Ezra: Bedeutung, Herkunft, Aussprache und Namenstag

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Ezra hat nur vier Buchstaben und bringt trotzdem viel Geschichte mit. Der hebräische Vorname bedeutet „Hilfe“. Vielleicht kennt ihr ihn aus der Bibel, vielleicht aber auch durch Musik oder Filme. Hier findet ihr heraus, wie er ausgesprochen wird und welche Namen sich gut mit ihm verbinden lassen.

Wenn ihr noch zwischen mehreren kurzen Namen schwankt, könnt ihr in unserer Vornamen-Suche weiterstöbern.

Ezra auf einen Blick

Verwendung Traditionell ein Jungenname Herkunft Hebräisch Bedeutung „Hilfe“ Silben Zwei: Ez-ra Weitere Formen Ezrah, Esdras; in deutschen Bibeltexten Esra Namenstag 13. Juli, zum Gedenken an den biblischen Esra

Woher kommt der Name Ezra?

Ezra stammt aus dem Hebräischen und ist schon aus dem Alten Testament bekannt.

Dort begegnet euch der Priester und Schriftgelehrte Esra. Nach dem babylonischen Exil half er den Menschen dabei, ihren Glauben wieder zum Mittelpunkt ihres Zusammenlebens zu machen. In englischen Bibelausgaben steht sein Name mit Z. Diese Schreibweise wird auch als Vorname verwendet.

Vielleicht gefällt euch daran besonders der Gedanke, füreinander da zu sein.

Wie spricht man Ezra aus?

Je nach Sprache klingt Ezra etwas anders.

Im Englischen liegt die Betonung vorn: etwa ES-ra. Das Z klingt dabei wie ein stimmhaftes S, etwa am Anfang von „Sonne“, nicht wie das Z in „Zebra“. Im Hebräischen wird die zweite Silbe betont: es-RA. Wenn ihr eine bestimmte Aussprache möchtet, sprecht sie bei der Vorstellung am besten einmal vor. Schreibweisen und Kosenamen Ezrah ist eine Variante mit zusätzlichem H, Esdras eine weitere biblische Form. Für einen persönlichen Kosenamen könnt ihr Ezi oder Ezzi ausprobieren. Das sind Anregungen für zu Hause; eine feste Kurzform braucht der ohnehin knappe Name nicht.

Wann hat Ezra Namenstag?

Als Namenstag kommt der 13. Juli infrage.

An diesem Tag führt Vatican News den heiligen Esra, Priester und Schriftgelehrten, im Heiligenkalender. Der Bezug gilt damit der biblischen Person, deren Name auch Ezra geschrieben wird.

Welche Namen passen zu Ezra?

Kurze biblische Namen bieten sich zum Vergleichen an.

Noah hat ebenfalls zwei Silben und endet auf A. Elias ist etwas länger und beginnt auch mit E. Beide passen als weitere Ideen auf eure Liste, wenn euch die Verbindung aus kurzer Form und biblischer Geschichte gefällt.

Unsere Ideen für einen Zweitnamen Ezra Jonas: Beide Namen haben zwei Silben, beginnen aber mit deutlich verschiedenen Lauten.

Beide Namen haben zwei Silben, beginnen aber mit deutlich verschiedenen Lauten. Ezra Levin: Das N am Ende des zweiten Namens verändert den Ausklang der Kombination.

Das N am Ende des zweiten Namens verändert den Ausklang der Kombination. Ezra Alexander: Die längere zweite Form lässt dem kurzen Ezra viel Raum. Probiert die Verbindung immer mit eurem Nachnamen aus. Laut gesprochen merkt ihr leichter, ob die Namen ineinanderlaufen oder sich gut voneinander abheben.

Berühmte Personen mit dem Vornamen Ezra

Der Name ist heute auch auf Bühnen und auf der Leinwand zu finden.

Ezra Koenig ist Sänger der US-Band Vampire Weekend. Mit ihr wurde er durch Indie-Pop und Alben wie „Modern Vampires of the City“ bekannt. Ezra Furman ist eine US-amerikanische Musikerin. Zu ihren Alben gehören „Transangelic Exodus“ und „Goodbye Small Head“. Ezra Miller kennt ihr vielleicht als Credence aus den „Phantastische Tierwesen“-Filmen. Auch die Filmrolle des Superhelden The Flash machte den Namen einem großen Publikum bekannt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann