Japandi-Kommode im Familienheim: Stauraum mit Stil

Eine Japandi-Kommode bringt Ruhe ins Familienwohnzimmer, ohne dass Spielzeug, Gesellschaftsspiele oder Kuscheldecken aus dem Alltag verschwinden müssen. Hinter geschlossenen Türen ist vieles schnell verstaut. Die klaren Formen und warmen Farben passen zu einem Zuhause, in dem Kinder spielen und sich alle wohlfühlen sollen.
Was macht eine Japandi-Kommode aus?
Japandi verbindet die schlichte Formensprache japanischer Einrichtung mit der gemütlichen Seite des skandinavischen Wohnstils. Eine Japandi-Kommode setzt deshalb eher auf klare Linien, zurückhaltende Farben und geschlossene Flächen als auf auffällige Verzierungen.
Gerade im Familienalltag kann das praktisch sein: Bastelsachen, Fotoalben und Spiele bleiben griffbereit, während das Wohnzimmer nach dem Aufräumen wieder übersichtlich wirkt. Wie viel tatsächlich hineinpasst und wie robust ein Möbelstück ist, hängt allerdings von seinen Maßen, Fächern und Materialien ab. Schaut vor dem Kauf deshalb auch auf Verarbeitung und Pflegehinweise.
Eine Kommode nimmt euch das Aufräumen nicht ab. Mit festen Plätzen für Spiele, Decken und Bastelsachen fällt es der Familie aber leichter, die Dinge nach der Benutzung wiederzufinden.
So findet die Kommode ihren Platz im Familienzimmer
Am besten steht sie dort, wo die Dinge gebraucht werden: Spiele nahe am Esstisch, Malutensilien am Kreativplatz oder Decken neben dem Sofa. Für Kinder häufig benötigte Sachen eignen sich gut erreichbare Fächer. Was nur Erwachsene verwenden sollen, gehört außer Reichweite.
Naturtöne lassen sich mit bunten Kinderbildern, hellen Vorhängen oder weichen Textilien kombinieren. Damit das Zimmer trotz zusätzlicher Möbel offen wirkt, helfen freie Laufwege und eine Einrichtung, die zum vorhandenen Platz passt. Weitere Ideen findet ihr in unserem Beitrag dazu, wie ihr euer Zuhause ohne Renovierung größer wirken lassen könnt.
Für die gemeinsame Ordnung sind kleine, wiederkehrende Routinen oft hilfreicher, als ein einmaliger Großputz. Wie ihr mehr Ordnung im Familienhaushalt schafft, haben wir an anderer Stelle ausführlicher beschrieben.
Bei Kindern besonders wichtig: die Kippsicherung
Eine Kommode kann zum Kletterziel werden, wenn Kinder Schubladen oder Türen als Halt nutzen. Achtet daher auf einen stabilen Stand und befestigt das Möbelstück gemäß Montageanleitung kippsicher an der Wand.
Das gilt unabhängig davon, ob die Kommode besonders massiv wirkt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät, Kleinmöbel auf Standfestigkeit zu prüfen und gegebenenfalls zu sichern. Mehr Hinweise findet ihr in unserem Ratgeber zur Kindersicherheit in Haus und Wohnung.
Gut zu wissen
Auch bei einer Kommode mit geschlossenen Fronten gehört die Kippsicherung zur familienfreundlichen Einrichtung. Weitere Sicherheitstipps für Kleinkinder bietet kindergesundheit-info.de.
Wenn Stauraum, passender Standort und sichere Befestigung zusammenkommen, kann eine Japandi-Kommode euren Familienalltag erleichtern und zugleich eine ruhige Ecke im Wohnzimmer schaffen.
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