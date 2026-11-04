Ayan: Bedeutung und die verschiedenen Wurzeln des Namens

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Ayan ist ein Vorname für Jungen und Mädchen – mit unterschiedlichen Geschichten je nach Sprache. Im bengalischen Zusammenhang geht es um einen Weg, im somalischen um Glück. Die kurze Schreibweise verbindet diese Namen, ihre Bedeutungen bleiben aber verschieden.

Ayan auf einen Blick

Verwendung Für Mädchen und Jungen Herkunft unter anderem bengalisch und somalisch Bedeutung je nach Herkunft: Weg oder Glück Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Welche Herkunft hat Ayan?

Hinter Ayan stehen mehrere voneinander unabhängige Namen.

Im Bengalischen wird Ayan als Jungenname verwendet. Die Wurzel liegt im Sanskrit: Ayana bezeichnet einen Weg, einen Gang oder ein Voranschreiten. Auch die Bahn der Sonne gehört zu den Erklärungen. „Weg“ ist deshalb eine passende kurze Bedeutungsangabe für diesen Herkunftszweig.

Im Somalischen ist Ayan eine Form des weiblichen Namens Ayaan, der mit Glück und guter Fügung verbunden wird. Ayan kann deshalb auch ein Mädchenname sein. In beiden Sprachen ist die Schreibweise vertraut, die Geschichte dahinter jeweils eine andere.

Aussprache und Schreibweise von Ayan

Eine mögliche deutsche Annäherung ist A-jan: zwei Silben, das Y klingt wie ein J.

Je nach Sprache ändern sich Betonung, Vokallänge und die genaue Form des ersten Vokals. Für einen Namen mit einem bestimmten Familienbezug ist die dort übliche Aussprache die beste Orientierung.

Kosenamen und verwandte Formen Ayaan ist eine verwandte Schreibweise sowohl im indischen als auch im somalischen Zusammenhang, aber jeweils mit eigener Herkunft. Als persönliche Kosenamen kommen zum Beispiel Ayi oder Yani infrage.

Welche Namen passen zu Ayan?

Wenn euch Ayan gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Ayla ist ebenfalls kurz und verbindet einen Anfang mit A und ein Y. Aron hat zwei Silben und endet ebenfalls auf N, stammt aber aus einer anderen Namensfamilie.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Ayan Gabriel: Der deutliche Beginn des zweiten Namens trennt beide gut.

Der deutliche Beginn des zweiten Namens trennt beide gut. Ayan Marie: Die weiche zweite Form ergänzt den kurzen ersten Namen.

Die weiche zweite Form ergänzt den kurzen ersten Namen. Ayan Samuel: Die drei Silben des zweiten Namens geben der Kombination mehr Länge. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Ayan Namenstag?

Ein eigener verlässlich belegter kirchlicher Namenstag für Ayan lässt sich nicht angeben.

Bekannte Personen mit dem Namen Ayan

Ayan Mukerji ist ein indischer Regisseur und Drehbuchautor. Er schrieb und inszenierte den Fantasyfilm „Brahmāstra Part One: Shiva“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann