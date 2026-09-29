Celine: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Die Eltern von Céline Dion fanden den Namen ihrer Tochter in einem Lied: „Céline“ von Hugues Aufray. Dass ihr jüngstes Kind später selbst weltberühmt werden würde, konnten sie damals kaum ahnen. Heute denken viele beim Namen zuerst an die Sängerin. Celine hat aber auch eine viel ältere Geschichte — und mehr als eine mögliche Bedeutung.
In Frankreich schreibt sich der Name Céline. In Deutschland wird der Akzent über dem ersten e meist weggelassen. Weitere Mädchennamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Celine auf einen Blick
„Die Himmlische“ ist eine mögliche Bedeutung. Als Kurzform von Marceline wird Celine anders erklärt.
|Herkunft
|Französisch; mögliche Wurzeln im römischen Namen Caelinus oder als Kurzform von Marceline
|Bedeutung
|Je nach Herleitung „die Himmlische“ oder „dem Mars geweiht“
|Aussprache
|Französisch etwa „Se-lin“, zwei Silben
|Schreibweisen
|Céline, Celine, Celin
|Namenstag
|21. Oktober; in der Region Reims auch 22. Oktober
Warum Celine zwei Bedeutungen hat
Eine Spur führt zum lateinischen Wort caelum, also „Himmel“. Dahinter steckt der römische Name Caelinus, aus dem die weibliche französische Form Céline entstand. Daher kommt die Übersetzung „die Himmlische“. Die Verbindung zum Wort für Himmel gilt allerdings als mögliche Herleitung, nicht als sicher.
Céline kann auch eine Kurzform von Marceline sein. Dann gehört der Name zur Familie von Marcel und Marcellus, die mit dem römischen Gott Mars verbunden wird. Dazu passt die Erklärung „dem Mars geweiht“. Beide Bedeutungen könnt ihr also beim Nachschlagen finden; sie erzählen jeweils eine andere Herkunftsgeschichte.
Ein Lied gab ihr den Namen
Céline Dion wurde 1968 in Québec geboren, als jüngstes von 14 Kindern. Musik gehörte bei den Dions zum Familienalltag. Schon als Mädchen sang sie, mit zwölf nahm sie einen ersten eigenen Song auf. Ihre Mutter und ihr Bruder hatten dabei geholfen.
Später war ihre Stimme in Disney-Kinosälen und auf fast jeder Radiostation zu hören: Sie sang mit Peabo Bryson „Beauty and the Beast“ und machte „My Heart Will Go On“ aus „Titanic“ zu einem Welthit. Aus dem Kind, das nach einem französischen Lied benannt wurde, war längst eine Sängerin mit eigenen Liedern auf Französisch und Englisch geworden.
Zwei Célines feiern im Oktober
Der 21. Oktober ist in französischen Heiligenkalendern der Gedenktag für zwei Frauen namens Céline. Die eine lebte im fünften Jahrhundert in der Gegend von Laon. Ihr Sohn Remigius wurde Bischof von Reims und taufte den Frankenkönig Chlodwig. Im Raum Reims wird seiner Mutter auch am 22. Oktober gedacht.
Die andere Céline stammte aus Meaux. Ihre Eltern hatten eine Verlobung für sie vorgesehen, doch nach der kirchlichen Überlieferung wollte sie nicht heiraten. Sie entschied sich für ein Leben als geweihte Jungfrau. Die beiden Frauen sind also nicht dieselbe Heilige, auch wenn Name und Gedenktag übereinstimmen.
Wie häufig ist Celine in Deutschland?
Von 1996 bis 2011 gehörte Celine zu den 50 häufigsten Mädchennamen in Deutschland. Danach wurde der Name seltener vergeben. In Knud Bielefelds Sammlung steht Celine ohne Akzent deutlich vor den anderen Schreibweisen: Seit 2010 zählt er mindestens 5.300 Vergaben als ersten Vornamen, daneben mindestens 600 für Celin und 200 für Céline.
Die Schreibweisen werden einzeln erfasst. Das sind Mindestzahlen aus einer Sammlung von Geburtsmeldungen, keine vollständige amtliche Zählung.
Gesprochen bleibt der Unterschied kleiner als geschrieben: Céline klingt auf Französisch ungefähr wie „Se-lin“, mit zwei Silben. Das letzte e wird nicht als zusätzliche Silbe angehängt.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Céline und die beiden französischen Namenslinien
- Behind the Name: Caelinus und die mögliche Verbindung zu „Himmel“
- Behind the Name: Marceline und ihre Kurzform
- Knud Bielefeld: Häufigkeit der Schreibweisen als erster Vorname, abgerufen im September 2026
- Nominis: Céline von Laon und ihr Gedenktag
- Nominis: die Céline aus Meaux
- NPO Radio 2: Lied als Namensvorbild für Céline Dion
- Canada’s Walk of Fame: Céline Dion und ihre Familie
- Land Steiermark: abweichende Einordnung über Cäcilia
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