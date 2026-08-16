Johnny Depp wieder als Jack Sparrow? Dieses Zitat lässt Fans hoffen

Kaum eine Filmfigur ist so eng mit einem Schauspieler verbunden, wie Captain Jack Sparrow mit Johnny Depp. Seit Jahren hoffen Fans darauf, den herrlich schrägen Piraten noch einmal auf der großen Leinwand zu erleben. Nun gibt es tatsächlich neue Hoffnung: Hinter den Kulissen wird offenbar mit Depp gesprochen.
„Wir sprechen mit Johnny“
Für diese kleine Sensation sorgt ausgerechnet Jerry Bruckheimer. Der langjährige „Pirates of the Caribbean“-Produzent sprach bei der D23 mit dem US-Branchenmagazin Deadline über den geplanten nächsten Film – und ließ dabei einen bemerkenswerten Satz fallen:
„Wir sprechen mit Johnny, wir arbeiten am Drehbuch und hoffen, dass wir das hinbekommen.“
Das klingt deutlich konkreter, als die vorsichtigen Aussagen der vergangenen Jahre. Aus der reinen Fan-Hoffnung ist damit zumindest eine echte Möglichkeit geworden.
Ist Johnny Depps Rückkehr schon sicher?
Ganz so weit ist es leider noch nicht. Johnny Depp hat bislang keinen Vertrag unterschrieben – zumindest wurde keiner öffentlich bestätigt. Auch Disney hat seine Rückkehr als Captain Jack Sparrow noch nicht offiziell angekündigt.
Fest steht momentan lediglich: Es gibt Gespräche mit Depp und gleichzeitig wird am Drehbuch für den nächsten Film gearbeitet. Ob daraus am Ende wirklich ein Comeback wird, dürfte deshalb vor allem davon abhängen, welche Geschichte man Jack Sparrow anbieten kann.
Schon 2025 hatte Bruckheimer gegenüber Entertainment Weekly erklärt, dass Depp seiner Einschätzung nach zurückkehren könnte, wenn ihm die Rolle und ihre Ausarbeitung gefallen. Offenbar ist diese Möglichkeit inzwischen ein gutes Stück näher gerückt.
Wie groß wäre Jack Sparrows Rolle?
Besonders spannend ist die Frage, ob Johnny Depp noch einmal die Hauptrolle übernehmen oder lediglich einen kleineren Auftritt bekommen würde. Nach Informationen von Deadline könnte sich der neue Film stärker auf eine von Margot Robbie gespielte Figur konzentrieren. Jack Sparrow wäre demnach möglicherweise nicht mehr der alleinige Mittelpunkt, sondern könnte als wichtige Nebenfigur zurückkehren.
Offiziell bestätigt ist auch das allerdings noch nicht. Solange das Drehbuch nicht fertig ist, kann sich an der Geschichte und an der Größe der einzelnen Rollen noch einiges ändern.
Fünf Filme machten Jack Sparrow zur Kultfigur
Johnny Depp spielte Captain Jack Sparrow erstmals 2003 im ersten „Fluch der Karibik“-Film. Es folgten vier weitere Abenteuer, zuletzt „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ im Jahr 2017.
Mit seinem schwankenden Gang, den wilden Gesten und einer ganz eigenen Art, sich aus jeder noch so aussichtslosen Lage herauszureden, machte Depp aus Jack Sparrow eine der bekanntesten Filmfiguren der vergangenen Jahrzehnte. Für viele Fans ist deshalb nur schwer vorstellbar, dass die Reihe ohne ihn weitergehen könnte.
Genau darum dürfte Bruckheimers Aussage nun für ordentlich Aufregung sorgen. Noch ist nichts unterschrieben und nichts endgültig entschieden. Aber erstmals seit Langem klingt ein Wiedersehen mit Captain Jack Sparrow nicht mehr nur nach einem Wunsch der Fans.
Wie sieht es bei euch aus: Wollt ihr Johnny Depp noch einmal als Captain Jack Sparrow erleben – oder sollte die Reihe lieber mit neuen Figuren weitermachen?
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