Mistero buffo
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